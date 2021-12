Andrea Manfreda

È stato un onore. Ciao Prof!

Americo Mancini (GR Rai)

Una continua e qualificata collaborazione con il gr Rai…con una disponibilità e gentilezza , infinite.. Grazie prof…grazie soprattutto per la tua ironia.

Donatella Porrini

Piango la perdita di una persona con un’intelligenza, uno stile e una signorilità che non dimenticherò mai.

Enzo Diano

Ho avuto il piacere di assistere ad alcuni webinar del Prof. Daveri, e sono rimasto particolarmente colpito sia dai contenuti scientifici che dalla gentilezza della forma espositiva, veramente una bella persona.

Un saluto a tutto lo staff editoriale.

Marco Boleo

C’è poco da aggiungere al bel ricordo di Fausto. Ci mancheranno le sue acute analisi ed il suo ottimismo.

Siro Descrovi

Mi ricordo di una veloce chiacchierata tra una lezione e l’altra presso l’Università di Parma dove mi chiese: “che canzone stai ascoltando in cuffia?” Io gli risposi: “Fragments of time, dei Daft Punk” – e poi mi ritrovai a pensare come si potesse chiedere una cosa così intima con così leggera curiosità, ma chi mai mi chiede che canzone ascolto, e perché?.

Questo piccolo momento mi mette il sorriso e va a completare gli insegnamenti datomi. Un grazie per avermi/ci fatto conoscere la macro economia da vicino e reso tutto semplice, tutto alla portata di ciascuno.

Saper rendere semplici le cose complicate, questo il suo più grande insegnamento.

Un docente e una persona che stimo e la cui mancanza è stato un forte colpo.

Grazie di tutto, prof. Daveri

Paola Dubini

Un collega intelligente, ironico, attento. Ci mancherà molto.

Augusto Ninni

Non sapevo che stesse male. Quando insegnava a Parma, facevo con lui la tratta Milano-Parma due-tre volte alla settimana (saliva a Lambrate), e parlavamo di tutto nella prima mezzora. Perchè lui sapeva e voleva parlare di tutto. Ho poi preso parte alle sue lezioni a Parma, e ho notato un impegno didattico rivolto agli studenti ed una facilità di espressione – parlava sempre in modo che tutti lo capissero, senza però banalizzare – che raramente ho visto nei tanti anni in cui ho insegnato. Ciao Francesco, non eravamo grandi amici ma mancherai anche a me.

Marco Cuppini

Grande competenza, grande ironia ed una capacità di divulgazione rara.

Per questo tante volte mi sono rivolto a lui per farlo partecipare ai convegni di Indicod, per fargli scrivere un pezzo per TendenzeOnline.

Salvatore Persano

Eri una persona esemplare.

Ti beccavo in tv e con orgoglio dicevo a tutti: guardate, è il mio prof.

Mio e di tutti gli studenti. Perché vivevi PER gli studenti e CON gli studenti.

Sentite condoglianze a tutta la famiglia.

Buon viaggio prof.

Claudio Zampa

Che notizia tristissima. Lo leggevo sempre con grande interesse per le sue analisi , serie e penetranti . Ci mancherà molto.

Grazie a Fausto Panunzi per il bel ricordo.

Danilo Guaitoli

Compagno di studi in quegli anni in Bocconi, ricordo come ieri quel suo sorriso, il suo ciuffo di capelli, il suo humor. Buon viaggio, Francesco.

Davide Pinazzi

Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il Prof. Daveri. Ma anche solamente attraverso le sue apparizioni televisive, ne ho potuto apprezzare la competenza e soprattutto la sua semplicità ed umiltà. R.I.P.

Tommaso Monacelli

È scomparso un collega e amico di molti di noi. Una terribile perdita umana e professionale.

Francesco é stato membro del dipartimento di Economia (precedentemente Istituto di Economia Politica) all’Università Bocconi.

A nome di tutti i colleghi del Dipartimento voglio ricordare la sua intelligenza vibrante e il suo spirito ironico e sorridente.

Francesco mancherà moltissimo a tutti noi.

