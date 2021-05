Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Se la mobilità sostenibile prende una direzione sbagliata

Carlo Stagnaro

12 maggio 2021

Il Pnrr affronta la questione della mobilità sostenibile all’interno delle missioni dedicate alla transizione ecologica e alle infrastrutture. Lo fa senza un criterio chiaro sulle scelte di destinazione dei fondi. E con un approccio troppo centralizzato.

Come valutare gli investimenti nel mondo post-pandemia

Marco Ponti

12 febbraio 2021

Le analisi costi-benefici non bastano più per la valutazione degli investimenti in infrastrutture perché la crisi da pandemia ha cambiato tutto. Ma nel Pnrr sembra mancare la volontà di indicare la logica delle scelte e di rispondere dei risultati.

Idrogeno, un’opportunità “a più colori”

Luigi Marattin e Carlo Stagnaro

1 febbraio 2021

Il Pnrr assegna 2 miliardi per gli investimenti nella filiera dell’idrogeno “verde”. È una scelta netta, che esclude incentivi per altre varianti che hanno comunque un basso contenuto di carbonio. E sulle quali l’Italia potrebbe giocare un ruolo primario.