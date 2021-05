Dossier Pnrr: tutti gli articoli

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contribuirà a definire il futuro del nostro paese e il suo rapporto con le istituzioni Europee. Tramite il NextGenerationEu, nei prossimi anni l’Italia otterrà risorse per oltre 190 miliardi di euro con cui sarà possibile avviare un percorso di crescita economica e di rinnovamento della società.

In questo dossier, che aggiorniamo puntualmente, raccogliamo tutti gli articoli a tema Pnrr. Per una consultazione più agevole, lo abbiamo diviso per Missioni, Priorità e Riforme.

Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Dare un impulso decisivo di rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica

Serve una radicale transizione ecologica verso la completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani.

Missione 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Con l’obiettivo di rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall’Unione europea.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

Le misure per rafforzare le condizioni per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca.

Missione 5 – Inclusione e coesione

La missione ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il Pnrr, di sostegno all’empowerment femminile, di incremento dell’occupazione giovanile e di riequilibrio territoriale.

Missione 6 – Salute

Allineare i servizi ai bisogni di cura dei pazienti in ogni area del Paese, migliorare le dotazioni infrastrutturali e tecnologiche e promuovere la ricerca e l’innovazione.

Priorità trasversali: giovani, donne e mezzogiorno

Servono pari opportunità generazionali, di genere e territoriali affinchè la ripresa sia efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Le riforme

Il Pnrr ha un ambizioso piano di progetto di riforme: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

Pnrr e istituzioni

Analisi e valutazioni delle istituzioni italiane in rapporto al Pnrr e agli obiettivi di crescita da raggiungere.