Andrea Fumagalli

Sono rimasto particolarmente addolorato dalla scomparsa di Francesco Daveri, amico e collega, con il quale ho avuto modo di dialogare più volte anche su sponde diverse, ma in modo molto proficuo e con estremo rispetto reciproco. Nel mondo urlacchiante di oggi, ci mancherà molto e vorrei ricordare la sua passione politica e umana di cui ho potuto felicemente godere nelle belle e lunghe chiacchierate che ci facevano sui destini economici e politici dell’Africa camminando lungo l’Avenida Lenina a Maputo in Mozambico, moltri lustri orsono.

Patrizio Pagano

Gli devo molto. Non so se avrei fatto tutto quello che ho fatto se non fosse stato per lui. Pur non conoscendomi mi ha incoraggiato a proseguire gli studi dandomi degli ottimi consigli su come farlo. Poi siamo diventati amici. Mia moglie mi ha sempre detto che più o meno inconsciamente avevo spesso bisogno della sua approvazione.

Quando la settimana scorsa non ha risposto a un mio messaggio ho avuto un brutto presentimento. Ciao Francesco, ho sempre ammirato la tua chiarezza e la tua capacità di andare al punto cruciale delle questioni. Il tutto associato a una brillantezza che non si poteva non apprezzare. R.I.P.

Marco Congiu

Caro Professore, grazie. Per aver sempre portato le tue conoscenze, il tuo buonsenso, le tue chiare spiegazioni al pubblico televisivo (e anche a me). E per tutte le lezioni che mi hai dato off the record.

Ivan D’Ambrosio

Lo ricorderò come uno dei migliori professori universitari avuti, capace di rendere comprensibili concetti difficili con l’ironia e la passione che lo contraddistinguevano.

Grazie di tutto, Professore.

Virginio Zaffaroni

Sono sorpreso e commosso per questa notizia. Avevo profonda stima per Francesco Daveri e sento l’enormità della sua perdita.

Stefano Belletto

Ho avuto l’onore di averlo come insegnante durante il mio corso master in Publitalia, ormai 9 anni fa. Intelligenza sublime, capacità e conoscenza fuori dal comune. Quanto ci ha insegnato e quanto mi ha appassionato. Un onore aver assistito alle sue lezioni. Un valore aggiunto che mi porterò sempre dentro, una perdita incolmabile. Grazie Prof.

Domenico Sartori

Sentite condoglianze alla Famiglia.

Da me che ho lavorato con il padre Giorgio.

Lisa Catellani

Sono senza parole.

Il Prof. migliore che abbia mai avuto e conoscuto.

All’Università degli Studi di Parma le aule da 150 posti erano sempre piene.

Ricordo la bravura e la semplicità condita da battute (per alleggerirela Macroeconomia) con cui spiegava concetti impegnativi come il meccanismo dei mutui subprime.

Sempre disponibile a rispondere alle nostre domande e a rispiegare, nonostante una brillante carriera internazionale.

Tanti volevano fare la tesi con lui anche se non era una delle materie di indirizzo.

Mancherà tanto anche nelle sue spiegazioni immediate sui mass media.

Grazie Prof.

Gianfelice Rosato

Ciao Prof, non sono stato tuo studente dal vivo. Ti ho conosciuto online, grazie a lavoce.info, ma sei subito entrato nella mia testa, ma ancora prima nel mio cuore. Ogni tuo intervento, sia sul giornale che televisivo lo ascoltavo con ardore e passione, che hai contribuito a creare con le tue lezione. Oggi, giornata triste per tutti, sei salito in cattedra ancora una volta: ci hai spiegato quanto avevi voglia di vivere e lottare per questo paese e per conoscere, non per ignorare. Grazie di cuore, da un tuo studente, che avrebbe amato ascoltare la tua voce dal vivo ad un banchetto in università, e rimarrà con questo amaro in bocca per sempre. Ad Maiora.

Aldo Gentile

Ho conosciuto il Professor Daveri durante i miei anni universitari a Parma. Persone di immensa cultura. Era il mio faro economico, ogni volta, i suoi articoli o le sue apparizioni in tv erano motivo di immenso interesse culturale. Mi mancherà il suo punto di vista e la sua professionalità. Nn mi sarei mai aspettato una notizia del genere. Sono sconvolto.

