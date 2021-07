Nuovo assegno per i figli: Isee da maneggiare con cura

L’Isee ha un ruolo sempre più importante nella selezione dei beneficiari delle prestazioni sociali e nella compartecipazione al costo. Lo si vede bene con l’assegno temporaneo per le famiglie con figli. Gli errori da evitare con la misura definitiva.

Assegno temporaneo per figli di autonomi e disoccupati

Il governo ha recentemente introdotto un assegno temporaneo (At) per le famiglie con figli (Dl 79/2021), che sarà distribuito tra luglio e dicembre 2021, in attesa della definitiva introduzione dell’Assegno unico per i figli nel 2022. L’assegno spetta a famiglie con figli che non ricevono l’assegno al nucleo familiare (Anf), cioè autonomi e disoccupati. Per i dipendenti, nei prossimi sei mesi si introduce una maggiorazione dell’Anf, destinata solo a chi già lo riceve.

L’Isee svolge un ruolo centrale per questa misura, perché l’At decresce rispetto all’Isee della famiglia, e si annulla se quest’ultimo supera 50 mila euro. Qui consideriamo tre aspetti relativi proprio all’Isee, un indicatore che ha conquistato uno spazio sempre più importante nella selezione dei beneficiari delle prestazioni sociali e nella compartecipazione al loro costo.

Isee ed evasione

Solitamente è riconosciuta all’Isee una maggiore efficacia nella selezione dei beneficiari quando si è in presenza di redditi parzialmente o completamente occultati, tuttavia perché ciò avvenga tali redditi devono tradursi in un accumulo di patrimonio, un processo di lunga durata che non sempre si verifica. L’Isee è un indicatore di secondo livello che non può identificare il reddito sommerso, né è in grado di fornire una prova dei mezzi che ne tenga adeguatamente conto. Il fenomeno del sommerso – sia dal lato fiscale che da quello della fruizione delle prestazioni – deve essere senz’altro combattuto, ma in maniera diversa. Bisognerebbe poi sempre ricordare che la componente patrimoniale nell’Isee è stata introdotta per meglio quantificare l’effettiva ricchezza del nucleo familiare.

È tuttavia indubbio che un forte squilibrio tra reddito e patrimonio possa essere effettivamente un sintomo di occultamento del primo e che la semplice richiesta dell’Isee possa costituire di per sé un disincentivo a richiedere la prestazione per gli evasori, anche per il semplice fatto che la dichiarazione mendace potrebbe esporli a controlli.

Questi elementi possono senz’altro costituire un valido sostegno all’utilizzo dell’indicatore, ma va dato loro un giusto peso.

Isee e scale di equivalenza

Un altro elemento a favore dell’uso dell’Isee è costituito dalla scala di equivalenza che permette di ordinare i nuclei familiari in base alla loro situazione economica, tenendo conto delle economie di scala. Significa che al crescere della dimensione della famiglia, i costi per il suo sostentamento aumentano meno che proporzionalmente.

In un trasferimento ai figli, l’ipotesi che esistano economie di scala si dovrebbe tradurre in un importo del sussidio decrescente rispetto al numero di questi, cioè maggiore per il primo rispetto al secondo, e così via. Le tabelle dell’attuale Anf, in realtà, non sono del tutto coerenti con questa impostazione, perché per alcuni intervalli di reddito familiare l’assegno per il secondo figlio è più basso, mentre per altri è più alto di quello per il primo, e c’è soprattutto un balzo in corrispondenza del terzo. Il nuovo At valido tra luglio e dicembre segue un andamento che non tiene affatto conto delle economie di scala: l’importo è lo stesso per il primo e il secondo figlio, poi aumenta del 30 per cento per tutti i figli, non solo per il terzo. Inoltre, il nuovo assegno si riduce rispetto all’Isee, non più rispetto al reddito familiare totale come l’Anf. Ma l’Isee dipende dalla scala di equivalenza, con due effetti:

a) al nascere di un figlio la scala di equivalenza aumenta e quindi l’Isee diminuisce, determinando un incremento per ciascun figlio anche se il reddito familiare resta costante. Dalle tabelle allegate al decreto sull’At potrebbe sembrare invece che per i primi due figli l’assegno sia costante;

b) se si passa da due a tre figli, a parità di reddito familiare l’importo medio dell’assegno per ogni figlio aumenta di più del 30 per cento, proprio perché l’Isee diminuisce.

Dal confronto dell’andamento del nuovo assegno per un solo figlio col corrispondente Anf vigente per i lavoratori dipendenti maggiorato dallo stesso provvedimento risulta evidente la volontà del legislatore di disegnare una misura molto simile che, pur differendo in particolare nella fascia d’Isee che va da 30 mila a 50 mila euro, segue sostanzialmente un andamento analogo.

Cosa accade invece per famiglie con più di un figlio? L’effetto dell’operare della scala di equivalenza non è trascurabile. Ad esempio, per un reddito familiare di 20 mila euro, l’aumento dell’assegno legato solo alla maggiore scala di equivalenza oscilla tra il 6 e il 10 per cento del trasferimento totale a seconda del numero dei figli. Se invece il reddito è di 35 mila euro, l’effetto scala pesa dal 20 al 27 per cento dell’assegno. Infine, per 50 mila euro, l’effetto pesa tra 10 e 19 per cento dell’assegno. Questo effetto contribuisce dunque anche a far sì che l’At sia, per famiglie con almeno due figli, superiore alla somma tra vecchio Anf e maggiorazione prevista, con relativo svantaggio per le famiglie di lavoratori dipendenti.

L’andamento dell’assegno temporaneo non pare in linea con il testo della legge delega (legge 46/2021) che sembrerebbe invece indicare la volontà di fornire a ogni figlio un medesimo importo dell’assegno (con una maggiorazione per quelli dal terzo in poi), e ciò proprio a causa dell’effetto determinato dalla scala di equivalenza. Per evitarlo, almeno per la misura strutturale che verrà introdotta il prossimo anno (l’assegno unico e universale), si potrebbe usare come indicatore della condizione economica familiare la sola componente reddituale dell’Isee (Isr), che ha anche il vantaggio di avvicinarsi all’indicatore oggi usato, il reddito familiare.

Isee e propensione al risparmio

Oltre a risolvere il paradosso indicato, nel senso che l’Isee, basato sulla presenza di economie di scala, si applicherebbe a un trasferimento che prevede invece diseconomie di scala (il sussidio aumenta per tutti i figli se sono più di due), il ricorso alla sola componente reddituale dell’Isee eviterebbe di includere la componente patrimoniale che, data la sua significativa consistenza, potrebbe generare negli anni un preoccupante disincentivo al risparmio.

Quest’ultima considerazione è senz’altro irrilevante per una misura temporanea, che dura solo sei mesi, ma può diventare importante su alcune fasce reddituali per un provvedimento strutturale, che interesserà le famiglie con figli per almeno 18 anni.

Un semplice esempio: consideriamo due famiglie con identico reddito di 50 mila euro, costante nel tempo, ciascuna con due figli. Una ha un patrimonio di 100 mila euro (immobili, depositi, fondi e altro), costante anch’esso, l’altra non ha patrimonio. Nell’arco di 18 anni, la durata minima del nuovo assegno unico, la famiglia “risparmiatrice” riceverà in totale 25.617 euro, 7.041 euro in meno (il 22 per cento) di quanto avrà ottenuto la famiglia priva di patrimonio (119 euro al mese contro 151). Con tre figli la differenza sale a 11.080 euro, con quattro a 27.561. Le persone reagiscono agli incentivi.