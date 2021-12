In questa serie di grafici, raccontiamo alcuni degli aspetti principali, in particolare distributivi, di due delle più importanti voci inserite all’interno della legge di bilancio 2022: l’anticipo della riforma fiscale e il Superbonus 110 per cento. A questo link è disponibile il nostro dossier completo su riforma fiscale e assegno unico, mentre qui è possibile ascoltare il podcast sulla riforma fiscale realizzato con Silvia Giannini.

