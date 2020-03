Quanti sono davvero i contagiati in Italia?

L’alto numero di morti da coronavirus rispetto ai tamponi positivi suggerisce che in Italia molti contagiati non sono stati ancora scoperti. Stime su dati coreani dicono che potrebbero essere oggi 190 mila. Rispettare la quarantena è quindi fondamentale.

Il caso della mortalità italiana da coronavirus

L’Italia registra un tasso di mortalità per Covid-19 nettamente più elevato del resto del mondo. Nonostante la fama del nostro sistema sanitario, da noi i deceduti stanno ai contagiati nella misura del 9 per cento circa, mentre il tasso di mortalità stimato in altri contesti è decisamente inferiore, per esempio di poco superiore all’1 per cento in Corea del Sud.

La spiegazione del fenomeno è ormai risaputa: siamo il secondo paese più anziano del mondo e ricorriamo ai tamponi in maniera meno massiccia di altri. Conseguenza implicita della seconda spiegazione è che in Italia molti dei contagiati non sono stati individuati e dunque nel calcolare il rapporto tra decessi e infetti disponiamo di un denominatore stimato al ribasso. Un importante corollario del ragionamento è che tanto più il tasso di mortalità rilevato si discosta da quello teorico, tanti più sono i contagiati non individuati.

Sfruttando questa intuizione e utilizzando le stime di mortalità per fascia d’età rilevate in Corea del Sud, un paese con caratteristiche paragonabili all’Italia, è possibile procedere a ritroso, partendo dal numero di decessi per farci un’idea dei contagi effettivi, per poi confrontarli con le statistiche ufficiali.

Ricostruzione e stime

L’esercizio ha il solo scopo di fornire un’idea degli ordini di grandezza e si basa su una serie di assunzioni e semplificazioni che è bene esplicitare. La Corea, salvo avere una popolazione molto più giovane della nostra, fattore per il quale è possibile correggere, è per molti aspetti paragonabile all’Italia. L’aspettativa di vita alla nascita è quasi identica nei due paesi, così come la percentuale di fumatori; nonostante in Corea i livelli di inquinamento siano superiori a quelli italiani, la penisola asiatica è in questo molto simile alla Pianura padana, l’epicentro dell’epidemia italiana.

Entrambi i paesi dispongono di un sistema sanitario avanzato. Secondo i dati Ocse, in Corea ci sono meno dottori per abitante e la spesa sanitaria pro capite è inferiore, tuttavia il numero di infermieri è paragonabile e quello dei posti letto decisamente superiore. Quest’ultimo dettaglio non è secondario e suggerisce che la mortalità italiana potrebbe essere davvero leggermente superiore. La stima del numero di contagi riportata di seguito potrebbe dunque essere leggermente al rialzo.

La Corea ha fatto un uso massiccio del tampone, possiamo dunque supporre che la quasi totalità degli individui infetti siano stati individuati. Ha inoltre superato il picco di contagi da circa un mese e non è lontana dal probabile decorso della totalità dei casi. I suoi dati sono dunque vicini all’essere consolidati. Assumendo che la metodologia di conteggio dei decessi legati al virus sia simile nei due paesi, possiamo concludere che i dati di mortalità per fascia d’età registrati in Corea rappresentino una buona approssimazione della mortalità italiana.

Utilizzando i decessi nelle varie fasce d’età registrati dall’Istituto superiore di sanità (colonna B della tabella) – l’unico dato incontrovertibile – tramite un semplice rapporto con i tassi di mortalità coreani (colonna A), possiamo stimare il numero di contagi effettivi per fascia d’età (colonna D). Confrontandoli con il numero di casi ufficiali (C), possiamo ottenere una stima del numero di contagiati totali non ancora individuati (F). Ad esempio, per stimare il numero dei contagiati reali tra gli over 80, è sufficiente dividere il numero di decessi registrato in Italia in questa fascia d’età (2.416) per la mortalità corrispondente stimata a partire dai dati coreani (10,46 per cento) ottenendo così una proiezione di 23.096 contagi sopra gli 80 anni, molti di più degli 9.752 attualmente rilevati.

Le stime suggeriscono che, data l’età più avanzata dei contagiati, il tasso grezzo di mortalità italiano dovrebbe attestarsi intorno al 2,6 per cento, più del doppio di quello sudcoreano. La struttura anagrafica del nostro paese giustifica dunque in parte la discrepanza, ma siamo lontani dal 9 per cento riportato nelle statistiche ufficiali. La differenza restante è dovuta ai contagi non individuati.

Nonostante i numeri siano da considerarsi come approssimativi, gli ordini di grandezza rimangono allarmanti e indicano che solo il 28 per cento dei casi è stato accertato e che più di 135 mila persone contagiate non sono state sottoposte a tampone. Il numero effettivo dei contagiati potrebbe dunque avvicinarsi a 190mila.

La disaggregazione per età ci suggerisce che circa 1 su 3 tra i contagiati non individuati dovrebbe avere tra i 40 e i 49 anni (colonna G). Disponendo di dati più accurati, l’Istituto superiore di sanità potrebbe seguire un approccio analogo per individuare le fasce sottorappresentate e, qualora si decidesse di passare a test a tappeto, somministrare i tamponi in maniera mirata.

Seguendo la stessa logica, assumendo – in assenza di dati migliori – un tasso grezzo di mortalità del 2.6 per cento per tutte le regioni, possiamo disaggregare le stime dei contagi per regione e confrontarle con i dati ufficiali. La tabella B riporta le stime per le regioni più colpite.

I dati suggeriscono che circa il 70 per cento dei casi non accertati si trovano in Lombardia e che in questa regione solo un quinto dei casi positivi è stato rilevato. Il Veneto, che ha eseguito i tamponi in maniera più massiccia, parrebbeinvece essere riuscito a individuare buona parte dei casi.

Questi calcoli si basano su dati parziali e vanno interpretati con cautela. Gli ordini di grandezza che emergono, tuttavia, indicano che moltissimi portatori del virus non sono consapevoli di esserlo e potrebbero perciò rappresentare un pericolo per la salute pubblica. Va anche ricordato che i numeri sono basati sui decessi registrati finora: poiché non tengono conto dei casi in incubazione e dei futuri decessi sui contagi attuali, la stima non può che essere al ribasso.

Da un lato, l’esercizio rappresenta quindi un richiamo a rispettare con massima serietà la quarantena, anche da parte dichi è convinto di non essere contagiato. Dall’altra, però, mette in dubbio la scelta delle autorità di sottoporre al tampone solo i casi sospetti. Nonostante il blocco quasi totale di spostamenti e attività, è difficile immaginare di riuscire a fermare il virus quando 135 mila contagiati rimangono inconsapevoli di esserne portatori.