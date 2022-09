Scuola e università sono citate, con più o meno spazio dedicato, nei programmi di tutti i partiti candidati alle politiche. In una serie di articoli, analizziamo alcune delle proposte. Ecco quelle dal programma del Movimento 5 Stelle.

Un programma sintetico

Il programma del Movimento 5 Stelle su scuola e università è molto sintetico: presenta, senza elaborarli, alcuni punti – la maggioranza dei quali presenti nelle piattaforme elettorali di altri partiti e già discussi in questa serie di commenti. Le proposte sono:

Adeguamento degli stipendi degli insegnanti ai livelli europei. La proposta è già stata discussa nella scheda relativa al Pd: si basa su un fondamento corretto, vale a dire che il livello dello stipendio degli insegnanti italiani è inferiore a quello medio europeo, ma si limita a un solo aspetto della questione. Anche gli orari di lavoro e la progressione retributiva nel corso della vita lavorativa di un insegnante andrebbero portati sugli standard europei.

Benessere a scuola: più psicologi e pedagogisti per fornire un sostegno ai nostri ragazzi e a tutta la comunità scolastica. La proposta, da valorizzare, è presente anche nella scheda di Forza Italia e richiama le esperienze di altri paesi europei.

Introduzione di una “scuola dei mestieri” per valorizzare e recuperare la tradizione dell’artigianato italiano. Si tratta di una novità rispetto agli altri partiti, anche se qualcosa di simile è presente nel programma del Terzo Polo. Il nostro Made in Italy è infatti caratterizzato da alcune lavorazioni artigianali (ma potremmo definirle artistiche) di eccellenza mondiale: si pensi al disegno delle ceramiche, alla lavorazione della seta e del tombolo, ad alcune produzioni calzaturiere, alla nautica, ma anche al cibo e al vino (si vedano a questo proposito gli studi pubblicati da Altagamma e da Fondazione Cologni). Questi antichi mestieri sono trasmessi attraverso il metodo della “bottega”, apprendistati con piccolissimi numeri di allievi: da questo punto di vista, è difficile preservarli in un sistema scolastico che è tarato per apprendimenti che, in ciascun indirizzo di scuola secondaria, riguardano decine se non centinaia di migliaia di allievi. Di qui l’esigenza, richiamata da più parti, di avviare scuole di formazione specifiche per la conservazione e lo sviluppo di queste competenze pressoché uniche: un movimento analogo è presente in Francia dove Lvmh ha creato l’Institut des Métiers d’Excellence nella moda. Se l’idea è apprezzabile, andrebbero però chiariti numerosi aspetti, come la definizione dei mestieri, i criteri di selezione degli studenti (immaginando che si tratti di corsi secondari o post-secondari, come le Its Academy); la tipologia degli insegnanti, il tipo di diploma, il ruolo dello stato e dei privati.

Aumento dei fondi per università e ricerca a favore di studenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo

Favorire l’accesso aperto ai risultati delle ricerche

Riduzione del numero chiuso per l’accesso all’università. Questa proposta è stata discussa nel programma di Fratelli d’Italia nel caso di Medicina, dove comporta costi significativi (200 milioni all’anno) per lo Stato.

Non si parla più di “classi-pollaio”

Sorprendentemente, nel programma non figura l’eliminazione delle “classi-pollaio” e la riduzione del numero di allievi per classe, che era stato il cavallo di battaglia dei Cinquestelle nella scorsa campagna elettorale. L’affermazione dell’eccesso di studenti si basa su argomentazioni discutibili. La legge prevede che nelle scuole primarie gli alunni siano compresi fra 15 e 27; nelle secondarie di primo grado fra 18 e 28; nelle secondarie di secondo grado fra 27 e 30; inoltre le scuole hanno un margine di flessibilità del 10 per cento; in presenza di uno studente disabile la soglia scende a 20 alunni. Se si adottano i criteri di legge, secondo le stime di Fondazione Agnelli (2019) la percentuale delle classi sovraffollate è appena dello 0,5 per cento, quasi tutte concentrate nei primi due anni delle scuole superiori e all’interno di realtà metropolitane. Recentemente il Ministero dell’Istruzione ha confermato che delle 331 mila classi quelle che eccedono 30 allievi sono lo 0,6 per cento del totale; quelle che eccedono i 27 (quindi sotto soglia per le superiori) sono il 2,5 per cento (6,5 per cento alle superiori). Si tratta di numeri molto piccoli e di situazioni specifiche (che vanno in ogni caso risolte), a fronte di una media di allievi per classe che a livello nazionale è di 19 alle primarie, 21 alle medie e 22 alle superiori, peraltro in ulteriore riduzione a causa del declino della popolazione studentesca. Evidentemente, questi numeri hanno indotto i Cinquestelle a non considerare più le classi-pollaio un tema urgente.