Enrico Nunzi Conti

Per chi come me, laureato in economia agli inizi degli anni ’90 e rimasto interessato alla materia pur non rimanendo in ambito accademico, leggerlo era anche un modo per rinfrescare i miei studi universitari, aggiornare le nozioni imparate tanti anni fa, cercare di capire meglio concetti nuovi. E questo si poteva fare non solo con i pezzi su questa rivista, ma anche con gli articoli di taglio più divulgativo sul Corriere della Sera.

Poi non posso negare che in qualche commento di natura più politica che tecnica riconoscevo un’affinità con il mio modo di pensare, che me lo rendeva ancora più piacevole.

Vincenzo Fardella

Grande tristezza per un uomo di notevole spessore professionale ed umano.

Giorgio Sbampato

Compagno di “stanza” al Cespri, di tanti soggiorni al Festival di Trento ma sopratutto un buon amico. Caro Francesco ci mancherai.

Gianni Di Lascio

Il professor Daveri, Francesco, è stato per me un punto di riferimento.

Se per un articolo avevo bisogno di un parere autorevole, ma sempre diretto e di facile comprensione, mi bastava chiedere. E lui c’era sempre.

Con orgoglio ricordo ancora quell’unico articolo scritto a quattro mani per lavoce.info. Buon viaggio.

Giancarlo Salemi

Mi è capitato di intervistare alcune volte per Formiche. net il prof. Daveri, i temi sono stati sempre quelli tosti, dal ruolo delle agenzie di rating internazionali che mettevano sotto torchio il nostro Paese alla Bce che inizialmente ha mostrato un approccio troppo soft rispetto al problema del coronovirus, “il gigante invisibile che nessuno sa bene come combattere”. Al di là della sua disponibilità, merce assai rara in questo mestiere, mi ha colpito che poi attraverso un messaggio mi scriveva “bel titolo”, “ben fatto” valorizzando l’intervista e trasmettendoti l’idea che nel fast food della rete si possono fare anche dei buoni servizi. Per questo lo ricordo con affetto e gratitudine e sono stato molto colpito dalla sua precoce scomparsa e credo che il suo stile, per quelli che hanno collaborato direttamente con lui, abbia in ogni caso lasciato un segno. Buon viaggio caro prof.

Sandro Donelli

Bravissimo Professore e divulgatore, appassionato, comunicativo e professionale.

Stefania Tomasini

Ogni volta che le nostre strade professionali si sono incrociate, è stata una gioia poter beneficiare dell’entusiasmo, della competenza, dell’acume ma anche della simpatia e della cortesia di Francesco. Ne sentiremo molto la mancanza.

Marcello Mascellaro

Non lo conoscevo personalmente, ma leggo La Voce e lo seguivo come ospite a SkyTG24, lo apprezzavo per la sua capacità e chiarezza espositiva e la sua pacatezza. Un pensiero alla famiglia.

Simone Reale

I suoi lunch talk all’università di Parma erano qualcosa di eccezionale. Mi ha fatto appassionare ancora di più ai temi economici! È stato un onore averla avuta come professore! Se ne va una persona dotata di una competenza difficile da trovare nell’attuale panorama. Sapeva trasmettere con grande semplicità anche i temi economici più complessi. Ciao Professore!

Nicola Lopedota

Non lo conoscevo personalmente. Ho letto qualche articolo di suo pugno online e a volte mi capitava di vederlo nei talk di approfondimento economico.

Dalla sua persona traspariva leggerezza e morigeratezza, oltre che competenza.

Riposa in pace.

Pierre Polonelli

Apprendo solo ora della tragica notizia e rimango sconvolto.

Ho conosciuto il Prof. Daveri ai tempi dell’Università di Parma quando ero rappresentante degli studenti e ho potuto apprezzarlo non solo per le sue qualità di docente ma anche quelle umane e relazionali.

Già da allora si vedeva che aveva una passione rara per l’Economia e l’insegnamento che l’avrebbe portato lontano.

Nel tempo ho seguito la sua carriera in altre università, compiacendomi che un simile talento ottenesse riconoscimenti sempre più prestigiosi.

Lo seguivo anche nei suoi articoli qui su Lavoce e mi immaginavo che a leggerli fosse lui in persona con la sua voce inconfondibile.

