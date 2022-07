Carriere universitarie: è tempo di riforma

La legge 79 modifica lo stato giuridico di docenti e ricercatori universitari. In particolare, riorganizza il percorso per diventare ricercatore e sostituisce gli attuali 370 settori scientifico-disciplinari con raggruppamenti dai confini più ampi.

La riforma

La legge 79, appena approvata dal Parlamento, contiene importanti novità che modificano lo stato giuridico del personale docente e ricercatore universitario. Tra i vari interventi, due meritano attenzione: la riorganizzazione del percorso per diventare ricercatore e la sostituzione degli attuali 370 settori scientifico-disciplinari con raggruppamenti dai confini disciplinari più ampi.

L’introduzione di un nuovo percorso di accesso alla carriera universitaria, finora regolato dalla riforma Gelmini del 2010, era nell’aria: se ne discute almeno dall’inizio della legislatura e un disegno di legge approvato alla Camera si era poi arenato al Senato. Il governo ha deciso di recuperare molti elementi di quel disegno di legge, inserendoli come maxi emendamento all’articolo 14 del decreto legge Pnrr2. L’iter, basato sulla decretazione di urgenza, non è stato ideale, ma era evidente a tutti come la parte universitaria del Piano nazionale di ripresa e resilienza – basata su condivisibili investimenti negli alloggi universitari e borse di studio – fosse debole sul fronte delle riforme: il governo ha deciso di porvi rimedio in questa occasione.

Come si diventa ricercatore

Con la nuova legge, il percorso canonico per entrare nei ranghi universitari diventa: dottorato di ricerca – contratto di ricerca – ricercatore a tempo determinato (tenure track). Vengono quindi meno gli assegni di ricerca post-doc, sempre più utilizzati dagli atenei anche come avvicinamento al concorso di ricercatore (sono circa 14 mila, secondo i dati Mur), e la distinzione tra le figure dei ricercatori di tipo A e B. Rimangono invece immutate le due fasce di professore associato e ordinario, al culmine della carriera, anche se è prevista la riforma del meccanismo di abilitazione. I contratti di ricerca, che rimpiazzano gli assegni di ricerca, sono biennali, rinnovabili una volta ed estendibili al quinto anno solo nel caso in cui poggino su progetti di ricerca esterni, nazionali o europei (tipo Erc).

I nuovi contratti presentano una serie di problemi, in primo luogo l’aggravio di costi: la legge, prevedendo un contratto di lavoro subordinato, trasforma il cosiddetto assegno di ricerca in un rapporto di lavoro vero e proprio (comprensivo di Irpef, etc.), raddoppiando il costo per gli atenei dagli attuali 23.700 euro; e demanda le regole e la definizione dell’importo definitivo al contratto collettivo di comparto, finora diretto al solo personale tecnico-amministrativo, con potenziali problemi di gestione della nuova tipologia. Insomma, pur essendo chiaro l’intento di fornire adeguate garanzie lavorative ai contrattisti, il rischio è di ingessare l’uso dello strumento, determinandone una significativa riduzione rispetto a oggi. Altra criticità: la spesa complessiva per l’attribuzione dei contratti di ricerca non può superare la spesa media sostenuta nell’ultimo triennio per l’erogazione degli assegni di ricerca, come da bilanci approvati, limitando ulteriormente l’uso dello strumento. Infine, i contrattisti non hanno obblighi didattici: questo complicherà la gestione dei corsi, rispetto all’impegno degli attuali RtdA, e le università saranno costrette a ricorrere a contratti integrativi, con conseguenti maggiori oneri, che impattano negativamente sugli indicatori per l’Ffo.

La nuova figura di ricercatore (Rtt) rimpiazza sia gli RtdA sia gli RtdB: questi ultimi erano ormai professori associati in pectore, dato che gli atenei di norma preferiscono selezionare persone con l’abilitazione scientifica nazionale e che quindi possono transitare automaticamente all’associazione al termine dei tre anni da ricercatore. Gli Rtt durano al massimo sei anni: un terzo deve provenire dall’esterno dell’ateneo, proprio per equilibrare il rischio, sempre presente, che vengano privilegiate le carriere interne. Chi ha già l’abilitazione a professore associato può fare domanda di passaggio a partire dalla conclusione del terzo anno. L’obiettivo, lo ha detto la ministra Messa, è di accorciare i percorsi universitari consentendo ai meritevoli di diventare ordinari a 35 anni.

La legge prevede un regime transitorio di sei mesi per attivare ancora vecchi assegni post-doc; di tre anni per gli RtdA; di 1 anno, o fino all’esaurimento dei piani straordinari in corso, per gli RtdB. Inoltre, ci sono passaggi agevolati dai vecchi RtdA ai nuovi Rtt. La decisione strategica che gli atenei dovranno prendere è se creare nuove posizioni di RtdA, usufruendo della finestra prevista del Pnrr o del Pnr, che aiutano sul fronte della didattica ma sono destinate però a un rapido esaurimento, o di RtdB, da far poi transitare a Rtt; oppure puntare direttamente sul nuovo ruolo unico, i cui contorni non sono però ancora pienamente definiti.

I concorsi per associati e ordinari

La legge 79 disciplina anche i concorsi sia per i ricercatori sia per i livelli successivi. I bandi sono di ateneo, con commissioni composte da un membro interno e quattro esterni. La prova consiste in un seminario e in una lezione, oltre che nella discussione dei titoli. Per professori associati e ordinari, l’abilitazione nazionale diventa totalmente automatica (leggi bibliometrica o su parametri di pubblicazioni definiti dall’Anvur per gli altri settori): vista l’arbitrarietà nei giudizi dell’ultima Vqr da parte di alcuni Gev, il ritorno a criteri bibliometrici ove possibile appare una mossa di buon senso. Ovviamente, bisogna capire l’impatto per quei settori che non sono bibliometrici. Infine, le università possono attingere anche agli idonei non vincitori del concorso, ma, a differenza del passato, solo a quelli del proprio ateneo.

I nuovi raggruppamenti disciplinari

La seconda grande novità è la modifica degli attuali settori scientifici disciplinari, sostituiti dai gruppi, il cui numero è limitato dalla legge. Gli attuali Ssd sono il fulcro delle carriere universitarie: più è ristretta la loro definizione, più forte è il controllo degli incumbent nella selezione dei futuri professori; allargandone l’ambito, questo potere è destinato inevitabilmente ad annacquarsi. L’attuale suddivisione per settori appare comunque antiquata: la ricerca e la didattica richiedono una sempre maggiore interdisciplinarità, che travalica l’appartenenza a questo o a quel settore. Per adeguare i meccanismi di assunzione alla nuova realtà occorrerebbe abrogare i settori disciplinari e lasciare che siano i dipartimenti a effettuare direttamente le chiamate dei singoli accademici, sulla base delle loro esigenze strategiche e della reputazione individuale tenendo presente gli obiettivi sia della ricerca sia della didattica.