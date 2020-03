Per le banche la minaccia può diventare un’opportunità*

Bio dell'autore

Andrea Boitani Si è laureato alla Sapienza di Roma e ha proseguito gli studi nel Regno Unito (M.Phil. Cambridge). Attualmente insegna Macroeconomia ed Economia Monetaria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Ha fatto parte della Commissione tecnica per la spesa pubblica presso il Ministero dell’Economia (1993-2003) e delle commissioni incaricate del Piano generale dei trasporti (1998-2001), del Piano della Logistica (2004-2006 e 2010-2012). È stato consigliere economico del Ministro dei trasporti (1995-1996), componente del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato remunerazioni di Banca Popolare di Milano (2013-2016) ed è stato “esperto” della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (2016-2018). Fa parte del Consiglio di Amministrazione de “la Verdi”, Fondazione orchestra e coro sinfonico. Autore di “Macroeconomia” (Il Mulino, 2° ed. 2014); “Sette luoghi comuni sull’economia” (Laterza, 2017), “L’economia in tasca” (Laterza, 2017) e di varie pubblicazioni nazionali e internazionali in tema di economia della regolazione e dei trasporti, di macroeconomia e di economia applicata al settore bancario. Collaboratore di Repubblica – Affari & Finanza e de Il Sole 24 Ore. Dal 18 aprile 2019 membro del consiglio di amministrazione di Atlantia. Redattore de lavoce.info.

Luke Jonathan Brucato In Prelios da ottobre 2016 dove ricopre il ruolo di Sales & Markets Director. Dal 2006 al 2016 ha ricoperto il ruolo di Marketing & Business Development Manager in CRIF, dove ha coordinato le attività di sviluppo di servizi immobiliari per il settore bancario italiano ed internazionale. Dal 2014 è membro della REV Recognition Committee di TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations). Ha scritto i capitoli sulla valutazione immobiliare come strumento di mitigazione del rischio nelle pubblicazioni edite da McGraw Hill “La Gestione dei Rischi Durante la Crisi: Lesson Learnt” maggio 2013 e “L’evoluzione dell’Asset Management Durante la Crisi: Lesson Learnt” novembre 2014.

Marco Giannantonio Laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano, nel 2010 entra a far parte del servizio Normativa, Reporting e Controlli di Intesa Sanpaolo. Dal 2014 inizia l’attività di consulente dapprima in PWC Advisory e successivamente in Accenture, dove percorre la carriera interna fino al ruolo di Manager, lavorando con primari Gruppi bancari italiani ed internazionali. Entra in Prelios nel gennaio 2019 assumendo la responsabilità di Head of Loan Services della divisione Valuations. Nel 2016 consegue la certificazione “Percorso Professionalizzante per il Risk Management in Banca” rilasciata da ABI. Dal 2015 è contributore per la “Rivista dei Dottori Commercialisti” (Giuffrè Editore) e per la “Rivista Bancaria” (Minerva Editore) su tematiche di attualità economica e di regolamentazione bancaria.

