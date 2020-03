Maschi al nido: così si riducono le differenze di genere

Frequentare il nido favorisce lo sviluppo cognitivo e non cognitivo dei bambini. Ma se ne avvantaggiano soprattutto i maschi, perché le femmine, a due anni, sono più mature. Ecco perché bisogna aumentare non solo l’offerta, ma anche la sua qualità.

Le differenze di genere iniziano presto

Quando si parla di differenze di genere, si tende giustamente a considerare le molteplici situazioni di svantaggio in cui si trovano le donne in economia e politica, con una minor partecipazione al mercato del lavoro, salari più bassi e una minore rappresentanza in Parlamento, al governo e nei ruoli di potere. Guardando alle determinanti delle differenze nel mercato del lavoro, si considerano poi le cause all’origine delle diverse scelte in ambito scolastico.

Tuttavia, se si riavvolge il nastro, si vedono differenze marcate tra maschi e femmine in termini di riuscita scolastica, con bambine e ragazze che hanno prestazioni migliori dei loro coetanei maschi sotto diversi aspetti: non solo la percentuale di laureate all’università, o la probabilità di abbandonare gli studi alla scuola superiore, ma anche nei voti ottenuti, già dalle elementari. Differenze che destano sempre più preoccupazioni in ambito internazionale.

È importante esplorare le determinanti di questi fenomeni a partire dai primissimi anni di vita. Infatti, secondo la letteratura sul capitale umano sviluppata a partire dal fondamentale lavoro di James J. Heckman e coautori, gli “investimenti” nei primi anni di vita sono uno dei fattori più rilevanti per la crescita individuale, dal momento che, in questa fase, lo sviluppo cognitivo è più malleabile. “Investimenti” diversi in termini di tipologia, durata e qualità implicano diversi risultati scolastici e nel mercato del lavoro, ma anche diversi esiti in termini di salute, comportamenti rischiosi e socialità. Dal momento che una quota crescente di mamme lavora fuori casa, l’analisi delle cure alternative dei figli piccoli diventa un campo di ricerca importante.

Perché il nido fa bene soprattutto ai maschi

È diventato cruciale dunque analizzare l’effetto delle diverse modalità di accudimento e di formazione nei primi anni dell’infanzia sullo sviluppo cognitivo e non cognitivo dei bambini e sulla formazione delle differenze tra maschi e femmine. La maggior parte degli studi internazionali ha mostrato che la frequenza del nido ha un impatto particolarmente benefico per lo sviluppo cognitivo e socio-emozionale (non cognitivo) dei bambini provenienti dalle classi sociali più svantaggiate, in quanto vi ricevono stimoli di maggior qualità rispetto a quanti ne riceverebbero in famiglia.

Meno studi si occupano invece delle differenze sugli effetti delle modalità di accudimento tra maschi e femmine. Quelli esistenti, inoltre, tendono ad avere risultati diversi fra loro e, soprattutto, meno netti di quanto non avvenga quando si considerano le diverse classi sociali. In particolare, la letteratura suggerisce che in media gli effetti siano più positivi (e più spesso statisticamente significativi) per i maschi; e che i bambini beneficino della frequenza del nido “in generale”, mentre le bambine se ne avvantaggino se l’offerta è di alta qualità (ad esempio, maggior numero di insegnanti per bambino, curricula specifici e così via).

Perché dovremmo aspettarci un impatto diverso tra maschi e femmine? La letteratura psicologica mette in evidenza che alla stessa età, sul piano cognitivo, le bambine hanno competenze linguistiche migliori dei maschi e, sul piano non cognitivo, hanno uno sviluppo socio-emotivo più maturo (maggiore autocontrollo e socialità). Ciò ci permette di interpretare i risultati degli studi citati in precedenza: a due anni le bambine, che sono più mature dei maschi, beneficiano maggiormente di rapporti personali uno a uno, come quelli che possono avere in casa con i genitori o con caregivers individuali, se questi offrono cure di qualità.

E cosa sappiamo dell’Italia?

Un’analisi sui nidi di Bologna condotta da Margherita Fort, Andrea Ichino e Giulio Zanella coautori mostra che la frequenza all’asilo nido ha un impatto negativo sul quoziente intellettivo negli anni seguenti per i bambini provenienti da classi sociali medio-alte. L’effetto negativo è maggiore per le bambine, coerentemente con il quadro teorico e le conclusioni appena riportate.

In alcune nostre recenti analisi, abbiamo studiato l’effetto della frequenza dell’asilo nido a Reggio Emilia, Padova e Parma – tre città molto simili fra loro, in termini di caratteristiche demografiche, economiche o culturali – sull’atteggiamento verso la scuola e sullo sviluppo socio-emotivo nei bambini di sette anni. In entrambi i casi, la frequenza dell’asilo nido ha un impatto positivo e statisticamente significativo solo per i maschi. Ciò implica un effetto di compensazione per le diseguaglianze di genere a favore delle bambine registrate negli anni della scuola primaria. Il confronto tra nido e altre forme di accudimento mostra come le differenze di genere nell’atteggiamento verso la scuola e nello sviluppo socio-emotivo riscontrate fra i bambini che ne ricevono uno di tipo informale (per esempio baby-sitter o nonni) tendano a scomparire tra i bambini che frequentano il nido pubblico.



Nota: le due figure mostrano la differenza tra maschi e femmine (percentuale femmine – percentuale maschi) nell’atteggiamento verso la scuola e nello sviluppo socio-emotivo (a sette anni), a seconda della modalità di accudimento tra zero e due anni. Una differenza positiva indica un gap a favore delle femmine. Si riportano solo gli esiti in cui la differenza F-M è significativa in almeno una delle due due modalità di accudimento.

** Differenza statisticamente significativa sia tra chi viene accudito in modo informale sia tra chi va all’asilo nido.

* Differenza significativa solo tra chi viene accudito in modo informale.

Attenzione alla qualità

Questi risultati hanno importanti implicazioni politiche. Con un tasso di copertura del 22 per cento, in Italia il numero di nidi rispetto ai bambini nella relativa fascia di età è decisamente più basso che nel resto d’Europa, dove la copertura media è del 33 per cento. Eppure, dati i benefici della frequenza del nido, un aumento del loro numero aiuterebbe lo sviluppo cognitivo e non cognitivo dei bambini. In secondo luogo, considerata l’eterogeneità dei benefici rispetto al background familiare, permetterebbe anche di ridurre le diseguaglianze nelle condizioni di partenza, con impatto significativo su quelle economiche nel medio-lungo periodo. Infine, l’effetto differenziale su bambini e bambine suggerisce che l’aumento del numero dei nidi potrebbe ridurre le differenze di genere nella scuola primaria. Tuttavia, le politiche che vogliano aumentare l’offerta di nidi devono tenere in grande considerazione la qualità, per non andare invece a detrimento delle bambine.