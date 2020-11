Dove e come intervenire sul reddito di cittadinanza*

Il reddito di cittadinanza potrebbe raggiungere chi è realmente sotto la soglia di povertà e discriminare meno extra-comunitari e famiglie numerose. E potrebbe incentivare la ricerca di lavoro e l’emersione del nero. Una proposta di riforma.

I limiti del reddito di cittadinanza

In un precedente articolo abbiamo visto come le distorsioni derivanti dall’evasione degli autonomi e dal sommerso dei dipendenti siano un problema che non può essere risolto dall’impianto normativo del reddito di cittadinanza. Dove sembra invece possibile, e necessario, intervenire è sull’assegno che non arriva alla maggioranza dei poveri; sul disincentivo a lavorare o a far emergere i relativi redditi; sulla scarsa considerazione del reddito figurativo di mercato da abitazione e altri fabbricati a disposizione nel definire il reddito o la capacità contributiva di un nucleo familiare.

Un’ipotesi di riforma

Proviamo a delineare qui una ipotesi di riforma ispirata dall’attenuazione di alcuni limiti e fondata su alcuni punti:

– Avvicinamento tra nozione di beneficiario reddito di cittadinanza e povero, attraverso l’abolizione dei diversi requisiti patrimoniali (compreso l’Isee che tramite l’abnorme ruolo del patrimonio – più che discriminare tra evasori e non – a parità di reddito sfavorisce il risparmiatore), ma con contestuale piena considerazione del reddito da patrimonio (quantificabile figurativamente nel 5 per cento dei valori finanziari) e dei redditi immobiliari di mercato, abitazione di proprietà compresa, quantificabili in dieci volte la ormai obsoleta rendita catastale, quanto mai bisognosa di revisione.

– Superamento della suddivisione dell’assegno in due quote, conseguente al pieno computo del reddito di mercato delle abitazioni nel reddito-soglia (a partire dal quale calcolare per differenza l’assegno spettante). In sostanza il reddito familiare dei proprietari comprenderebbe pienamente i redditi da patrimonio e si eliminerebbe l’attuale “compensazione” per gli inquilini costituita dal rimborso (con tetto differenziato) del canone.

– Nell’ambito dell’estensione dei beneficiari e della riduzione dell’importo medio fruito, il valore soglia del reddito, e quindi dell’assegno, andrebbe limitato a 6 mila euro equivalenti, ma calcolati con una scala di equivalenza collegata a effettive economie di scala intrafamiliari e perciò più generosa e non discriminatoria verso le famiglie numerose (la scala potrebbe essere quella in uso per l’Isee).

– In caso di incremento di redditi, da nuovi lavori o da emersione, il loro computo per il reddito familiare di riferimento avverrebbe al 50 per cento per un triennio, onde attenuare drasticamente e per un periodo congruo il disincentivo vigente all’emersione e al lavoro.

– Allentamento dei vincoli per i residenti extracomunitari, da avvicinare o equiparare a quelli vigenti per il reddito di inclusione.

Una simulazione degli effetti

Questo impianto avrebbe anche il pregio di semplificare la complessa regolamentazione odierna e allentare la pressione di specifiche norme di tipo workfare. Con lo stesso modello e uguale definizione di povero relativo è stato simulato l’impatto della revisione, con risultati in gran parte (ma non sempre) prevedibili.

In primo luogo, l’estensione dei beneficiari a oltre 3,3 milioni (conseguente allo sfoltimento dei requisiti) e la riduzione dell’importo medio massimo a 500 euro mensili equivalenti (più vicino ad altri interventi anti-povertà, quali pensione sociale e minima) comporterebbero un aumento del costo di 2,2 miliardi annui rispetto alle previsioni pre-Covid, non lontano (9,8 miliardi complessivi) da quella che potrebbe essere la tendenza in seguito alla prolungata emergenza sanitaria.

Gli indici di concentrazione dei redditi e di povertà (frequenza e intensità) scenderebbero tutti rispetto a quelli attuali, come si osserva nella tabella 1.

L’intensità della povertà si ridurrebbe in modo più netto, con un assegno distribuito a quasi 500 mila beneficiari in più. Nel primo decimo (i più poveri) si concentrerebbero i maggiori benefici.

Infine, si osserverebbe un percepibile miglioramento dei “paradossi” allocativi, come si osserva nella tabella 2 (cfr. tabella 1 del precedente articolo).

Nell’ambito di un numero di beneficiari che aumenterebbe di oltre 455 mila persone, quelli poveri salirebbero del 57 per cento, mentre i beneficiari non poveri scenderebbero di un terzo, collocandosi a un più accettabile quarto del totale.

In termini di aliquota marginale massima, per costruzione ci sarebbe un dimezzamento, con reazioni in termini di offerta di lavoro ed emersione nelle direzioni auspicate.

