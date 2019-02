In Abruzzo un voto dalle molte conseguenze

Nel primo test elettorale dopo le politiche 2018, la Lega trascina alla vittoria il centrodestra, il M5s perde consensi e il centrosinistra ottiene un risultato discreto. Quali saranno gli effetti del voto in Abruzzo sul governo e dentro i partiti?

Più tensioni nel governo?

Domenica 10 febbraio si sono tenute le elezioni regionali in Abruzzo. Si è trattato del primo vero test elettorale per i partiti dopo il voto del 4 marzo 2018 (escludendo le scarsamente partecipate elezioni suppletive a Cagliari), in attesa del voto regionale in Sardegna di fine mese, delle elezioni europee che si terranno a fine maggio 2019, nonché delle elezioni amministrative. E il test ha fornito alcune indicazioni molto interessanti. La prima è che il Movimento 5 stelle ha perso parecchi consensi rispetto alle politiche del 2018. La seconda è che la Lega conferma il suo trend di crescita in tutto il paese. La terza indicazione è che anche il centrosinistra sembra aver retto bene. Si conferma anche la scarsa voglia di partecipare al voto da parte dei cittadini: quasi un elettore su due ha deciso di non andare alle urne.

I risultati del voto dicono che la Lega diventa il primo partito in Abruzzo, con oltre il 27 per cento dei consensi. La coalizione di centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e alcune formazioni minori) sfiora il 50 per cento. Il Movimento 5 stelle si ferma a poco meno del 20 per cento. Più distaccati Pd e Forza Italia, entrambi intorno al 10 per cento dei consensi, anche se il primo è inserito in una coalizione che, sfruttando l’attrattiva del candidato presidente Giovanni Legnini, oltrepassa il 30 per cento. Curioso come, a causa del sistema elettorale regionale, la (molto ampia) coalizione di centrosinistra abbia diritto solo a 6 consiglieri su 30, mentre il Movimento 5 stelle ne ha ben 7.

Per avere un termine di paragone, undici mesi fa, alle elezioni politiche, il M5s aveva ottenuto circa il 40 per cento dei voti sia alla Camera sia al Senato, mentre il Centrosinistra circa il 18 per cento. Alle regionali del 2014, il Movimento 5 stelle aveva ottenuto all’incirca la stessa percentuale di consenso di oggi; mentre centrosinistra e centrodestra si sono praticamente scambiati i voti. La Lega, nel 2014, non era nemmeno presente, mentre rispetto alle politiche 2018 ha addirittura raddoppiato i propri consensi, perlomeno su base percentuale. L’affluenza è infatti risultata in forte calo: 53 per cento, contro il 75 per cento delle politiche 2018 e il 61 per cento delle ultime regionali.

Il voto certifica una tendenza che, all’interno della compagine governativa, era già indicata da diversi sondaggi. I rapporti di forza all’interno del governo si sono ribaltati rispetto a un anno fa. Ciò potrebbe mettere a disagio il Movimento 5 stelle, interessato a smarcarsi dall’alleato per non perdere ulteriori consensi, soprattutto al Sud. Ma potrebbe mettere a disagio la stessa Lega che, sempre più partito nazionale, potrebbe cominciare a vedere sotto una luce diversa le istanze delle (tre) regioni del Nord che chiedono maggiori poteri. Questo duplice effetto rischia quindi di far saltare nuovamente le trattative sul cosiddetto federalismo differenziato. E, soprattutto, potrebbe segnare una prima frattura interna alla stessa Lega: i leader locali (il lombardo Attilio Fontana e soprattutto il veneto Luca Zaia) potrebbero decidere di staccarsi e formare un proprio movimento.

Una speranza per il centrosinistra?

Nonostante il crollo rispetto al 2014 – e per il Pd anche rispetto al 2018 – il centrosinistra può comunque trarre qualche insegnamento dal round elettorale abruzzese. Vale a dire, un progetto politico, se basato su un’ampia condivisione e imperniato intorno al giusto candidato, potrebbe risultare di nuovo vincente o perlomeno competitivo. Ogni riferimento al progetto “Siamo europei” di Carlo Calenda non è qui puramente casuale. Tuttavia, le elezioni europee saranno proporzionali, quindi lo sforzo di unità richiesto al centrosinistra sarà particolarmente impegnativo. Da questo punto di vista, le elezioni in Sardegna dovrebbero dare indicazioni ancora più precise.

In casa centrodestra, invece, e sempreché a livello nazionale una simile coalizione esista ancora, sembra non esserci più battaglia per quanto riguarda la leadership, ovviamente ormai in mano leghista. I moderati del centrodestra dovranno accettare, ancora per un po’ di tempo, di portare l’acqua al mulino di un movimento dai caratteri populisti e non sempre europeisti.