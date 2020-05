Famiglie giovani senza mezzi per affrontare la crisi

Nella crisi provocata dal coronavirus la capacità delle famiglie giovani di compensare il calo del reddito disponibile con risorse proprie è molto bassa. Anche perché negli ultimi anni è cambiata la distribuzione di reddito e ricchezza fra le generazioni.

Le famiglie italiane di fronte alla crisi

La capacità delle famiglie di far fronte a una improvvisa riduzione del reddito risulta oggi drammaticamente rilevante a causa degli effetti economici del lockdown. Purtroppo, in Italia è ora più bassa rispetto a vent’anni fa perché la dotazione di ricchezza delle famiglie si è ridotta, anche per il minor flusso di risparmio.

La riduzione, però, non è stata di intensità omogenea. Se dividiamo la popolazione in base all’età del capofamiglia, l’impoverimento riguarda soprattutto le classi di età più giovani. Le cause di questa tendenza sono da ricercare nel dualismo generazionale che caratterizza molte economie sviluppate ed è particolarmente pronunciato nel nostro paese. Il dualismo trova le sue origini in un mercato del lavoro che continua a penalizzare soprattutto i lavoratori più giovani e in un sistema pensionistico che, invece, ha tutelato relativamente bene la parte più anziana della popolazione.

La dinamica divergente tra le generazioni è ancor più pronunciata se si considera che anche in termini di ricchezza i giovani sono oggi particolarmente fragili e quindi più vulnerabili rispetto agli effetti economici del lockdown.

Qui riportiamo alcune evidenze empiriche sull’evoluzione della ricchezza per classi di età in Italia negli ultimi vent’anni, sulla base dei microdati dell’indagine della Banca d’Italia sui Bilanci delle famiglie italiane. Ci è sembrato interessante non solo offrire una “fotografia” della distribuzione della ricchezza riferita all’ultimo anno disponibile (il 2016), ma anche effettuare un raffronto con la situazione di inizio secolo, quando ancora gli effetti della crisi del 2008 e della lunga stagnazione successiva non si erano manifestati.

Distribuzione della ricchezza per età

Tra il 2000 e il 2016, la ricchezza complessiva media delle famiglie italiane (attività reali e finanziarie, al netto delle passività) è diminuita del 7 per cento, da 245 mila euro a 228 mila euro (tutti i valori sono a prezzi 2018), mentre la ricchezza mediana (che non risente della presenza nel campione di valori estremi) è scesa del 5 per cento, da 139 mila a 131 mila euro. Suddividendo le famiglie in base all’età della persona di riferimento, si nota (figura 1) che la ricchezza netta mediana è diminuita per le classi di età fino a 65 anni (e soprattutto per le due più giovani) mentre è cresciuta per gli anziani. I giovani di oggi sono più poveri di quanto non fossero i loro genitori alla loro stessa età, mentre gli anziani di oggi sono più ricchi degli anziani di ieri.