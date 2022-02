La crisi ucraina ha messo ancora una volta in evidenza la dipendenza dell’Unione europea dalla Russia per le materie prime necessarie per la produzione di energia. Quali sono le caratteristiche del mix energetico dell’Ue? Quanto dipendono i singoli stati dalle importazioni estere? Proviamo a dare qualche risposta con i dati contenuti in questa serie di grafici. Lavoce è di tutti: sostienila! Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto! SOSTIENI lavoce













Laureato in Economia e Commercio a Genova, con una tesi sulla dimensione economica e sociale della disuguaglianza in Italia. Laureando double degree del Master in Economics all'Università di Pavia e all'Universität Hohenheim (Stoccarda), con una tesi sull'impatto dell'automazione sull'occupazione nel settore manifatturiero. A lavoce.info dal 2019, dal 2021 è editor e responsabile del desk del sito. Ha contribuito alla creazione della rubrica di data visualization La parola ai grafici ed è stato autore e anchor dei podcast lavoce in capitolo e L'anno che verrà. Collabora con il quotidiano Domani, per cui scrive articoli in tema di economia del lavoro. Su twitter @mtaddei_