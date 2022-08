Non sarà la flat tax incrementale a farci alzare dal divano

Per i lavoratori dipendenti la coalizione di centrodestra propone di tassare gli aumenti di stipendio con una flat tax del 15 per cento. L’obiettivo è spingere le persone a migliorare la propria posizione. Ma i risparmi di imposta sono troppo esigui.

Il programma elettorale del Centrodestra, al paragrafo 4, prevede una “estensione della flat tax per le partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato, flat tax su incremento di reddito rispetto alle annualità precedenti, con la prospettiva di ulteriore ampliamento per famiglie e imprese”. Sul programma c’è l’accordo di tutti e tre i maggiori partiti della coalizione (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia), dunque sembra ragionevole supporre che le proposte di flat tax di Lega e Forza Italia, di cui ampliamente si è discusso nei media (qui e qui) e anche su questo sito (qui, qui e qui), siano per il momento accantonate.

Da quanto enunciato nel programma, il Centrodestra prevede due regimi di tassazione differenti. Per le partite Iva, di fatto si configura una flat tax quasi generalizzata, pari al 15 per cento del reddito, visto che è previsto l’ampliamento dell’attuale platea dei beneficiari da 65 mila a 100 mila euro di fatturato. Per tutti gli altri, in gran parte lavoratori dipendenti e pensionati, si continuerebbe ad applicare l’attuale Irpef, esclusi però gli incrementi di reddito, su cui presumibilmente si applicherebbe il 15 per cento, come mostrano i progetti di legge AC 1501 e AC 1061.

Violato il principio di equità orizzontale

Se passasse questa linea, sarebbe più che consolidata la violazione del cosiddetto principio di equità orizzontale, che vorrebbe che contribuenti con redditi uguali fossero trattati allo stesso modo. A un professionista (quindi con partita Iva) con fatturato, al netto dei contributi, di 80 mila euro all’anno, applicando l’attuale coefficiente di redditività (78 per cento) previsto dalla legge, corrisponde un reddito di 62.400 euro. Con la flat tax al 15 per cento proposta dal Centrodestra pagherebbe un’imposta di 9.360 euro. Un dirigente pubblico con identico reddito, che è molto vicino alla media di reddito riportata dall’Istat, con l’attuale sistema a quattro scaglioni Irpef, tenuto conto della media delle detrazioni di cui usufruirebbe (dati Mef), pagherebbe circa 18 mila euro, il 29 per cento del suo reddito lordo contro il 15 per cento pagato dal lavoratore autonomo. Tra i due, ci sarebbe quindi una differenza di imposta pari a 8.640 euro. Questa eclatante differenza di trattamento dovrebbe essere spiegata e giustificata agli elettori lavoratori dipendenti.

La flat tax incrementale

Per i lavoratori dipendenti il Centrodestra sembra invece aver virato verso la tassazione del reddito incrementale. Ciò vuol dire che se un lavoratore dipendente nel 2022 guadagna 32 mila euro e nel 2023 il suo stipendio lordo diventa 33 mila, nel 2023 verrà tassato con il sistema attuale di scaglioni Irpef su 32 mila euro e con un’unica aliquota al 15 per cento su 1.000 euro. Secondo quanto dichiarato da Maurizio Leo, responsabile economico di Fratelli d’Italia, questo tipo di tassazione rappresenta: “uno stimolo, temporaneo ancorché decisivo, ad alzarsi dal divano, a darsi da fare […]”.

Verifichiamo con due esempi numerici qual è il risparmio di imposta derivante dall’applicazione della flat tax incrementale che dovrebbe stimolare i lavoratori ad aumentare i propri redditi.

Utilizziamo i dati Istat relativi alle retribuzioni contrattuali dei dipendenti nella pubblica amministrazione, che sono più di 3,2 milioni e che, nell’immaginario collettivo, sono quelli più accusati di “prendersela comoda”. La Figura 1 mette a confronto l’evoluzione dell’incremento medio della retribuzione di un dirigente e di un impiegato pubblico negli ultimi anni. Il dirigente registra un incremento medio annuale nel 2017 di 300 euro con un balzo nel 2021 a quasi 1.600 euro. Per l’impiegato si registra un incremento medio nel 2017 simile a quello del dirigente, poi la variazione positiva diminuisce fino ad arrivare nel 2020 a 100 euro. È evidente come vi sia un’asimmetria importante nella base imponibile incrementale tra il dirigente e l’impiegato, che si rifletterà nei relativi risparmi di imposta.

Utilizzando le retribuzioni contrattuali medie del 2021, applichiamo ora l’imposta incrementale alle due categorie. Il reddito medio per un dirigente pubblico nel 2021 è di 69 mila euro, mentre per un impiegato è di 28 mila euro. Prudenzialmente ipotizziamo nel 2022 un incremento di reddito pari alla media storica degli ultimi tre anni, che corrisponde a 1.250 euro per il dirigente e a 100 euro per l’impiegato.

L’Irpef netta calcolata con l’attuale sistema nel 2022 sui redditi incrementati risulta per il dirigente di 21.358 euro (30,4 per cento incidenza Irpef su reddito lordo) e per l’impiegato di 4.754 euro (16,92 per cento). Nel 2022, applicando il 15 per cento all’incremento di reddito annuale, il dirigente paga 21.008 euro (29,9 per cento incidenza Irpef su reddito lordo) e l’impiegato paga 4.734 euro (16,85 per cento). Quindi, per il dirigente la diminuzione di imposta è di 350 euro e per l’impiegato di 20 euro. Si registra dunque una esigua diminuzione della pressione fiscale: sul dirigente dello 0,5 per cento (=30,4-29,9 per cento) e sull’impiegato dello 0,07 per cento (=16,92-16,85 per cento). La diminuzione della pressione fiscale complessiva (dirigente + impiegato) sarebbe dello 0,57 per cento. Si tratta di risparmi di imposta molto contenuti, tanto che francamente si fatica a pensare che possano incentivare comportamenti finalizzati a incrementare il reddito del contribuente. Nel caso, comunque remoto, in cui la tassazione incrementale avesse effetto sulle scelte dei lavoratori, si potrebbero poi verificare comportamenti opportunistici finalizzati ad avere incrementi di reddito ad anni alterni.