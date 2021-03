Quanto costa fermare gli sbarchi

Dal 2015 l’Italia ha speso più di un miliardo tra fondi propri o comunitari per fermare gli sbarchi nel Mediterraneo. È una politica condivisa in Europa, ma restano dubbi sulla sua efficacia. L’approccio delle politiche migratorie andrebbe ripensato.

La strategia europea e quella italiana

Secondo “The big Wall”, inchiesta di ActionAid sulla spesa per il contrasto all’immigrazione irregolare, dal 2015 a oggi l’Italia ha speso oltre un miliardo di euro (fondi propri o comunitari) per fermare gli sbarchi nel Mediterraneo. Rimangono però forti dubbi sull’efficacia e sull’efficienza di questa politica, peraltro condivisa da gran parte dei paesi Ue e, in qualche modo, dalla stessa Commissione.

La cosiddetta “crisi dei rifugiati” esplose in Europa nel 2015, quando complessivamente sbarcarono più di 1 milione di migranti (parte dei quali proseguì via terra, lungo la rotta balcanica). In risposta a quella situazione, la Commissione Juncker lanciò l’Agenda europea sulla migrazione, volta a ridurre gli sbarchi e a mettere in sicurezza le frontiere esterne.

Nel novembre 2015, durante il vertice di Malta tra Unione europea e leader africani, fu messo a punto un sistema basato sull’utilizzo di diversi strumenti (tra cui, per esempio, la protezione in loco dei rifugiati, i rimpatri, il supporto alle forze di sicurezza), con l’obiettivo primario di ridurre le migrazioni dal continente africano. Nello stesso vertice fu creato il Fondo fiduciario per l’Africa dell’Ue, che aveva il fine di finanziare progetti di sviluppo per frenare le migrazioni (la declinazione pratica dello slogan “aiutiamoli a casa loro”). Dal 2017 il Fondo ha beneficiato di 123 milioni di euro, ma non vi sono indicatori per misurare il successo di queste operazioni, ovvero il successo del nesso tra sviluppo e riduzione delle migrazioni.

Al contrario, è significativo che l’attenzione si sposti dai paesi più vulnerabili a quelli “ad alta incidenza migratoria” (inclusi quelli di transito, come Niger o Libia), violando il principio per cui gli aiuti debbano rispondere ai bisogni più urgenti di una data popolazione.

Un esempio rilevante è quello del Niger, entrato nella lista di priorità nel 2016. Si tratta di una delle principali vie d’accesso alla Libia, tanto che si stima che nel 2016 oltre 300 mila persone fossero transitate per la città di Agadez. Nel 2017, l’Italia ha contribuito al budget del paese con 50 milioni di euro, parte del Fondo Africa, immessi in un programma gestito dall’Ue erogato in più tranche. Non sono previsti meccanismi particolari di controllo e trasparenza nell’assegnazione di questi fondi, dato che il Niger viene fatto rientrare nel Nuovo quadro di partenariato sulle migrazioni (programma operativo dell’Ue lanciato nel 2016) e sembra quindi essere esentato da controlli sulla gestione dei fondi in arrivo.

Il ritmo di partenze dalla Libia non sembra però ridursi, almeno fino al nuovo Memorandum tra Italia e Libia del 2017.

Nel frattempo, la strategia italiana in Libia segue sempre di più il modello utilizzato dalla Spagna con i migranti provenienti dalla Mauritania nei primi anni Duemila. Un lavoro che si incentrava in particolare su quattro elementi: la costituzione di nuove forze di pattugliamento, il supporto ai centri di detenzione, la raccolta di dati sulle frontiere e il lavoro a ritroso lungo le rotte migratorie per bloccare il flusso fin dai paesi di origine. A questo va aggiunta la minaccia costante di ridurre i finanziamenti, qualora i partner africani non avessero cooperato a sufficienza alla gestione dei migranti.

Così, dei fondi messi a disposizione dall’Italia negli ultimi cinque anni, 684 milioni erano destinati a forze di sicurezza e sorveglianza. Sono principalmente forze dell’ordine europee e africane, ma una parte significativa è subappaltata a società private per la fornitura di droni, navi, aerei e tecnologie.