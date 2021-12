Il 29 dicembre è mancato Francesco Daveri. Redattore de lavoce.info, è stato coordinatore delle attività del sito dal 2014 al 2020, oltre che socio dell’Associazione La Voce. Ha scritto per il nostro sito oltre 250 articoli sui temi a lui più cari, dall’analisi macroeconomica ai conti pubblici e alla politica economica, con uno sguardo a Italia, Europa e mondo. In questa pagina, abbiamo raccolto alcuni dei suoi contributi più recenti, mentre a questo link sono disponibili tutti i suoi articoli pubblicati sul nostro sito. Aveva anche partecipato a tre dei nostri podcast, disponibili qui, qui e qui.

Chiunque voglia lasciare un messaggio per ricordarlo, può inviarcelo tramite questo modulo. Verranno poi tutti pubblicati in una sezione dedicata del nostro sito in suo ricordo.

La sostenibilità del debito italiano, prima e dopo il 2020 | 30 settembre 2020

La recessione sta finendo, la crisi no | 26 maggio 2020

Una crisi a V, dice il Fondo monetario. Anche per noi | 24 aprile 2020

Come sarà la recessione che ci aspetta | 13 marzo 2020

Senza industria non si cresce. E senza crescita niente lavoro | 31 gennaio 2020

Il mondo va avanti mentre l’Italia parla dell’articolo 18 | 9 gennaio 2020

Gli economisti parlano troppo o troppo poco? | 10 dicembre 2019

Essere promossi dall’Europa e dai mercati non è tutto | 22 novembre 2019

Se il Pil non cresce la disoccupazione non scende | 5 luglio 2019

Finisce la recessione, ma l’economia è da zero virgola | 30 aprile 2019

Povera Europa: dove dilaga il disagio sociale | 26 febbraio 2019

L’effetto Salvini sugli sbarchi conta metà dell’effetto Minniti | 8 gennaio 2019

10 miliardi in meno, i numerini che evitano le sanzioni europee | 21 dicembre 2019

Duecento giorni facendo danni per l’economia sono troppi | 4 dicembre 2018

Magia della manovra: sfora sui conti e non spinge l’economia | 13 novembre 2018

Cento giorni senza far niente per l’economia sono troppi | 14 settembre 2018

E anche se sale il Pil, aumentano i poveri | 29 giugno 2018

I compiti dell’avvocato difensore del popolo | 25 maggio 2018

Al voto, al voto | 2 marzo 2018

Operazione stipendio sicuro | 7 novembre 2017

Tagliare l’Irpef per difendere i salari | 3 maggio 2017