Come leggere i nuovi dati sul mercato del lavoro

La nuova classificazione di occupati e disoccupati adottata dall’Istat cambia almeno in parte i numeri sul mercato del lavoro durante la pandemia. L’indicatore più affidabile rimane comunque quello delle ore lavorate, che permette un’analisi più precisa.

Cambia la classificazione di occupati, disoccupati e inattivi

Il comunicato Istat sul mercato del lavoro di aprile merita un’attenzione particolare. Come riportato in un comunicato stampa a inizio marzo, in accordo con il regolamento Ue 1700/2019, approvato due anni fa ed entrato in vigore il 1° gennaio 2021, la classificazione degli individui all’interno della rilevazione della forza lavoro è cambiata a partire dall’inizio di quest’anno. Una questione tecnica dalle notevoli implicazioni pratiche.

Il cambiamento più rilevante è quello relativo alla classificazione degli occupati: fino a dicembre 2020, veniva considerato occupato ogni dipendente che percepisse almeno il 50 per cento della retribuzione, anche se assente dal posto di lavoro. In questo modo, le persone in cassa integrazione per più di tre mesi venivano considerate occupate, nonostante la mancanza di un’effettiva attività di lavoro. Allo stesso modo, gli autonomi che non avevano svolto alcuna attività lavorativa per più di tre mesi erano contati tra gli occupati, a patto che la sospensione dell’attività fosse temporanea e non definitiva.

Con la nuova classificazione, invece, non sono più considerati occupati i lavoratori dipendenti che sono assenti dal lavoro da più di tre mesi, e quindi anche i cassaintegrati, né gli autonomi che non svolgono alcuna attività lavorativa da più di tre mesi, pur se la sospensione viene considerata temporanea e non definitiva. Fanno eccezione i lavoratori che sono assenti dal lavoro per motivi di congedo parentale, anche nel caso in cui la loro retribuzione sia inferiore al 50 per cento della paga ordinaria.

Come cambiano i numeri con il nuovo metodo

In tempi di crisi e in particolare di profonda crisi come quella determinata dal Covid-19, la nuova classificazione comporta una riduzione notevole del numero totale di occupati, un aumento degli inattivi (i cassaintegrati, considerandosi in qualche modo “congelati” nel proprio posto di lavoro, difficilmente cercano una nuova occupazione) e un leggero aumento del tasso di disoccupazione, principalmente determinato dalla riduzione della forza lavoro, ossia la somma di occupati e disoccupati perché il tasso di disoccupazione si calcola come disoccupati/(occupati+disoccupati).

Come mostra la figura 1, questo tipo di aggiustamenti dovuti al nuovo metodo di rilevazione non sono particolarmente rilevanti in situazioni normali, ma fanno una grande differenza in periodo di crisi. Con la vecchia definizione, per esempio, il numero di occupati era calato di 426 mila unità tra febbraio e dicembre 2020, mentre con la nuova definizione le persone che l’anno scorso hanno perso il lavoro a causa della crisi sono 767 mila. Con i vecchi dati, inoltre, il trend decrescente si era concentrato tra marzo e aprile, in corrispondenza della prima ondata (figura 2). Con la nuova rilevazione, si registra invece un deciso peggioramento anche in autunno, con il persistere della crisi.