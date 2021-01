Le rimesse dall’Italia in quattro grafici

Bio dell'autore

Irene Solmone Laureata in Scienze Economiche all'Università di Roma Tor Vergata con una tesi di ricerca con cui ha contribuito alla ricostruzione della distribuzione dei redditi nell'Italia post-unitaria. Sta frequentando il secondo anno di doppia laurea in Economics alle Università di Pavia e Hohenheim. Research assistant per lavoce.info.

Massimo Taddei Laureato in Economia e Commercio a Genova, con una tesi sulla dimensione economica e sociale della disuguaglianza in Italia. Studente di doppia laurea in Economics alle Università di Hohenheim e Pavia. Research Assistant per lavoce.info. Su Twitter @MassimoTaddei

Federica Testi Laureata in International Politics and Government presso l’Università Bocconi con un semestre alla University of Sydney. Studentessa del Master in Politics and Policy Analysis. Research Assistant a lavoce.info. Su twitter @federica_testi

