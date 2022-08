Il fisco e in particolare la flat tax continuano a essere uno dei principali argomenti di campagna elettorale. Proponiamo una valutazione, dal punto di vista tecnico, della struttura della flat tax così come prevista nella sua fase 2 da un disegno di legge della Lega: il sistema si complica e i benefici per i contribuenti sono pochi. Più in sordina, invece, il dibattito sulle politiche abitative. Nei programmi dei due principali schieramenti ritroviamo però una differenza sostanziale tra chi tutela solo i proprietari e chi pensa anche a chi è in affitto. Su scuola e università, riprendiamo e approfondiamo l’analisi del programma di Forza Italia. Conoscere il funzionamento dei mercati è fondamentale per distinguere tra investimenti sicuri e rischiosi: vale per le criptovalute come per le altre attività finanziarie. Il regolamento Ue MiCa è un passo avanti, ma non risolve la questione cruciale: l’accesso diseguale alle informazioni, che fa sì che gli investitori più ricchi ottengano rendimenti maggiori. Le finanze dei comuni migliorano quando sono amministrate da un commissario prefettizio, come mostra uno studio recente. Succede perché, a differenza del sindaco, il commissario non ha ambizioni di rielezione e quindi non risponde alle logiche del ciclo elettorale.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Questa settimana abbiamo realizzato una serie di grafici sulla probabilità che avranno le donne di essere elette nei collegi uninominali.