Voglio ricordarlo anche io con quel sorriso sempre allegro e quegli occhi luccicanti di passione pura, che aveva sempre in Facoltà di Giurisprudenza di Parma all’inizio della carriera accademica.

Addio Prof. Daveri è stato tutto troppo veloce per non essere così triste.

Marco Menichini

Arrivederci Prof, grazie per l’esempio che ci ha dato.

Paola Pizzonia

Enorme dispiacere…spiegava l’economia con enorme semplicità.

Chiara Graffagnino

A Francesco, al mio relatore di tesi, bravissimo docente di economia politica all’Università di Giurisprudenza di Parma.

Grazie per avermi aiutato a capire che tipo di cittadina e che professionista un domani avrei voluto diventare.

Ti ricorderò sempre.

Un abbraccio.

Alessandra Mori

Caro Francesco,

è stato un piacere incrociare qualche passo con te nei corridoi della Bocconi o a casa di amici comuni. Di te ricordo l’intelligenza e l’ironia, sempre stemperata in un sorriso gentile. Curiosamente condividevamo lo stesso compleanno.

Resterai nella memoria; che l’uscita ti sia lieve.

Vittoria Vimercati

Francesco Daveri era un uomo amabile e generoso, soprattutto nei confronti dei numerosi giornalisti – tra cui la sottoscritta – che lo chiamavano (e stressavano) per avere una battuta, un parere autorevole e mai banale su qualche argomento economico. Una brava persona e una grande perdita per tutti coloro che cercano ogni giorno di capire meglio il mondo.

Daniele Trecroci

Dear Professor,

I won’t say nothing but thanks for the ever-kindness and professionalism, at school and over the phone, offering guidance and support against all the horrible odds of last months. You have been the example of resilience and passion I will always look up to. Thanks again.

Simona Piccolo

Con profonda tristezza apprendiamo che oggi è venuto a mancare il professor Francesco Daveri, Direttore del programma MBA Bocconi, che ci diede il piacere della sua presenza durante la prima edizione di Creare il Domani con una lezione sull’avvenuto del digitale nel mercato del lavoro.

Ricordiamo la sua cordialità e la sua passione per la promulgazione economica.

Siamo vicini ai suoi cari.

Filippo Bertozzi

Incontrato casualmente a un corso sponsorizzato da una banca e affascinato dalla sua capacità divulgativa e dal suo umorismo.

Mi spiace molto.

Elisabetta Liberale

Ci sono persone che non si possono descrivere in poche parole.

Francesco era una di queste.

Un uomo d’altri tempi , di una semplicità estremamente unica nel suo genere.

Mente brillante e coinvolgente, riusciva a farti piacere il suo amore per l’economia in pochissime e semplici parole.

Un uomo buono pieno di buoni propositi, sempre.

Sembrerà banale ma così non è: sono sempre i migliori ad andare via!!!

Ciao Francesco

Buon viaggio.

Livio Martucci

Ciao Francesco, ti ho conosciuto grazie a Lavoce.info, ci siamo conosciuti ad un pranzo di LeG, oltre che bravo eri molto simpatico. Ci hai lasciato troppo presto. Un abbraccio e buon viaggio ovunque tu vada, sperando si mangi bene.

Gustavo Piga

Grazie Fausto per questo bel ricordo. Mando per questa via le mie condoglianze alla famiglia di Francesco, un uomo speciale.

Luigi Galeazzi

Condoglianze prima di tutto alla famiglia. Mi dispiace non averlo potuto conoscere personalmente, solo qualche volta ho letto sulla stampa suoi interventi, notati per l’indipendenza di giudizio. Penso sia un perdita anche per Piacenza, la nostra città.

Paolo Epifani

Tanti ricordi, ma quelli piu’ belli risalgono all’estate del 1996, quando Francesco mi regalo’ un tour della Puglia, con Paolo Bertoletti e Marco Ottaviani. A me che sono tarantino, e che della Puglia conoscevo solo Lido Silvana. Per sdebitarmi lo invitai a pranzo, a Lido Silvana ovviamente, e mia madre gli preparo’ una brace a base di gnummariddi. A lui che detestava le interiora di agnello.

