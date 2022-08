Scuola e università sono citate, con più o meno spazio dedicato, nei programmi di tutti i partiti candidati alle politiche. In una serie di articoli, analizziamo alcune delle proposte. Ecco quelle dal programma di Forza Italia.

Prima della pubblicazione del programma congiunto del Centrodestra (avvenuta l’11 agosto), Forza Italia aveva reso noto il proprio decalogo sulla scuola, che riportiamo qui.

Più libertà di scelta per le famiglie nell’offerta educativa e sanitaria.

Incentivazione della competizione pubblico-privato a parità di standard.

Abolizione di anomalie e storture della legge impropriamente detta “Buona scuola”.

Piano di edilizia scolastica.

Centralità del rapporto docente-studente nel processo formativo.

Sostegno all’aggiornamento e meritocrazia.

Azzeramento progressivo del precariato.

Rilancio dell’Università italiana per farla tornare piattaforma primaria della formazione.

Nel caso di molte proposte – come il piano di edilizia scolastica, la centralità del rapporto docente-studente, il sostegno all’aggiornamento e la meritocrazia e il rilancio dell’Università – è difficile commentare a causa dell’assenza di dettagli; altre – come l’abolizione della “Buona scuola” – appaiono slogan elettorali, dato che, di fatto, quasi tutte le disposizioni della legge 107 del 2015 del Governo Renzi sono state modificate dai governi successivi.

Il punto caratterizzante è la libertà di scelta delle famiglie, che presuppone un maggior sostegno alle scuole paritarie. La proposta, ripresa nel programma congiunto del Centrodestra, riguarda un tema da sempre molto discusso dentro la scuola italiana, essendo legato alla questione delle scuole paritarie, soprattutto di matrice cattolica. L’idea dei sostenitori è che le scuole non statali amplino la possibilità di scelta delle famiglie e che, attraverso la concorrenza nei confronti delle scuole statali, portino a un miglioramento complessivo dei risultati del sistema di istruzione. Poiché in questo senso le scuole paritarie renderebbero un servizio pubblico, negli ultimi anni si è fatta più pressante la richiesta di un sostegno finanziario da parte dello Stato: per esempio, in numerosi scritti di Suor Anna Monia Alfieri e nel libro di Luisa Ribolzi e Giorgio Vittadini “S.O.S. educazione. Statale, paritaria. Per una scuola migliore”, Fondazione per la Sussidiarietà, si discute l’ipotesi che lo Stato riconosca alle scuole paritarie l’equivalente del costo medio per allievo sostenuto dalle scuole, compreso fra i 5200 e i 6600 euro annui, a seconda del grado scolastico. Teoricamente, se anche si accettasse questa impostazione, più che il costo medio andrebbe rimborsato il più basso costo marginale efficiente (costo standard) sostenuto dalle scuole paritarie per istruire uno studente aggiuntivo, al netto quindi dei costi fissi e di quelli di sistema (per esempio per gli esami di maturità) sostenuti dallo Stato. Gli oppositori a questa proposta si rifanno invece all’art. 33 della Costituzione che consente ai privati di istituire scuole purché senza oneri per lo Stato, vietandone quindi il finanziamento diretto: questo tra l’altro spiega perché in regioni come la Lombardia si sia adottato un sistema di voucher, sulla carta aperto a tutti i residenti, come aiuto alle famiglie che scelgono la scuola non statale. Un’altra obiezione è la modesta qualità delle scuole paritarie, sia pure con notevoli eccezioni come in Lombardia: il riferimento è ai cosiddetti “diplomifici”, ovvero gli istituti paritari che garantiscono l’ottenimento del titolo di studio a studenti particolarmente scarsi. È evidente che i criteri per accreditare e valutare strada facendo queste scuole, oggi abbastanza blandi, andrebbero resi più stringenti.

La proposta di Forza Italia sembra richiamare direttamente la tesi del rimborso agli istituti paritari: si tratta però di una posizione difficilmente accettabile da gran parte del mondo della scuola. Per spostare la discussione su un piano non ideologico, occorrerebbe capire se le scuole non statali svolgono davvero un servizio pubblico, sostituendosi a quelle statali quando queste non sono in grado di soddisfare la domanda delle famiglie, perché non esistono in quel luogo o perché non hanno abbastanza docenti o spazi: in questo caso il rimborso dei costi e di un mark up sarebbe giustificato, a condizione che le famiglie non debbano pagare rette.

A livello aggregato, i dati del Ministero dell’Istruzione per il 2021-22 ci dicono che nelle scuole dell’infanzia (3-5 anni) il 37 per cento degli studenti frequenta istituti paritari (nei nidi la percentuale è probabilmente ancora superiore, ma mancano dati ufficiali); la percentuale scende al 6,5 per cento alle primarie, al 3,9 per cento alle medie e al 4,1 per cento alle superiori. Nel complesso, a eccezione dei nidi e della scuola dell’infanzia, per cui il Pnrr ha comunque previsto ingenti investimenti pubblici, la quota di allievi che si rivolge al sistema non statale appare dunque contenuta e non sembra rivelare seri vincoli di offerta, tenuto conto anche del rapido calo della popolazione scolastica nel prossimo decennio (circa un milione in meno di studenti). Si tratta però di considerazioni di larga massima: l’analisi andrebbe approfondita località per località in modo da identificare precisamente dove il sistema statale è carente ed esistono quindi le ragioni per sussidiare quello paritario.