Il divario Nord-Sud nei dati del governatore Visco

Il Pil pro capite è sicuramente l’indicatore da cui partire per farsi un’idea dell’ampiezza della disuguaglianza tra Nord e Sud. Le regioni della Pianura Padana fanno parte di una delle aree più ricche d’Europa (la cosiddetta Blue Banana), che parte dalla regione di Londra, attraversa Paesi Bassi e Belgio, arriva nel Sud della Germania e termina proprio nel Nord Italia. Il Mezzogiorno, al contrario, ha in alcune zone un reddito pro capite molto simile a quello dei paesi dell’Est.

La polarizzazione in termini di Pil è molto elevata se si osserva il rapporto tra le regioni con il Pil pro capite più alto e più basso (nel caso dell’Italia, Provincia Autonoma di Bolzano e Calabria). Fatta eccezione per il Regno Unito, in cui il reddito pro capite maggiore è oltre nove volte quello inferiore, l’Italia è il paese con la più grande polarizzazione tra i paesi considerati nella figura 2.

La difficoltà di portare a termine le opere pubbliche

Un altro dato interessante è quello che riguarda l’efficienza nell’utilizzo dei fondi pubblici per rilanciare lo sviluppo. Durante l’intervista, Visco ha dichiarato: “Il problema non è solo di investimenti pubblici, ma anche di efficacia e di tempi: […] i tempi degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno sono quasi il doppio rispetto al Centronord e le opere incompiute sono prevalentemente nel Mezzogiorno”.

Le opere pubbliche hanno tempi di realizzazione superiori al Sud. Esistono alcune eccezioni, come la Calabria, che impiega 4,2 anni per l’attuazione di un’opera infrastrutturale contro i 4,4 della media nazionale, o la Liguria, che impiega circa un anno e mezzo in più rispetto alle regioni confinanti.

In generale, però, le regioni del Mezzogiorno tendono ad avere tempi di realizzazione più lunghi, come illustrato nella figura 3, che utilizza dati provenienti dal Rapporto sui tempi di realizzazione delle opere pubbliche redatto dall’Agenzia per la Coesione nel 2018.