Non mi perdonerò di averlo perso di vista negli anni più difficili, e di non poter rimediare.

Marzio Galeotti

I casi della vita vogliono che una persona che apprezzava molto le capacità di Francesco era Riccardo Faini, un’altra colonna de lavoce, un altro amico e valente collega che pure ci ha lasciato troppo presto. Riccardo l’aveva voluto al Tesoro in quella fase quasi finale del Consiglio degli esperti. Facevamo riunioni settimanali ma si vedeva che tra i due c’era un’intesa e si capiva chiaramente che Riccardo vedeva il lui una sorta di erede, un elemento di continuità nella comune passione per la politica economica. Una passione per l’interpretazione, il commento, l’analisi che Francesco ha avuto sin da allora e che l’ha fatto apprezzare un po’ dappertutto, compreso – mi piace ricordare – il Comitato di sostenibilità di Eurizon Capital Sgr dove, anche lì, come sempre, ha lasciato netto il suo ricordo.

Mariano Bella (Ufficio studi Confcommercio)

Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e alla redazione-

il professor Daveri era un ottimo economista e una persona squisita-

mi sono rivolto a lui per avere aiuto e consiglio e li ho ottenuti rapidamente-

la sua disponibilità mi ha piacevolmente sorpreso-

una rarità.

Michele Bulgarelli

Ciao Francesco, l’ultima volta che ci siamo incontrati sarà stato almeno 7-8 anni fa….. ieri con Simona ti abbiamo ricordato, che strana energia…… non sapevo nemmeno della tua malattia, non ci siamo più visti dagli anni dell università, ma il tuo sorriso e il tuo calore li ho sempre portati con me.

Che tu sia sereno anche in questa nuova dimensione, buon viaggio….

Michele e Simona

Valeria Rossi

Ho avuto la fortuna di conoscere il Prof. Daveri durante la laurea magistrale in Economia internazionale dello Sviluppo a Parma, insegnò il modulo di crescita economica. È stato esempio perfetto di come un professore universitario debba essere, senza tornare ad elencare tutti gli attributi da voi già stilati. Questo corso di Laurea, essendo in inglese, era aperto anche a ragazzi provenienti da triennali linguistiche, alcuni con una base matematica carente. Lui organizzò lezioni apposta di “recupero” per questi ragazzi, insegnando loro a disegnare grafici, a derivare un’equazione, a risolvere per x. E lo fece con una gran cuore, rimasi impressionata e pensai come potesse essere vero che un prof universitario si abbassasse a certi livelli. Ma per lui non era abbassarsi, era pura passione e amore per l’insegnamento. Massima stima.

Che la terra gli sia lieve.

Benedetto Della Vedova

Il mio primo ricordo di Francesco Daveri è dei primissimi anni ottanta, quando eravamo entrambi studenti DES in Bocconi. L’ho ritrovato anni dopo, ammirando la sua passione rigorosa per la discussione e la divulgazione economica, con una spiccata attenzione alle politiche messe in campo dai vari governi, con un profondo spirito europeista: la sua attività per lavoce.info (prezioso e libero cenacolo di sapere e impegno civile), per il Corriere e le sue lucide e argomentate apparizioni televisive. Daveri, con efficace leggerezza, sapeva ricordarci che non necessariamente uno non vale uno, perché lo studio e l’osservazione scientifica anche dei fenomeni economici aiutano a prendere decisioni migliori. La terra gli sia lieve.

Alessandro Corazzari

Ho avuto la Fortuna di avere il Prof. Daveri come Docente durante la magistrale in Trade Marketing a Parma. È vivo e sempre lo resterà in me il ricordo del suo sorriso e della passione che metteva nell’insegnamento, da vero Docente universitario di altissimo livello. Terminata la magistrale era un piacere leggere i suoi articoli o post, sempre altamente istruttivi ma con un linguaggio comprensibile. Le mie più sentite condoglianze alla moglie Patrizia ed alla Famiglia.

Erika Barani

Un uomo di una umanità straordinaria ha lasciato questo mondo sempre più disumano! Ciao Francesco!

