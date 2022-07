I prezzi dei prodotti agricoli sono in genere soggetti a forti variazioni, che sono aumentate con l’invasione russa dell’Ucraina. Ora Mosca e Kiev hanno firmato un accordo per lo sblocco dei porti, ma gli operatori nutrono dubbi sulla sua efficacia.

L’instabilità dei mercati agricoli mondiali

I mercati dei prodotti agricoli sono generalmente caratterizzati da una volatilità dei prezzi più elevata rispetto a quella di altre materie prime e di beni manifatturieri. Accade perché di fronte a una domanda piuttosto stabile di questo tipo di prodotti, si registrano fluttuazioni annuali e stagionali dell’offerta, che ovviamente risente di fattori climatici e ambientali spesso non facilmente controllabili. In più, molte materie prime agricole possono essere prodotte a costi ragionevoli solo a determinate latitudini e in particolari aree geografiche, e dunque non è possibile modificare rapidamente i quantitativi prodotti a livello mondiale. Le quantità immesse sui mercati mondiali possono cambiare significativamente da un anno all’altro, con limitate capacità di intervento da parte dei singoli produttori, generando quindi ampie variazioni dei prezzi (figura 1).

Figura 1 – Prezzo internazionale del grano dal 2012 (dollari per bushel)

Fonte: Trading economics.

Secondo il Food Security Portal dell’Ifpri, il grano è tra le commodities dai prezzi più volatili: al 25 luglio 2022, grado duro e grano avevano registrato rispettivamente 258 e 245 giorni consecutivi di eccessiva volatilità, seguiti dai semi di soia (con 232 giorni). È un numero enorme rispetto, per esempio, ai 20 giorni di eccessiva volatilità del mais (figura 2).

Figura 2 – Giorni consecutivi di eccessiva volatilità di alcune commodities (al 25 luglio 2022)

Fonte: Food Security Portal.

Il ruolo delle scorte

Esiste una forte relazione tra i prezzi delle materie prime alimentari e il rapporto scorte/utilizzo, un importante indicatore della vulnerabilità dei mercati alimentari mondiali agli shock. Nel 2021, ben 44 sui 125 paesi per cui vi sono dati disponibili presentavano un rapporto scorte/utilizzo al di sotto del 10 per cento. L’Unione europea è appena al di sopra di questa soglia. Il gruppo più numeroso (62) dei 125 paesi ha un rapporto scorte/utilizzo compreso tra il 10 e il 30 per cento (figura 3), mentre solo pochissimi paesi (tra cui la Cina) avevano accantonato scorte superiori al 40 per cento dei consumi nel 2021 (figura 4).

Lo stoccaggio può contribuire a mitigare il calo dei prezzi dopo un raccolto abbondante. Oppure, dopo una cattiva annata, il ricorso alle scorte può ridurre gli effetti dello shock su mercati altrimenti rigidi. Quando le scorte sono basse, viene meno il loro effetto stabilizzante in caso di carenza di offerta, il che rende ancora più grave l’aumento dei picchi di prezzo e della volatilità.

Figura 3 – Rapporto scorte/utilizzo del grano (2021)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati disponibili su Food Security Portal.

La volatilità dei prezzi genera una serie di problemi rilevanti sui mercati mondiali sia ai consumatori sia ai produttori. In molti paesi, la produzione e l’esportazione di prodotti agricoli è una fonte di reddito fondamentale per una quota consistente di popolazione, e le variazioni di questi redditi possono creare povertà e tensioni sociali. Nel 2019 oltre un quarto della popolazione mondiale risultava impiegata in agricoltura (il 27 per cento secondo i dati World Bank), con elevate differenze tra paesi più avanzati e paesi in via di sviluppo. In Ucraina, la quota di popolazione impiegata in questo settore risultava pari al 14 per cento.

Le fluttuazioni dei prezzi dei beni agricoli sono problematiche anche dal lato della domanda. Poiché si tratta di beni di base, indispensabili per la sussistenza e con una bassa elasticità, le variazioni dei prezzi hanno un impatto elevato sul potere d’acquisto della popolazione, soprattutto nei paesi più poveri, dove una quota cospicua della domanda è destinata all’acquisto di cibo, in parte importato. Aumenti improvvisi e significativi dei prezzi di materie agricole di base sono tra i fattori scatenanti di tensioni politiche e sociali, come si è visto durante le cosiddette Primavere arabe del 2011.

Il peso dell’Ucraina

Per queste ragioni, ulteriori fonti di incertezza e di instabilità che si aggiungono a quelle strutturali del settore, con inevitabili effetti sui prezzi, hanno ripercussioni a livello globale. È successo ad esempio nel caso dell’invasione russa dell’Ucraina, uno dei principali produttori ed esportatori di grano al mondo (figura 5).

Appare perciò di cruciale importanza l’accordo firmato il 22 luglio tra Kiev e Mosca per lo sblocco dei porti dell’Ucraina. Il corridoio commerciale sicuro consentirebbe all’Ucraina di vendere gli oltre 20 milioni di tonnellate di grano accumulati nei silos portuali dall’inizio della guerra, il 24 febbraio scorso, liberando al contempo spazio per le scorte in vista del prossimo raccolto.

Ma i mercati sembrano poco fiduciosi che l’intesa risolva la crisi di offerta: sarebbe necessario movimentare in poco tempo le 100 navi ferme da oltre quattro mesi e altre 300 navi, poiché molto presto – almeno in teoria – giungeranno nei porti i cereali del raccolto 2022. Il bombardamento russo del porto di Odessa a 24 ore dalla firma dell’accordo e la richiesta – arrivata il 27 luglio – di avere in cambio il via libera per tutte le esportazioni agricole russe hanno sollevato ulteriori dubbi. Eppure, lo sblocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina con il controllo russo potrebbe essere strumentale per Mosca per mantenere – e possibilmente aumentare – la sua sfera di influenza sull’Africa (soprattutto settentrionale): si rivela centrale in questo senso l’Egitto, principale importatore di grano sia dalla Russia sia dall’Ucraina.