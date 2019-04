Flat tax, maneggiare con cautela

Perché in Italia la flat tax esercita tanto fascino? È davvero così diversa dall’Irpef? E quali potrebbero essere i suoi effetti? A queste e altre domande cerca di rispondere un agile libriccino di cui pubblichiamo qui un estratto.

Il fascino della flat tax

Da un paio d’anni in Italia si discute molto di flat tax. Proposte per modificare l’attuale imposta sul reddito in questa direzione sono state presentate sia da economisti che da politici, tanto che entrambi i principali partiti della coalizione più votata alle elezioni del 4 marzo 2018, Lega e Forza Italia, dedicavano ad essa un posto importante nei rispettivi programmi di governo. Successivamente, nel maggio 2018 Movimento 5 stelle e Lega hanno sottoscritto un contratto di governo che, tra gli impegni più rilevanti, prevede per l’Irpef il passaggio ad una “quasi” flat tax con due aliquote, molto vicine tra loro: 15 e 20 per cento.

In realtà la flat tax ha fatto il suo esordio nei programmi di governo di vari partiti politici ormai più di vent’anni fa. Nel 1994 Silvio Berlusconi, appena sceso in campo, promise un’aliquota unica al 33 per cento, ispirato anche da numerose campagne presidenziali statunitensi dove proposte di flat tax periodicamente riaffiorano. […] È curioso notare che, malgrado nessuna flat tax abbia fin qui visto la luce, e nonostante oggi la spesa pubblica da finanziare sia molto più alta rispetto al 1994, le varie proposte che si sono susseguite hanno visto via via ridursi l’aliquota promessa, tanto che il 33 per cento del Berlusconi di un quarto di secolo fa ci pare quasi di sinistra. I conti pubblici peggiorano, il debito aumenta eppure le promesse elettorali diventano sempre più temerarie. Perché proprio in Italia la flat tax esercita tanto fascino? È davvero così diversa dall’Irpef che oggi paghiamo sui nostri redditi? Quali sono le sue caratteristiche distintive e quali potrebbero essere i suoi effetti se venisse introdotta nel sistema tributario italiano? Cosa è successo nei paesi in cui è stata applicata? Queste sono le principali domande a cui il libro cerca di dare risposta.

Proporzionale o progressiva?

[…] Nella sua versione più semplice la flat tax è un’imposta che moltiplica con una sola aliquota tutta la base imponibile. Questa imposta è proporzionale, nel senso che povero e ricco versano un’uguale percentuale del proprio reddito, anche se in assoluto l’imposta aumenta con il crescere del reddito. Dobbiamo quindi concludere che la flat tax sia proporzionale? Non necessariamente, perché è facile renderla progressiva. È sufficiente infatti introdurre una deduzione, cioè una riduzione del reddito prima dell’applicazione dell’aliquota, o una detrazione, cioè una riduzione dell’imposta dovuta, per rendere progressiva anche un’imposta ad aliquota unica. Tutte le varie proposte di flat tax presentate in Italia sono progressive per deduzione. Anche in gran parte dei paesi dell’Europa orientale che adottano la flat tax essa è progressiva, raramente proporzionale.

[…] La flat tax viene di solito associata a posizioni politiche di destra favorevoli ad una riduzione del peso dello stato nell’economia. Uno dei suoi maggiori sostenitori è stato infatti Milton Friedman, che nel suo Capitalismo e Libertà del 1962 ha proposto l’imposta negativa. Per passare dalla flat tax all’imposta negativa è sufficiente che si aggiunga un solo requisito: quando il reddito è inferiore alla deduzione, allora l’imposta non viene messa a zero come nella flat tax, ma diventa un trasferimento a cui il contribuente ha diritto. Nel 1996 Anthony Atkinson, uno degli economisti più attenti alla difesa del welfare state e alla lotta alle diseguaglianze, recentemente scomparso, ha scritto un libro che ha come sottotitolo The basic income/flat tax proposal, nel quale propone una radicale riforma del sistema di tax-benefit centrata su un’imposta ad aliquota unica e su un sussidio universale incondizionato. L’imposta negativa è stata dunque invocata da economisti molto lontani per orientamenti politici e preferenze distributive, come il liberale Friedman e il laburista Atkinson.