Valentina Barbieri

Ho conosciuto il professore al primo semestre di Economia Aziendale, le sue lezioni erano semplicemente fantastiche! Grazie lui mi sono appassionata a quello che or è il mio campo.

Alessandro Corrente

Un giorno molto triste. Ma anche uno di quelli che ricorda la fortuna di aver incontrato lungo il proprio percorso persone di grande spessore come te. Grazie Francesco.

Fabrizio Carmignani

Ho appena saputo che il Professor Daveri e’ mancato all’affetto dei suoi cari. Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Non lo conoscevo personalmente; ho letto molti dei suoi paper e lo avevo incrociato a qualche conferenza. Ma gli sono infinitamente riconoscente: un giorno, verso la fine del mio PHD, gli mandai un mio paper da leggere. Dopo un po’ di tempo Francesco mi scrisse per mettermi in contatto con una persona della Banca Mondiale che cercava un economista per un piccolo progetto nella mia area di ricerca. Feci quel progetto e da quell’esperienza finii a lavorare per le Nazioni Unite per sette anni. Apprezzai molto il fatto che Francesco penso’ di dare un’opportunità’ a un (al tempo) giovane studente di PHD. E quell’opportunità che ebbi grazie a lui ha avuto un impatto molto profondo sulla mia vita personale e professionale. Grazie.

Ivan C.

Posso dire di averlo conosciuto solo tramite i suoi articoli qui, su lavoce.info. Eppure ciò é bastato a suscitare in me profonda tristezza appena ho letto della sua dipartita.

Forse poiché li ho sempre trovati interessanti, spesso invoglianti ad approfondire un tema nuovo per me.

Condoglianze alla famiglia, agli amici e ad ai colleghi.

Joseph Mirzai Hamadani

Ciao Francesco ,

Sono passati tanti anni ma non ho mai dimenticato che mi hai dato una mano importante per fare la tesi di laurea in Bocconi.

Quando ti ho incontrato ero un giovane studente alle prime armi, non sapevo come muovermi e sei riuscito a inquadrarmi pur non riuscendo a fare la tesi nel tuo dipartimento di storia economica. Il tuo aiuto disinteressato è ancora vivo in me nonostante siano passati circa trenta anni.

Mi e’ venuto un colpo al cuore quando ho saputo che sei mancato.

Grazie per tutto e riposa in pace.

Stefano Vegliani

Non vedevo Francesco “il Daveri” dai tempi del liceo, (era più del giro di mio fratello) ma ne ho seguito la carriera. Quando un vecchio amico diventa importante (vale anche per Tito Boeri) fa sempre un immenso piacere. La perdita di una mente così raffinata è un vero peccato per l’Italia.

Carmen Santoro

Sorridente, disponibile. Chiaro, come solo chi davvero sa può essere. Divulgatore dell’economia. Intervistato e fatto intervistare tante volte al tg3 e a radio 1. Ogni volta le sue parole sono state un valore aggiunto. Una grande perdita.m

Ciao prof. Ci mancherai.

Romeo Scopece

Chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo nel suo percorso umano piangerà la sua assenza.

Come suo ex studente non posso che ritenermi fortunato di essere tra quelli che hanno avuto questa fortuna.

Buon viaggio prof!

Elena Gelosa

Custodirò ogni attimo vissuto con Francesco per essere una persona migliore . Il suo stile e i suoi insegnamenti resteranno visibili nell’impegno di tanti di Noi che lo ricorderemo per sempre.

Alessandro Magnoli Bocchi

Mi spiace. Gentile, tanto educato quanto ironico, sempre costruttivo. Pacato ma spesso sorprendente – per una presa di posizione, perché certe situazioni (in cui vedeva elementi surreali) lo divertivano, per come tornava serio e concreto. Intelligente. Uno di quelli, dei pochi, che “fossero tutti come lui vivremmo in un mondo migliore”. Mi hai aiutato, non lo dimenticherò. Grazie Francesco.

Michael B.

Oramai sono passati anni dall’ultima volta che ho assistito una sua lezione, ma ne porto un bel ricordo.. uno dei pochi professori che con naturalezza riusciva spiegare qualsiasi cosa.. lo ricordo tanto con affetto!! Ci mancherai Prof!!!!