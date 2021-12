Cari amici e amiche, lettori e lettrici,

Ieri sera è mancato Francesco Daveri.

Francesco è stato un amico fraterno per molti di noi. Presente, attento, profondo, generoso e spiritoso. Entusiasta, coinvolgente, gentile, curioso e ironico.

È stato l’anima del nostro sito per molti anni. L’ha fatto crescere, in contenuti, in presenza nel dibattito, nel numero di persone e di giovani coinvolti. Ha messo sempre grande cura, oltre che spirito, intelligenza, ottimismo e visione in tutto quello che ha fatto per lavoce.

Ci mancherà moltissimo

Chiunque voglia lasciare un messaggio per ricordarlo, può inviarcelo tramite questo modulo. Verranno poi tutti pubblicati in una sezione dedicata del nostro sito in suo ricordo.