[…] Anche senza imposta negativa, una sola aliquota è sufficiente per la progressività, ed è questo il caso politicamente rilevante, non quello di flat tax proporzionale. Spesso si ribatte a questa constatazione che sì, in teoria la flat tax può essere progressiva, però di fatto lo sarebbe molto meno dell’Irpef attuale, risolvendosi in un forte regalo ai redditi più alti. Vedremo che, relativamente alle proposte in campo oggi in Italia, questo giudizio è fondato. Teoricamente, però, una flat tax potrebbe essere anche molto progressiva. Tutto dipende dalla scelta dell’aliquota e della deduzione che definisce l’area esente. Nel capitolo finale presentiamo in dettaglio gli effetti distributivi delle proposte di flat tax formulate in Italia negli ultimi tempi. Qui consideriamo in termini generali le conseguenze distributive di una flat tax. Confrontiamo, per chiarirci le idee, due ipotesi teoriche di riforma:

flat tax con forte riduzione del gettito rispetto all’Irpef attuale: aliquota 25 per cento. flat tax con uguale gettito: aliquota 35 per cento.

Il primo caso vuole assomigliare alle proposte oggi in campo in Italia. Immaginiamo che l’unica differenza tra le due ipotetiche flat tax sia l’aliquota unica, bassa nel primo caso e necessariamente molto più alta nel secondo. Per entrambe la base imponibile è il reddito familiare, non quello individuale come per l’Irpef di oggi. La deduzione è uguale alla linea di povertà calcolata secondo il criterio Eurostat. La figura contiene l’incidenza media di queste imposte e dell’Irpef sul reddito complessivo, per famiglie classificate in ventili di quest’ultimo: ogni gruppo comprende il 5 per cento delle famiglie italiane, ordinate per valori crescenti di reddito complessivo equivalente. Entrambe le flat tax sono chiaramente progressive: l’incidenza cresce con il reddito. L’ipotesi con aliquota bassa riduce il carico per tutte le famiglie tranne che per il più povero 10 per cento, che già ora non paga Irpef. Ma al prezzo di circa 50 miliardi di gettito in meno, con conseguente forte crescita del deficit pubblico. Per evitare questo problema si potrebbe pensare ad una flat tax a parità di gettito con l’Irpef di oggi. Servirebbe un’aliquota unica del 35 per cento, con effetto redistributivo molto diverso: guadagnerebbero i poveri e i redditi alti, mentre la classe media in parte sarebbe indifferente e in parte perderebbe. A parità di gettito, se qualcuno guadagna altri devono rimetterci. Insomma, senza perdita di gettito il passaggio alla flat tax si tradurrebbe in un cattivo affare per la classe media, in un beneficio esteso ad un’ampia platea di redditi bassi ma tutto sommato modesto, e in un guadagno significativo per il 5 per cento più benestante.

Figura 1 – Incidenza dell’Irpef e di due ipotesi di flat tax per ventili di reddito complessivo familiare equivalente

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silc

Se la flat tax è poco conveniente per le classi medie, come mai sembra aver riscosso un ampio consenso nelle elezioni del marzo 2018? Forse perché questa suggestione si è intrecciata con quella, ben più potente, del calo delle tasse. […] Nessuno proponeva infatti di passare alla flat tax mantenendo costanti le entrate. All’obiezione che una perdita di gettito di decine di miliardi sarebbe insostenibile e obbligherebbe il governo a tagliare la spesa, si può ribattere che gli elettori hanno interpretato la promessa di una flat tax con aliquota molto bassa (o quasi flat tax con due aliquote vicine e basse) come un generico ma forte impegno a ridurre le imposte e semplificare il sistema fiscale.

Massimo Baldini e Leonzio Rizzo, Flat tax. Parti uguali tra disuguali?, Il Mulino, Bologna, 2019, pagine 136, 11 euro.