Sulle pensioni il governo resta muto, diviso fra chi vuole lasciar cadere Quota 100 e chi chiede misure perfino più generose. Al contrario, i sindacati si sono espressi da tempo con una piattaforma unitaria presentata al ministro Orlando. Analizziamola.

I requisiti contributivi e anagrafici

Il pilastro della piattaforma sindacale è un generale riordino dei requisiti contributi e anagrafici per l’accesso alla pensione. Utilizzando la terminologia pre- Fornero, in sintesi sono proposte la riduzione a 41 anni del requisito contributivo per la pensione d’anzianità e l’anticipo della pensione di vecchiaia “a partire da 62 anni”, unito al superamento delle “penalizzazioni” per i lavoratori in gergo chiamati “misti” che, avendo avviato la contribuzione prima del 1996, hanno diritto a una pensione risultante dalla somma di una componente retributiva e una contributiva.

I 62 anni d’età non sembrano perentori, mentre lodevolmente più fermo appare il proposito di superare le disparità derivanti dalla facoltà che solo i contributivi “puri” (senza contributi prima del 1996) hanno di:

– anticipare il pensionamento da 67 a 64 anni purché sia maturata un’anzianità minima di 20 e il trattamento spettante sia almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale;

– posticiparlo oltre i 67 anni ove non sia maturata l’anzianità minima e/o il trattamento spettante non sia almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale;

– maturare il diritto alla pensione con soli 5 anni di contributi quando sia raggiunto il limite anagrafico di 71.

Per valutare la gravità delle discriminazioni, basti pensare che – nell’ancor lunga fase transitoria – qualcuno dovrà spiegare a Tizio, che ha cominciato a lavorare il 31 dicembre del 1995, perché non può andare in pensione a 64 anni mentre può farlo Caio che ha cominciato il giorno dopo se l’assegno spettante raggiunge la ricordata soglia di 2,8 volte l’assegno sociale. A Sempronio, che – come Tizio – ha cominciato a lavorare il 31 dicembre 1995 ma – per disoccupazione o lavoro nero – non ha potuto versare contributi per 20 anni, occorrerà altresì spiegare perché a 67 anni deve rassegnarsi a lasciare il lavoro senza una pensione, mentre Mevio, che – come Caio – ha cominciato a lavorare il giorno dopo, può evitare di perderla continuando a lavorare.

Nell’ancor lunga fase transitoria, tali disparità sono destinate a diventare vieppiù stridenti minando la sostenibilità sociale della normativa esistente. Solo un governo irresponsabile potrebbe cacciare la testa sotto la sabbia.

Ugualmente apprezzabile è la proposta dei sindacati di ridurre “sensibilmente” le soglie menzionate (2,8 e 1,5 volte l’assegno sociale) che penalizzano le posizioni assicurative più deboli. In verità tali soglie (se non abolite) dovrebbero assumere carattere universale per evitare discriminazioni in senso inverso. Infatti Calpurnio, che – come Caio e Mevio – ha cominciato a lavorare il primo gennaio 1996, non può andare in pensione, pur avendo 67 anni e potendo vantare un’anzianità di almeno 20, se l’assegno spettante non raggiunge la soglia più bassa, mentre può farlo Filano che (come Tizio e Sempronio) ha cominciato il giorno prima.

Un costo solo temporaneo?

La proposta di ridurre a 41 anni il requisito contributivo e a 62 quello anagrafico è fondata sul “teorema” che avrebbe un costo solo temporaneo, destinato a ridursi gradualmente fino a scomparire quando la componente retributiva delle pensioni si azzererà, quando cioè il sistema contributivo andrà a regime. Infatti, la superiore durata della pensione contributiva (derivante dal pensionamento in età più giovane) sarà bilanciata da un coefficiente di trasformazione inferiore senza effetti sull’onere complessivo. Sfortunatamente, non è così.

È pur vero che il coefficiente ambisce a trasformare ogni euro versato in una rendita unitaria equivalente spalmandolo sulla durata attesa cui concorrono le speranze di vita del pensionato diretto e del suo superstite. Tuttavia, l’ambizione deve fare i conti col fatto che tali speranze di vita sono sconosciute ex ante. Devono quindi essere stimate sulle comuni tavole di sopravvivenza “per contemporanei”, e quindi su tassi di sopravvivenza (capacità di sopravvivere da un’età alla successiva) osservati per coorti che precedono, anche di molti anni, quelle cui i coefficienti sono imputati. I coefficienti stessi soffrono quindi di obsolescenza che si risolve nella loro sopravvalutazione, ergo in pensioni superiori ai contributi versati. Inutile dire che l’obsolescenza pregiudica la sostenibilità del sistema contributivo, tanto più quanto più veloce è la crescita della longevità.

