Nel ventesimo anniversario della sua fondazione, lavoce.info si appresta ad affrontare la quinta elezione politica della sua storia. Anche in questa campagna elettorale, il nostro obiettivo sarà quello di fornire analisi indipendenti che mostrino luci e ombre delle proposte dei partiti.

In particolare, proveremo a informarvi con competenza e indipendenza attraverso:

l’analisi delle proposte di politica economica nei programmi elettorali, dai costi all’impatto che avrebbero sull’economia, fino alla loro effettiva implementabilità;

la presentazione di possibili soluzioni da adottare per migliorare la condizione economica del nostro paese e il benessere dei suoi cittadini, dal rilancio della crescita alla riduzione delle disuguaglianze;

il fact-checking sulle dichiarazioni dei politici, per fare in modo che il dibattito sia il più trasparente e onesto possibile.

