Più lavoro, ma senza qualità

Per la prima volta da febbraio 2012, il tasso di disoccupazione è sceso sotto il 10 per cento mentre il tasso di occupazione è al livello più alto dal 1977. Buone notizie, certo. Ma rimangono da affrontare sfide enormi, con riflessi diretti sulla qualità di vita e di lavoro dei cittadini italiani.

La buona notizia

Il fatto che il tasso di disoccupazione si attesti a maggio sotto la soglia psicologica del 10 per cento dopo sette lunghi anni merita un’eccezione alla regola (autoimposta) di astenersi dal commentare i dati mensili sul mercato del lavoro. In genere, i numeri mensili diventano l’occasione per una gara a osannare o condannare le politiche del governo in carica sulla base di variazioni a volte nemmeno statisticamente significative e destinate ad essere contraddette il mese successivo. Anche in questo caso, non è da escludere che il passaggio sotto il 10 per cento si riveli di breve durata e che la stima venga rivista al rialzo nei prossimi mesi o che una folata di vento nel prossimo mese riporti il dato in doppia cifra.

Però, un tasso di disoccupazione sotto il 10 per cento non si vedeva dal febbraio 2012 e non è l’unica notizia positiva nel comunicato dell’Istat del 1° luglio.

Infatti, anche se meno simbolico, eppure dal punto di vista sostanziale più significativo, il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni è arrivato al 59 per cento, il livello più alto da quando sono disponibili le serie storiche (1977).

La crescita dell’occupazione è trainata da tutte le forme di impiego: aumentano i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, determinato e gli autonomi. I dipendenti superano per la prima volta il livello di 18 milioni di unità. Rispetto ad aprile, sono soprattutto gli uomini a trainare la crescita, ma se si guarda a un anno fa, crescono sia uomini che donne. In termini di età salgono gli occupati sia tra i giovani sotto i 25 anni sia tra i senior sopra i 50 (al netto della componente demografica, la variazione è positiva per tutte le classi di età, ma resta spinta soprattutto dai senior). Tuttavia, la disoccupazione giovanile rimane sopra la soglia del 30 per cento.

Il quadro generale

Ovviamente, l’entusiasmo per essere scesi sotto la barriera psicologica del 10 per cento e aver raggiunto livelli di occupazione record non deve far perdere di vista il meno roseo quadro d’insieme. Negli altri paesi europei, salvo Grecia e Spagna (che ancora fanno peggio di noi) e Francia (che rimane a livelli di disoccupazione strutturalmente alti, in questo momento 8,6 per cento), si parla di piena occupazione e di un “boom” di posti di lavoro. Anche in termini di occupazione, il 59 per cento corrisponde pur sempre solo a 23 milioni di occupati in un paese di 60 milioni di abitanti, cosicché l’Italia resta al penultimo posto davanti alla Grecia.

Vista la crescita anemica del Pil degli scorsi vent’anni è difficile pretendere di più. Anzi, in termini di numero di occupati, l’occupazione continua a crescere al di là di quanto i magri risultati del Pil potrebbero far sperare. Continua la “productless recovery” italiana, cioè una ripresa senza prodotto e soprattutto senza produttività. E, infatti, se si scava un po’ di più, la situazione resta molto problematica. In termini di ore lavorate siamo ancora ben lontani dai livelli pre-crisi. Il tempo parziale involontario è raddoppiato nei dieci anni passati dall’inizio della crisi. E i salari, come la produttività del lavoro, rimangono al palo: al netto dell’inflazione, tra fine 2012 e fine 2018 i salari sono aumentati a una media annuale dello 0,16 per cento, un quarto della già bassissima crescita pre-crisi (0,62 per cento di crescita reale media annua tra il 2000 e il 2007). E ancora, se si corregge per gli effetti demografici (e cioè per il fatto che per i lavoratori a fine carriera sono aumentati gli anni di lavoro con la riforma Fornero), la durata dei rapporti di lavoro si è ridotta. Questo significa che non si è più bloccati nello stesso posto di lavoro per tutta la vita. Tuttavia, è anche il risultato di un aumento della mobilità “subita” a cui, nonostante i nuovi strumenti previsti dal Jobs act, non corrispondono ancora strumenti di sostegno di reddito pari a quelli di altri paesi Ocse.

La distanza tra il tasso di occupazione degli uomini (68,1 per cento) e quello delle donne (50 per cento), poi, rimane enorme. La metà esatta delle donne italiane tra i 15 e i 64 anni continua a rimanere a casa. Si tratta di uno spreco di risorse che non riflette solo preferenze di genere specifiche (quanto volute? Quanto subite? E comunque quanto sostenibili visto lo stato della casse pubbliche e familiari?), ma una mancanza di servizi e di politiche per le famiglie adeguate.

Al di là delle buone notizie del comunicato Istat, rimangono sfide enormi che hanno riflessi diretti sulla qualità di vita e di lavoro dei cittadini italiani. Tuttavia, esser nuovamente scesi sotto la soglia del 10 per cento mostra che, anche quando i ritardi economici e sociali italiani sembrano irrecuperabili, è comunque possibile far meglio. Bisognerebbe, però, che questa fosse l’ossessione che anima la classe dirigente italiana (politica, ma anche imprenditoriale e intellettuale). I temi che interessano, invece, sembrano essere altri.