Gli inceneritori sono obsoleti e non sostenibili?

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca a Giuseppe Conte: i termovalorizzatori sono impianti obsoleti e non sostenibili?

Alla battaglia del Movimento 5 Stelle contro i termovalorizzatori si è aggiunto un nuovo atto: nel recente decreto per combattere i rincari, il Governo ha inserito un articolo che trasferisce dalla regione Lazio alla città metropolitana di Roma il potere di pianificare la costruzione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti. In poche parole, si tratta di un via libera per la costruzione del termovalorizzatore annunciato dal sindaco Roberto Gualtieri. Il capo del M5S Giuseppe Conte si è però opposto a questa idea e, in un’intervista a La Stampa, ha dichiarato:

«Non solo i cittadini romani, ma quelli italiani e i turisti hanno diritto a una Roma pulita che risolva una volta per tutte questo problema in modo strutturale. Per questo siamo favorevoli a dare poteri straordinari al sindaco, ma non possiamo riconoscergli una cambiale in bianco per la creazione di impianti a tecnologia obsoleta come gli inceneritori».

Oltre a sottolineare il fatto che:

«Non è stata accettata la proposta del M5S che chiedeva che i nuovi impianti fossero ecosostenibili».

Nell’intervista non si fa cenno a possibili soluzioni alternative, ma si dichiara, appunto, che i termovalorizzatori sarebbero uno strumento obsoleto e non sostenibile a livello ambientale.

La proposta alternativa del Movimento 5 Stelle è sempre stata quella di un potenziamento della raccolta differenziata. Si tratta sicuramente di un obiettivo condivisibile, ma non è abbastanza. Secondo il Rapporto sui rifiuti urbani 2021 di Ispra, infatti, a Roma nel 2020 si è riciclato il 43,8 per cento dei rifiuti urbani, poco meno della media per i comuni con più di 200 mila abitanti (44,6 per cento; la media nazionale risulta più alta, 63 per cento, ma comprende anche i piccoli comuni in cui l’organizzazione della raccolta differenziata risulta più semplice).

Il riciclo rappresenta senza dubbio la soluzione più ecologica per la gestione dei rifiuti, ma non tutti i materiali possono essere riciclati, e a questi vanno sommati gli scarti del riciclo (di solito intorno al 20 per cento del totale riciclato). Per i rifiuti non recuperabili, le principali soluzioni sono due: l’incenerimento o la discarica. In passato, gli inceneritori non tenevano conto di criteri ambientali e il calore generato non veniva utilizzato per la produzione di energia, ma gli impianti moderni, oltre a rispettare gli standard di emissioni richiesti a qualsiasi attività economica, permettono di utilizzare i rifiuti per generare energia elettrica o termica. Si ottiene dunque anche un beneficio in termini di riduzione delle emissioni dalla produzione di energia. Secondo dati Utilitalia, l’energia prodotta dai termovalorizzatori soddisfa il fabbisogno di circa 2,8 milioni di famiglie in Italia.

Al momento, i termovalorizzatori in Italia sono 37, prevalentemente concentrati al Nord (20 sono nelle sole Lombardia ed Emilia Romagna), mentre al Centro e a Sud, dove il problema dei rifiuti è maggiore, le percentuali di riciclo inferiori e le discariche sono ancora ampiamente utilizzate, sono solo 11 (5 e 6 rispettivamente).

Qual è l’impatto in termini ambientali

I termovalorizzatori di nuova generazione non hanno nulla a che vedere con gli inceneritori del passato. Pur trattandosi di una soluzione meno ecologica del riciclo (che però, appunto, non si può applicare in ogni circostanza), l’impatto dello smaltimento dei rifiuti tramite termovalorizzatore è otto volte inferiore rispetto all’uso delle discariche tradizionali secondo una recente ricerca di Utilitalia. A questo va aggiunto il recupero di energia, che riduce ulteriormente le emissioni. Già in un altro contributo su questo sito, era stato mostrato che il peso dell’incenerimento sul totale delle emissioni da gestione dei rifiuti è particolarmente limitato: solo l’1 per cento del totale, a fronte del 75 per cento delle emissioni riconducibili allo smaltimento in discarica.

Nelle regioni in cui l’utilizzo delle discariche è più elevato, inoltre, spesso la capacità disponibile non è sufficiente e si fa ricorso all’esportazione dei rifiuti (verso altre regioni o verso l’estero) per lo smaltimento, con ulteriori costi economici e ambientali per il trasporto. Il Lazio è al secondo posto per rifiuti esportati verso l’estero tra le regioni italiane. In totale, l’eccesso di rifiuti rispetto alla capacità di smaltimento e recupero è di 577 mila tonnellate all’anno, di cui poco meno del 10 per cento finiscono all’estero e il restante viene trasferito verso altre regioni italiane. Si tratta del peggior sbilancio tra le regioni e potrebbe essere coperto proprio da un impianto di termovalorizzazione in grado di processare 600 mila tonnellate di rifiuti l’anno come quello proposto da Gualtieri.

Verdetto

Le dichiarazioni di Giuseppe Conte implicano che i termovalorizzatori siano una tecnologia obsoleta e ecologicamente non sostenibile. Se è vero che il riciclo continua a risultare la soluzione migliore in termini di impatto ambientale, è anche vero che non tutti i rifiuti possono essere riciclati. Il termovalorizzatore andrebbe a sostituire la discarica, che è attualmente il metodo più utilizzato per i rifiuti non riciclabili, anche a Roma e nel Lazio, e comporta un impatto ambientale ben superiore a quello dell’incenerimento, che risulta ad oggi la scelta ecologicamente più sostenibile per i rifiuti non recuperabili.

Le dichiarazioni di Giuseppe Conte sono perciò complessivamente FALSE .