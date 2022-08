Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca a Giuseppe Conte: i sondaggi del 2018 erano diversi rispetto al risultato delle elezioni?

Mercoledì 10 agosto, intervenendo a La7, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha dichiarato:

“Come è successo già nelle ultime elezioni politiche, poi in realtà l’esito è molto diverso da quelle che sono le previsioni dei sondaggi. I sondaggi adesso fotografano una situazione che è un po’ pregressa, non riescono a registrare ovviamente quel che sarà la campagna elettorale. Per esempio, quando si calcolano gli uninominali, non si calcolano le persone che saranno candidate negli uninominali.”

Giuseppe Conte sostiene che il risultato delle scorse elezioni fosse molto diverso rispetto a quanto avevano previsto i sondaggi e sottolinea due degli aspetti importanti che determinano la differenza tra previsioni e risultati effettivi: il fatto che i sondaggi mostrino una fotografia delle intenzioni di voto nel periodo in cui sono stati svolti e non nel giorno delle elezioni e il fatto che, con una legge con una quota maggioritaria come il Rosatellum, per la parte relativa ai collegi uninominali ha un ruolo importante anche la persona che viene candidata.

Non esistendo la possibilità di un voto disgiunto tra voto di lista nella quota proporzionale e voto al candidato uninominale, questo secondo fattore risulta meno determinante, mentre il primo è molto importante in Italia, dove, a due settimane dalle elezioni, non è più possibile diffondere sondaggi.

Il confronto tra sondaggi e risultati

Per verificare la veridicità delle affermazioni di Conte, utilizziamo, per la quota proporzionale, le stime dell’ultima Supermedia Agi-YouTrend prima delle elezioni del 4 marzo 2018 (risalente al 18 febbraio). La Supermedia è uno strumento molto utile per questa analisi perché sintetizza tutti i principali sondaggi in un’unica media mobile a 15 giorni. Per la quota maggioritaria, invece, ci affidiamo a una simulazione di Ipsos per il Corriere della Sera del 16 febbraio 2018, due giorni prima del divieto di diffusione di sondaggi sulle elezioni.

Per quanto riguarda la quota proporzionale, il risultato effettivo delle elezioni si è discostato molto rispetto ai sondaggi del 18 febbraio: dei primi sei partiti, solo per Fratelli d’Italia la differenza è stata marginale, mentre per Movimento 5 Stelle, Lega e Partito Democratico è stata pari o superiore a 4 punti percentuali, come mostrato in Figura 1.

Confrontando le simulazioni Ipsos con i risultati effettivi nei collegi maggioritari, si nota di nuovo una forte differenza tra sondaggi e realtà. In particolare, è stato molto sottostimato il potenziale del Movimento 5 Stelle, mentre il Centrosinistra ha ottenuto circa la metà dei collegi uninominali rispetto a quanto pronosticato.

Come leggere i sondaggi

Questo significa che i sondaggi sono inutili? No, ma occorre leggerli senza aspettarsi che possano predire il futuro. Rilevazioni di questo tipo sono molto utili per capire in generale “che aria tira”, soprattutto osservando l’andamento delle preferenze più che il valore in un preciso momento. Per esempio, il Partito Democratico, che patì uno dei risultati peggiori della propria storia, era stato in calo per tutto il 2017, mentre Lega e Movimento 5 Stelle erano rimasti piuttosto stabili. Con il senno di poi, era possibile prevedere che, anche grazie alla loro strategia aggressiva, i due partiti populisti vincitori delle elezioni sarebbero riusciti a guadagnare il voto degli indecisi.

Come migliorare i sondaggi? Per esempio, permettendo alle agenzie statistiche di diffonderli anche pochi giorni prima delle elezioni o addirittura senza imporre un limite. È quello che accade negli Stati Uniti, dove i sondaggi, pur con un certo margine di errore, sono decisamente più accurati, anche solo per il fatto che forniscono una fotografia delle intenzioni di voto immediatamente precedente al giorno delle elezioni.

Verdetto

Pur sottolineando le naturali imprecisioni statistiche e le limitazioni alla diffusione dei sondaggi, le parole di Giuseppe Conte rimangono VERE : nel 2018, le intenzioni di voto mostrate dagli ultimi sondaggi disponibili non si sono poi dimostrate particolarmente rappresentative dei risultati elettorali.