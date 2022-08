Il 25 settembre 2022 si terranno le consultazioni per eleggere il parlamento alla sua diciannovesima legislatura. Si tratta delle quinte elezioni politiche commentate sulle pagine de lavoce.info. Anche questa volta, valuteremo le intenzioni e i programmi dei partite e avanzeremo delle proposte di politica economica per il prossimo parlamento e il prossimo governo.

In questa pagina sono riportati tutti gli articoli, le interviste e i grafici relativi alle politiche 2022.

Trovare le coperture per le pensioni a mille euro non è così semplice

Massimo Taddei – 2 agosto 2022

Di fronte alle stime di costo molto elevate per aumentare le pensioni a mille euro, Forza Italia risponde proponendo l’abolizione del Reddito di cittadinanza e la riduzione della spesa pubblica. Ma non è così semplice.

Pnrr e voto: i rischi in tre scenari

Giacomo D’Arrigo e Piero David – 2 agosto 2022

Caduto il governo Draghi, cosa ne sarà del Pnrr? Difficilmente riusciremo a rispettare le scadenze di dicembre 2022. Ma il vero problema è la linea politica che il nuovo esecutivo adotterà verso l’Europa, con conseguenze sullo stesso Recovery Fund.

Azzerare l’Irpef ai giovani? Un’idea sbagliata

Tortuga – 28 luglio 2022

L’ipotesi di azzerare o dimezzare l’Irpef per i giovani non sembra convincente perché avrebbe un effetto regressivo. Verrebbe redistribuita ricchezza, ma solo a chi ha già un lavoro e un reddito abbastanza alto da pagare una imposta superiore a zero.

Il Patto Repubblicano vuole abolire i tirocini non pagati, ma non ha le idee chiare su come funzionino

Massimo Taddei – 28 luglio 2022

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta analizziamo il programma di Azione e +Europa. Davvero esistono ancora tirocini extracurriculari non pagati?

Quanto costa la pensione a mille euro e perché è una misura iniqua

Massimo Taddei – 26 luglio 2022

La breve campagna elettorale che ci aspetta offre già proposte da parte dei partiti. Silvio Berlusconi apre le danze, proponendo di alzare a mille euro tutte le pensioni che si trovano al di sotto di quella soglia. Una misura costosa e iniqua.

Il M5S chiede giustizia sociale, ma non propone politiche redistributive

Gilberto Turati – 17 luglio 2022

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha inaugurato la crisi politica con nove richieste al governo per aiutare i più deboli. Ma, fatta eccezione per il Reddito di cittadinanza e il salario minimo, già inseriti o in discussione nel programma di governo, le misure proposte non ridurrebbero le disuguaglianze.