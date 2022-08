I partiti rispettano davvero l’equilibrio di genere nelle candidature per le elezioni politiche o adottano solo una parità “di facciata”? È difficile dirlo per la parte proporzionale, il cui esito non è ben prevedibile. Tuttavia, nella parte uninominale è più facile fare previsioni. Abbiamo esaminato in quattro grafici le candidature e la probabile composizione della parte uninominale della Camera dei Deputati nel prossimo parlamento.

A causa della complessità delle mappe, potrebbe essere necessario qualche secondo perché siano caricate correttamente.