Nel corso degli ultimi dieci giorni sono stati assegnati i premi Nobel (di quelli per la pace e l’economia parliamo sul nostro sito): un rituale che si ripete ogni anno e che riconosce individui o organizzazioni che hanno dato un contributo fondamentale nell’ambito di chimica, fisica, medicina, letteratura, pace ed economia.

Dei dodici vincitori di quest’anno, solo una è donna e solo due non provengono dal Nord del mondo: risultati in linea con la storia del Nobel, che abbiamo ricostruito in questa serie di grafici.