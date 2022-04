Francesco Lenzi, autore di un articolo sulla decisione della Russia di far pagare il proprio gas in rubli anziché in euro, è intervenuto a Radio Popolare per parlare del rinvio di questa decisione da parte del governo russo. Per la puntata completa di The Game del 30 marzo 2022, clicca qui.

