La carenza di chip ha contribuito al rialzo dell’inflazione degli ultimi mesi. Tutto nasce da una globalizzazione della domanda cui fa da contraltare la concentrazione della produzione, in particolare a Taiwan. La questione si inserisce in una delicata situazione geopolitica e nella contesa tra Cina e Stati Uniti per la supremazia tecnologica. Per conquistarla, Pechino ha infatti bisogno di assicurarsi le competenze tecnologiche di Taiwan. Dopo un declino che durava dagli anni Novanta, i distretti italiani hanno ripreso a crescere. Rispetto al passato, la novità è che i risultati sono particolarmente positivi per le imprese di medie e grandi dimensioni, come mostra uno studio. La coalizione di Centrodestra propone nel suo programma una flat tax incrementale che dovrebbe spingere gli italiani “ad alzarsi dal divano” e migliorare la propria situazione lavorativa. I calcoli ci dicono che molto probabilmente non raggiungerà gli obiettivi sperati. Il nostro fact-checking sulle affermazioni da campagna elettorale si occupa di condoni e di applicazione della legge sull’aborto da parte della Regione Marche.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Questa settimana abbiamo realizzato una serie di grafici sulla probabilità che avranno le donne di essere elette nei collegi uninominali.

In questa campagna elettorale lavoce è impegnata in un lavoro straordinario di analisi e fact-checking delle proposte elettorali. Lavoce non ospita pubblicità e i nostri contenuti aperti a tutti. Per svolgere il nostro lavoro nel modo migliore possibile, abbiamo quindi bisogno del supporto dei lettori: sostienici con una donazione, anche piccola!