La Lega punta di nuovo sulle pensioni per la campagna elettorale, questa volta proponendo l’uscita anticipata dal lavoro a chi ha versato 41 anni di contributi. Come per Quota 100, sarebbe una misura molto costosa e con pochi vantaggi.

Anche per queste elezioni, le pensioni sembrano giocare un ruolo importante all’interno del dibattito politico. Il programma del Centrodestra unito cita genericamente la volontà di garantire flessibilità, Silvio Berlusconi ha parlato di aumentare le pensioni minime a mille euro e Matteo Salvini ha trovato un nuovo cavallo di battaglia, dopo Quota 100 nel 2018. Si tratta di Quota 41, ossia la possibilità di accedere al pensionamento anticipato una volta maturati 41 anni di contributi, senza limiti di età. La proposta di Salvini era già discussa da tempo, ma è tornata preponderante nel corso della campagna elettorale, insieme alla flat tax.

Quanto costerebbe

Con le regole attuali, si può accedere al pensionamento anticipato se si sono maturati 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Nel 2021, l’Inps, all’interno del XX Rapporto Annuale, aveva stimato il costo della riduzione dei requisiti a 41 anni per tutti, considerando sia la spesa di breve e medio periodo (dal 2022 al 2031), sia di lungo periodo (fino al 2050 circa). Utilizziamo dunque quelle stime per capire quanto costerebbe la Quota 41 proposta dalla Lega.

Innanzitutto, vanno considerate due premesse: la prima è che l’Inps, nel suo calcolo, fa l’assunzione che il 100 per cento dei potenziali beneficiari aderirebbe a Quota 41. Potrebbe sembrare una stima eccessiva, ma, considerando l’elevata anzianità contributiva degli eventuali beneficiari e, quindi, la quasi totale mancanza di penalizzazione sull’assegno pensionistico, il take-up della misura non dovrebbe allontanarsi di molto da questa cifra. In secondo luogo, l’Inps ha stimato il costo di Quota 41 assumendo che il metodo di calcolo dell’assegno pensionistico non cambi. Per chiarimenti su come funzionano il sistema contributivo, retributivo e misto in Italia rimandiamo a questo articolo.

Secondo i calcoli dell’Inps, nel breve-medio periodo il costo di Quota 41 varierebbe da poco meno di 5 miliardi nel primo anno a oltre 9 nel decimo anno di entrata in vigore. Nel corso di un decennio, la spesa superiore rispetto al sistema attuale sarebbe di circa 75 miliardi, più di quanto l’Unione europea ha concesso all’Italia come contributi a fondo perduto all’interno delle risorse per il Pnrr. La Tabella 1 mostra il costo per i primi dieci anni di Quota 41 se si fosse introdotta a partire da gennaio 2022.

Per quanto riguarda l’impatto di lungo periodo, l’Inps stima che la modifica al sistema porterà dei vantaggi dopo il 2040, quando inizierà a registrarsi un risparmio dovuto ai minori assegni pensionistici a causa dell’uscita anticipata dal lavoro. Per tutto il periodo precedente, però, continuerà a registrarsi una spesa pensionistica più elevata rispetto allo scenario attuale, che, seppur inferiore ai massimi di 9 miliardi nel 2031, avrà ancora un peso consistente sui conti pubblici nei dieci anni successivi al picco di spesa. La Figura 2 mostra l’andamento della spesa pensionistica alle attuali condizioni e introducendo Quota 41, oltre alla spesa per ipotesi alternative analizzate nel rapporto Inps.

Figura 2 – Spesa pensionistica fino al 2050 con normativa vigente e applicando alcune ipotesi di trattamento alternativo

Costi enormi e pochi benefici per i giovani

75 miliardi nei primi dieci anni di implementazione della misura sembrano davvero troppi perché Quota 41 risulti sostenibile per le casse dello Stato, ma si potrebbe obiettare che il pensionamento anticipato di una quota consistente di “anziani” lascerebbe spazio sul mercato del lavoro ai più giovani. Lo stesso Matteo Salvini sostiene che Quota 41 sarebbe in grado di “aiutare chi lavora da una vita ad andare in pensione e consentire a tanti giovani la possibilità di entrare nel mondo del lavoro”. Come abbiamo già raccontato molte volte su questo sito, però, il mercato del lavoro non è un autobus pieno all’ora di punta: per far salire nuove persone non occorre che qualcuno scenda, ma, anzi, nei paesi in cui l’età pensionabile è più elevata, il tasso di occupazione generale e tra i giovani è maggiore.

E infatti, se si guarda a quanto è già avvenuto con Quota 100, si può dichiarare senza dubbio che anticipare il momento della pensione per i più anziani non garantisce la sostituzione sul mercato del lavoro da parte dei giovani: nel caso di Quota 100, per ogni due lavoratori andati in pensione con la misura, è entrato sul mercato del lavoro un solo nuovo lavoratore (peraltro non necessariamente giovane), determinando un calo dell’occupazione. In quel caso, il costo stimato della misura era di 46,3 miliardi sul decennio successivo all’implementazione della misura. Con Quota 41 si rischia di spendere una cifra di 30 miliardi superiore senza garanzia di ottenere risultati diversi per i giovani, che sono coloro che si faranno carico dei costi della misura in futuro.