Viene ora il punto rilevante. Per le ragioni, non banali, spiegate su lavoce qui e qui, l’obsolescenza cresce al diminuire dell’età. L’anticipo del pensionamento avrebbe quindi un costo tutt’altro che temporaneo. Infatti implicherebbe, in via permanente, l’uso di coefficienti più obsoleti che allargano il divario fra la pensione e i contributi versati.

La flessibilità che i sindacati propongono verso il basso andrebbe, piuttosto, cercata verso l’alto. La fascia d’età quadriennale compresa fra 64 e 67 anni, estesa alla generalità dei lavoratori, consentirebbe una flessibilità adeguata limitando l’obsolescenza dei coefficienti a vantaggio della sostenibilità del sistema. Andrebbe invece seriamente riconsiderata la pensione d’anzianità, pressoché scomparsa dal panorama internazionale, che consente il pensionamento fin dalle età di 56/57 anni (ottenute sommando l’obbligo scolastico ai requisiti contributivi diversi per genere) cui sono associati coefficienti gravemente obsoleti. Occorre evitare che l’istituto, già spina nel fianco del sistema retributivo, resti tale anche in epoca contributiva.

La revisione dei coefficienti e l’indicizzazione

La piattaforma sindacale propone poi una “modifica” del meccanismo automatico con cui i coefficienti (ma anche i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione) sono adeguati alla speranza di vita. La proposta, in verità vaga, riflette il problema reale rappresentato dall’instabilità dei coefficienti generata dalla revisione biennale che, generando incertezza, ostacola la programmazione del pensionamento e finisce per incentivare i lavoratori ad andare in pensione appena possibile.

Tuttavia il problema non può essere risolto “calmierando” gli adeguamenti bensì cambiandone radicalmente la logica, nel quadro di un generale riordino dei coefficienti che li distingua per coorte lungo le linee già indicate su lavoce.

La fine dell’anno vedrà la scadenza dell’attuale forma d’indicizzazione delle pensioni ai prezzi e l’automatico ritorno alla forma “per scaglioni”. Per quanto migliorativa, tale forma non tutela pienamente gli assegni medio-alti che nel sistema contributivo non sono figli del peccato bensì dei contributi versati. Perciò la piattaforma propone la “piena rivalutazione delle pensioni”, indipendentemente dall’importo, così da preservare il potere d’acquisto di ciascuna.

La proposta lascia trasparire che neppure i sindacati sono esenti dalla generale difficoltà a comprendere che il sistema contributivo non si esaurisce in una formula per calcolare la pensione. Infatti, comprende anche un preciso meccanismo per indicizzarla. Come spiegato su lavoce qui e – più approfonditamente – qui, l’indicizzazione ai prezzi (a prescindere dalla forma) non ha nulla a che vedere con quella necessaria affinché il sistema contributivo possa meritare il nome che porta.

I lavori usuranti o gravosi

Sull’argomento i sindacati si limitano a scrivere che “la platea dei lavori gravosi ed usuranti andrà sensibilmente ampliata sulla base di dati oggettivi che attestino il diverso rapporto tra attività lavorativa svolta e speranza di vita”. Non è chiaro se tali dati debbano solo servire a identificare le categorie aventi diritto ad anticipare la pensione, oppure anche a determinare coefficienti “categoriali” che consentano maggiori pensioni a parità di contributi versati. In tal modo, si eviterebbe di perpetuare la grottesca offerta di anticipare la pensione a proprie spese.

Un contributo ospitato dal recente Rapporto Inps sottolinea la difficoltà, concettuale e pratica, a determinare le speranze di vita categoriali necessarie all’uno e all’altro scopo. Riguardo al secondo, è quindi suggerito di sostituire la differenziazione dei coefficienti con quella delle aliquote di computo: in altre parole di aggiungere un’aliquota figurativa a quella realmente versata dalle categorie in parola.

Meritevole d’essere la sola proposta sul tappeto a cinque mesi dalla scadenza d’importanti istituti, la piattaforma sindacale rivela la consapevolezza degli errori e delle lacune del sistema contributivo italiano, senza tuttavia riuscire a identificarli pienamente e proporre misure mirate al loro corretto superamento. Di grande utilità sarebbe il confronto con le realtà di altri paesi europei che hanno saputo costruire sistemi contributi più avanzati del nostro. Fin dai primi anni novanta, il sindacato ebbe il merito di riconoscere l’importanza delle “idee contributive” e di essere infine determinante per la loro affermazione. Voglia oggi rinnovare il merito adoperandosi per migliorare quell’epocale riforma, prima che vada a regime con le anomalie generate dall’inesperienza di allora.