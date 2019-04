Def 2019: ricomincia il teatrino

Con la presentazione del Documento di economia e finanza 2019 va in onda di nuovo uno spettacolo già visto: annunci di obiettivi responsabili accoppiati a nuove promesse incoerenti e non credibili. Fino alla prossima ritirata o salita dello spread.

Ecco l’anticipo del Def 2019

Non c’è ancora un testo definitivo del Documento di economia e finanza 2019 approvato nel consiglio dei ministri del 9 aprile. Sul sito del ministero dell’Economia si legge però uno scarno ma efficace comunicato intitolato “Def 2019: per il ritorno alla crescita e all’inclusione sociale”. In fondo al comunicato si trovano due tabelle riassuntive, “le” due tabelle che contengono i numeri importanti del Def.

La prima tabella riguarda il “quadro macroeconomico programmatico”. Da cui si legge che il governo si aspetta che l’economia italiana cresca dello 0,2 per cento nel 2019 e dello 0,8 per cento nel 2020-22. Sono numeri rivisti nettamente al ribasso per il 2019 rispetto al precedente documento ufficiale del governo, che nel gennaio 2019 riportava un +1 per cento che era apparso già allora ottimistico alla maggior parte degli osservatori.

Con un Pil che cresce solo dello 0,2 per cento anche il valore del deficit deve essere rivisto al rialzo. Con meno crescita, infatti, aumentano automaticamente di meno le entrate fiscali e cresce automaticamente la spesa pubblica assistenziale, ad esempio per l’accresciuto numero di disoccupati (la disoccupazione è prevista in aumento all’11 per cento nel 2019 dopo quattro anni di calo). E così, nella tabella sotto, il deficit è rivisto al 2,4 per cento. La revisione è sensata perché la regola del pollice adottata in Europa e all’Ocse è che per ogni punto di Pil che viene a mancare si deve calcolare un aumento del deficit pari a 0,5 punti. Quindi siccome la revisione al ribasso della crescita del Pil è di 0,8 punti rispetto ai numeri di gennaio una revisione del deficit dal 2 per cento (2,04, veramente) al 2,4 è algebricamente sensata.

Deficit in calo con le salvaguardie

Nella stessa tabella si legge poi un altro dato volto a rassicurare chi – osservando i dati italiani – si preoccupa della sostenibilità del nostro debito. Il deficit è infatti dato in calo negli anni successivi a quelli in corso (al 2,1 nel 2020, 1,8 nel 2021 e 1,5 nel 2022), così come il deficit strutturale, in calo del minimo di sindacale di 0,1 punti percentuali nel 2020, è indicato in diminuzione più marcata, di qualche decimo di punto percentuale in più, negli anni successivi (che tanto sono di là da venire). Si noti tuttavia che tali numeri sono il risultato dell’entrata in vigore delle clausole di salvaguardia che tutta la politica (e l’economia) italiana dichiara di non voler far scattare. In assenza degli aumenti dell’Iva, però, il deficit 2020 sarebbe del 3,1 per cento circa. E senza aumenti dell’Iva negli stessi anni l’inflazione non potrebbe schizzare al 2 per cento (dato relativo al deflatore del Pil nella prima tabella) nel 2020. Con un’inflazione all’1 per cento (come nel 2019) e un deficit pubblico al 3,1 per cento, il rapporto tra debito pubblico e Pil – al netto di effetti contabili – non scenderebbe più di 1,3 punti (da 132,6 a 131,3 come indicato dal governo) ma aumenterebbe di 0,7 punti anche nel 2020. Ecco l’algebra: senza aumenti di Iva la variazione del debito è pari al deficit (pari a 3,1) meno il prodotto tra la crescita del Pil nominale (1,9 per cento anziché 2,8) e il rapporto debito-Pil 2019 (1,326). Il risultato è +0,7.

E poi c’è la cosiddetta flat tax

Se poi alla cancellazione dell’aumento nelle aliquote Iva si aggiunge la flat tax di cui si parla in termini piuttosto vaghi nel Def, il conto sale ancora. Con una cosiddetta flat tax a sei aliquote (un mostro giuridico tributario con una aliquota familiare al 15 per cento e le altre cinque a livello individuale per i redditi familiari sopra i 50 mila euro) a cui stanno lavorando i cosiddetti esperti economici della Lega, il deficit aumenta anche di più. Massimo Baldini e Leonzio Rizzo hanno stimato a 17 miliardi la perdita di entrate fiscali conseguente, il che farebbe salire il deficit 2020 dal 3,1 al 4,1 del Pil. Nel Def 2019 altre coperture credibili per tali riduzioni di imposta non sono indicate. Forse il disegno che la maggioranza non ci ha ancora spiegato è davvero quello di usare l’oro della Banca d’Italia o i proventi delle privatizzazioni dell’ingente patrimonio immobiliare dello stato in cui forse si intende inserire – per ottenere numeri confrontabili con gli impieghi da finanziare – a fianco delle solite caserme e litorali anche gli ospedali. La malsana idea di fondo è quella di usare un’entrata una tantum, un “finanziamento ponte” di un anno, per finanziare una corposa e permanente riduzione di imposte. Forse nella speranza che l’adozione dell’aliquota unica al 15 per cento faccia emergere dal 2021 la base imponibile oggi sommersa. È una scommessa rischiosa e anche in palese contraddizione con le frequenti schiacciate d’occhio – legislative e verbali – ai piccoli evasori che Matteo Salvini e gli altri leader della Lega hanno dispensato in abbondanza negli ultimi mesi. Quando nel 2001 Vladimir Putin adottò la sua flat tax al 13 per cento riuscendo – con una bella mano dall’aumento del prezzo del petrolio – a far salire le entrate fiscali, il leader russo non andava in televisione e nei convegni a spiegare agli evasori che non sarebbero stati vessati dal fisco, ma prendeva gli oligarchi e li metteva in carcere per evasione. Qui da noi invece chi propone la flat tax condona a destra e a manca. Gli effetti sulla base imponibile non tarderanno ad arrivare ma saranno negativi, non positivi.