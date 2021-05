Dossier riforma fiscale e assegno unico

In questo dossier sono raccolti tutti gli articoli apparsi sul nostro sito in tema di riforma del fisco, sia a livello personale sia societario. Sono inclusi inoltre tutti i contributi sul tema dell’assegno unico universale per i figli.

Così l’assegno familiare è davvero unico*

Fernando Di Nicola e Edoardo Di Porto

20 aprile 2021

La legge delega sull’assegno unico universale per i figli ha alcuni limiti. Una proposta alternativa lo renderebbe invece realmente unico e universale. Ne beneficerebbe il 30 per cento più povero della popolazione, con chiari effetti redistributivi.

Assegno unico per i figli: non tutto è risolto*

Fernando Di Nicola e Edoardo Di Porto

16 aprile 2021

La legge delega per la riforma dei carichi familiari è senz’altro un passo avanti rispetto al sistema attuale. Ma lascia inalterati alcuni principi del vecchio impianto. In più, il ruolo affidato all’Isee porta a dare un peso eccessivo al patrimonio.

La rivoluzione dell’assegno unico – Podcast

Ospiti: Massimo Baldini e Francesco Figari

09 aprile 2021

L’introduzione dell’assegno unico universale per i figli sarà sufficiente a invertire il calo demografico che mette una seria ipoteca sul futuro del nostro paese? Renderà davvero più chiaro il complicato sistema degli aiuti alle famiglie? Quali sono i suoi limiti?

Serve un contesto per l’assegno unico e universale per i figli

Francesco Figari e Carlo Fiorio

07 aprile 2021

L’assegno unico e universale per i figli è l’occasione per definire un nuovo sistema di sostegno pubblico alle famiglie. A patto però di rispettare alcuni criteri. Così come serve un sistema fiscale, contributivo e di protezione sociale adeguato.

Un assegno unico e universale per i figli

Massimo Baldini, Paolo Bosi, Giovanni Gallo, Cristiano Gori, Claudio Lucifora e Chiara Saraceno

01 aprile 2021

La misura appena approvata dal Senato si pone obiettivi ambiziosi e mobilita risorse importanti: saranno quasi otto milioni le famiglie interessate. Un provvedimento storico, non privo però di criticità. C’è tempo fino a luglio per porvi rimedio.

Riforma fiscale fra sogno e realtà

Tommaso Di Tanno

19 febbraio 2021

Quando si parla di riforma del fisco, ci si sofferma molto sugli aspetti economici e poco sui profili organizzativi e giurisdizionali. Ma il buon funzionamento dell’amministrazione finanziaria resta una questione centrale in qualsiasi sistema.

L’agenda fiscale del governo Draghi

Massimo Bordignon

11 febbraio 2021

La riforma del fisco è una questione urgente ma complessa, specie per una maggioranza di governo eterogenea. Due i temi principali: la scelta tra manutenzione dell’Irpef o revisione di tutto il sistema e il ridisegno della struttura stessa dell’Irpef.

Quanto costa il welfare fiscale in Italia?

Massimo Baldini e Emmanuele Pavolini

22 dicembre 2020

Dagli anni Settanta a oggi, le agevolazioni fiscali hanno acquistato un peso sempre maggiore nella spesa per le politiche abitative e per quelle a favore delle famiglie con figli. Ma i due tipi di vantaggi hanno effetti redistributivi opposti.

Riforma dell’Irpef: ci siamo quasi?

Simone Pellegrino

02 ottobre 2020

Negli ultimi mesi si sono succedute svariate proposte di revisione dell’imposta sulle persone fisiche. Ad alcune però sembra mancare una visione d’insieme coerente. Perché non è il numero delle aliquote a determinare l’efficacia di un’imposta.

Irpef: se bonus e regimi speciali spingono a lavorare di meno

Nicola Curci, Pietro Rizza, Marzia Romanelli e Marco Savegnago

13 agosto 2020

In media per ogni 100 euro in più guadagnati in un anno, 40 se ne vanno in imposte e contributi, disincentivando spesso l’offerta di lavoro. A parità di reddito si registrano poi grandi differenze. Regime forfettario e bonus Irpef i primi responsabili.

Riforma dell’Irpef: come garantire l’equità

Nicola Curci, Pietro Rizza, Marzia Romanelli e Marco Savegnago

07 agosto 2020

L’Irpef contribuisce in modo netto a ridurre la disuguaglianza dei redditi. Lo fa attraverso la struttura delle aliquote e, in parte, delle detrazioni. Ma la definizione della base imponibile ha un ruolo limitato: sotto accusa sono i regimi speciali.

Quattro scenari per l’assegno unico per i figli*

Martina Bazzoli, Sonia Marzadro e Federico Pieri

24 luglio 2020

La Camera ha approvato l’assegno unico universale per i figli fino a 21 anni. Non si conosce ancora quale sarà il suo ammontare. Alcune simulazioni mostrano i possibili effetti redistributivi della misura e quelli sul reddito disponibile delle famiglie.

E’ arrivato il momento della riforma dell’Irpef

Massimo Baldini, Silvia Giannini, Simone Pellegrino e Leonzio Rizzo

03 luglio 2020

Il governo si è impegnato a realizzare una riforma dell’Irpef, senza però indicarne per il momento i tratti salienti. Dall’analisi dei punti di forza e di debolezza dell’imposta emergono in modo chiaro quali dovrebbero essere le priorità da cui partire.

Family act, un punto di partenza

Chiara Saraceno

15 giugno 2020

Il Family act è un buon punto di partenza per cominciare a disegnare un insieme organico di interventi a favore delle famiglie con figli. Perché sia efficace, equo e sostenibile serve però un chiaro sistema di priorità. E la soluzione di alcune ambiguità.

Se l’assegno unico per i figli non fa i conti con l’evasione

Andrea Albarea e Dino Rizzi

26 novembre 2019

Quando i benefici sono legati al reddito, l’evasione ha un doppio effetto negativo: chi non dichiara tutto paga meno imposte e percepisce maggiori benefici. I risultati di una simulazione mostrano cosa può accadere con l’assegno unico per i figli.

Quanto costa e che benefici dà l’assegno unico per i figli

Francesco Figari e Carlo Fiorio

22 ottobre 2019

Il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno delle famiglie con figli è uno dei punti qualificanti del governo Conte bis. Dovrebbe costare circa 6 miliardi in più rispetto alle risorse già impegnate. Ecco come potrebbe essere progettato.