Abbiamo proprio bisogno della flat tax?

Per flat tax si intende, in generale, un sistema fiscale in tre punti: (i) una sola aliquota marginale legale, fissata (molto) al di sotto dell’attuale aliquota marginale massima; (ii) una base imponibile piuttosto ampia rispetto al sistema precedente; (iii) una soglia di esenzione sui redditi bassi molto alta.

Tommaso Monacelli è professore ordinario di Economia all'Università Bocconi di Milano, e Fellow di IGIER Bocconi e del CEPR di Londra. Ha ottenuto il Ph.D. in Economia presso la New York University, ed è stato in precedenza assistant professor a Boston College e professore associato all'Università Bocconi. E' associate editor di riviste scientifiche internazionali, tra cui il Journal of the European Economic Association, il Journal of Money Credit and Banking, e la European Economic Review. E' stato adjunct professor presso la Columbia University, visiting professor presso la Central European University, e research consultant per Bce, Ocse, IMF, e Riksbank. I suoi interessi di ricerca riguardano la teoria e politica monetaria e la macroeconoma internazionale.