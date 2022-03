In questo dossier, raccogliamo i contributi e i grafici relativi all’invasione da parte della Russia dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2021.

Russia: un’economia destinata al fallimento?

Diletta Cattan e Marco Visentin

11/03/2022

L’economia russa è dipendente in larga misura dalle esportazioni di materie prime e dall’importazione di tecnologie avanzate da Occidente e Cina. Le sanzioni approvate nelle ultime settimane potrebbero avere effetti pesanti nel lungo periodo.

I nostri grafici sulla guerra e le sue implicazioni

Aumentiamo le sanzioni alla Russia per ottenere la pace

Yuriy Gorodnichenko e Ilona Sologoub

10/3/2022

L’unico modo per fermare Putin è continuare a imporre sanzioni economiche alla Russia per far risvegliare la popolazione dalla macchina della propaganda. L’incapacità di fornire beni e servizi essenziali ha già fatto capitolare Mosca in passato.

Sul gas l’Europa ha un problema

Michele Polo

07/03/2022

L’opposizione della Ue all’espansionismo di Putin ha un punto di debolezza: la dipendenza dalla Russia per le forniture di gas. Liberarsene non sarà semplice, almeno in tempi brevi. A renderlo chiaro è il funzionamento dei mercati.

Le conseguenze finanziarie della guerra

Rony Hamaui

04/03/2021

Per ora, la guerra in Ucraina non ha provocato un terremoto sui mercati finanziari internazionali. Ma è difficile immaginare una rapida soluzione della crisi. E la crescita economica mondiale è destinata a rallentare per le sanzioni e per l’inflazione.

Difesa comune: il paradosso di più spesa e meno integrazione

Raul Caruso

04/03/2022

La spesa per la difesa dei paesi Ue è in costante crescita. Ma rimane per lo più gestita su base nazionale, con inefficienze e duplicazione di progetti e costi. Una frammentazione che la guerra in Ucraina potrebbe accentuare invece di risolvere.

Premi e sanzioni per favorire lo stoccaggio del gas naturale

Carlo Stagnaro

04/03/2021

Finora domanda e prezzi di gas hanno seguito un andamento stagionale. Ma ai prezzi attuali c’è il rischio che gli operatori non provvedano agli stoccaggi durante l’estate. Per arrivare preparati al prossimo inverno si possono adottare varie strategie.

Russia e Cina alleate per forza

Alessia Amighini

01/03/2022

Non sarà un’alleanza formale, ma di fatto in questo momento la Cina sostiene la Russia. Gli acquisti di grano e gas aiutano Mosca ad arginare le sanzioni europee e americane. Ma già da qualche tempo, i legami economici tra i due paesi si sono rafforzati.

Sanzioni economiche: il diavolo è nei dettagli

Giuseppe De Arcangelis

01/03/2022

Le sanzioni sono uno strumento di coercizione politica che utilizza la leva economica. Quelle approvate nel 2014 contro Mosca hanno dato pochi risultati perché sono state aggirate. Oggi le misure sono mirate a obiettivi specifici, ma il pericolo resta.

La guerra cambia le rotte del gas

Marzio Galeotti e Alessandro Lanza

28/02/2022

La guerra di Putin contro l’Ucraina avrà riflessi sulle forniture di gas, anche al nostro paese. Prima di pensare ai costi più alti, si tratta di coprire un buco di 33 miliardi di Smc di gas russo, tra incremento della produzione nazionale e nuovi fornitori.

Mercati finanziari in mezzo a una turbolenta congiuntura

Rony Hamaui

23/02/2022

L’attuale congiuntura, caratterizzata da un’inflazione molto elevata, sconvolge la relazione negativa tra prezzi delle azioni e delle obbligazioni. In una situazione del genere, diventa più importante puntare su singole aziende anziché sull’andamento generale del mercato.