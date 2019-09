Un commento di Francesco Giavazzi all’articolo di Franco Bruni

Si potrebbero dire molte cose a proposito dell’articolo di Franco Bruni sulla politica monetaria della Banca centrale europea in questi anni. Non ultimo che gli argomenti sono, passo passo, quelli che la Bundesbank e il suo presidente propugnano da anni. Ma affiderei il commento alle parole di un articolo di Christina Romer e David Romer, “The Most Dangerous Idea in Federal Reserve History: Monetary Policy Doesn’t Matter” pubblicato su: American Economic Review: Papers & Proceedings 2013, 103(3), pp. 55–60