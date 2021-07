Gli ultimi tabù elettorali

Approvata la legge di riforma costituzionale che permette ai diciottenni di votare per le elezioni del Senato. Una misura dalla grande valenza simbolica ma, almeno nell’immediato, dai pochi effetti pratici. La stagione riformatrice non può considerarsi conclusa.

Il Senato ha approvato in seconda lettura, e quindi in via definitiva, la proposta di riforma costituzionale che abbassa l’età di elettorato attivo per il Senato a 18 anni. Come noto, l’art. 58 della Costituzione attualmente in vigore prevede al primo comma che “i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”. La riforma approvata cancella la frase “dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età”: in questo modo, l’età di elettorato attivo coinciderà con la maggiore età, a sua volta determinata da legge ordinaria e pari, dal 1975, a 18 anni. La riforma è stata votata per la prima volta alla Camera il 31 luglio del 2019, poco meno di due anni fa; a questa votazione hanno fatto seguito la prima votazione in Senato (9 settembre 2020), la seconda votazione alla Camera (9 giugno 2021) e infine la votazione dell’8 luglio 2021. Non avendo raggiunto i due terzi dei consensi nelle seconde votazioni, dal momento della sua pubblicazione ci saranno tre mesi di tempo affinché, ai sensi del comma 2 dell’art. 138 della Costituzione, “un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali” possano chiedere un referendum confermativo della riforma stessa. Ma al momento questa eventualità appare piuttosto improbabile.

Cosa cambia davvero?

La misura approvata ha innanzitutto un grande valore simbolico. Guadagnano il diritto di voto al Senato 4.106.139 cittadini, vale a dire i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Si tratta di poco più dell’8 per cento del corpo elettorale, una misura non elevata ma nemmeno trascurabile. Peraltro, si tratta di una popolazione che sta via via diminuendo e che negli ultimi venti anni è calata di oltre il 10 per cento. Gli under-40, per avere una visione più generale del fenomeno, sono invece calati dal 2002 di oltre il 15 per cento: quasi 5 milioni di giovani, per ragioni di (de)natalità o di mobilità (emigrazione), non ci sono più. È quindi evidente che, in un paese sempre più vecchio, l’unico modo per provare a riequilibrare il potere è quello di estendere il diritto di voto ai più giovani. L’Italia resta tuttavia ben lontana dal resto dell’Europa in termini di potere politico potenziale dei giovani (Figura 1). Pur equiparando le età di elettorato attivo a Camera e Senato, infatti, persiste la grande discriminazione che non permette ai maggiorenni italiani di essere eletti né alla Camera (età di elettorato passivo pari a 25 anni) né al Senato (40 anni).

Cosa serve ancora

L’attività riformatrice del legislatore non deve certo esaurirsi qui. Per due ragioni. Innanzitutto perché questa riforma ci accompagna verso un bicameralismo “più che perfetto”, con due camere ancora più simili, anche dal punto di vista della rappresentanza. Tenere il Senato come è ha sempre meno senso. Una possibilità è quella di dedicare il Senato alla valutazione delle politiche pubbliche, ruolo di grande prestigio e, in questo periodo, anche di grande responsabilità. Un’altra possibilità è quella di farlo diventare davvero un’Assemblea di rappresentanza di regioni ed enti locali, come avrebbe voluto anche qualche costituente nel lontano 1948. L’ultima possibilità, infine, è quella di rinunciarvi definitivamente, magari trasferendo i suoi membri alla Camera. La seconda ragione è che l’attività di allargamento delle concessioni elettorali non può considerarsi conclusa qui. L’attenzione di diversi leader di partito e dell’opinione pubblica è oggi molto elevata rispetto per esempio al voto dei sedicenni; la necessità di rendere i maggiorenni eleggibili, almeno alla Camera, è sempre più forte, visto anche ciò che accade nel resto dell’Europa, dove l’età di elettorato passivo è quasi ovunque più bassa che in Italia. Perché allora non usare gli ultimi due anni di legislatura per infrangere anche questi ultimi tabù elettorali?