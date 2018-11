Plagio accademico, una pessima abitudine italiana

In Italia chi copia articoli scientifici per ottenere titoli di studio o vincere concorsi non subisce grandi conseguenze. E infatti da noi il plagio è più diffuso che altrove. Potrebbero servire organismi indipendenti in grado di far rispettare le regole.

Ministri scoperti a copiare

Negli ultimi mesi diversi casi di plagio accademico hanno scosso la politica spagnola: la stampa ha sollevato dubbi su come il presidente del governo e il leader del principale partito di opposizione hanno ottenuto i loro titoli accademici, mentre la presidente della comunità di Madrid e la ministra della Salute si sono dimesse dopo essere state accusate di aver copiato le loro tesi di master. Qualche anno fa, in Germania, ebbero simile sorte sia la ministra dell’Istruzione sia quello della Difesa.

Ogni episodio ha una storia a sé e spesso il diavolo è nei dettagli (e nelle differenze fra un caso e l’altro). Ma accuse analoghe, che in Italia hanno riguardato la ministra della Pubblica amministrazione e il presidente della Commissione bilancio della Camera (e in passato altri politici e professori universitari), non hanno avuto conseguenze né politiche né accademiche. Come si spiega la differenza rispetto a Spagna e Germania?

Non sembra essere una questione di leggi, che in Italia sono piuttosto severe. In più, alcune università hanno codici di condotta che condannano anche forme di plagio relativamente lievi. Le regole formali non sempre sono rispettate e applicate. Una prima spiegazione chiama in causa il ruolo dei media italiani che, con poche eccezioni (fra cui lavoce.info), non si sono comportati come quelli spagnoli e tedeschi. Una seconda spiegazione è invece legata all’alta tolleranza della comunità accademica nei confronti del plagio che, secondo la redazione di Noisefromamerika, rasenta l’omertà. Più in generale, quando sono in molti a infrangere le regole, i costi di farlo si abbassano: se così fan tutti (o molti), gli anticorpi hanno più difficoltà a entrare in azione. Per esempio, nei casi ricordati sopra, le istituzioni che per prime avrebbero dovuto chiarire le vicende non sono state particolarmente solerti. Imt Lucca ha prima minimizzato e poi archiviato il caso grazie alla relazione di una società privata che ha addirittura sostenuto che per gli economisti copiare è quasi normale. L’università del Molise ha invece annunciato, più di un anno fa, verifiche interne il cui esito è ancora ignoto, a parte un documento ufficiale nel quale una commissione di concorso dichiara di essersi concentrata su pubblicazioni diverse da quella incriminata.

Tabella 1

Quanto è diffuso il plagio?

Ma il plagio accademico e le altre frodi scientifiche sono davvero più diffusi in Italia di quanto non siano altrove? Per rispondere, ho utilizzato una recente base dati che identifica gli articoli ritirati (retracted) da riviste scientifiche a causa di errori o vere e proprie frodi scientifiche. Come tutti gli indicatori che misurano azioni che tendono a rimanere nascose, i dati non riflettono solo la pervasività del fenomeno, ma anche la severità delle sanzioni e la frequenza delle denunce. Nel caso delle pubblicazioni ritirate però il problema è meno grave dato che gli standard utilizzati sono internazionali.

Nel periodo 1997-2017, tenendo conto del totale delle pubblicazioni, gli articoli ritirati con autori italiani sono leggermente più numerosi di quelli con autori statunitensi e più del doppio rispetto a quelli con autori francesi. Una parte importante delle differenze è dovuta proprio alla frequenza dei plagi. Quando si considerano i soli articoli ritirati perché copiati, la distanza si allarga notevolmente. I plagi italiani, sempre controllando per il numero delle pubblicazioni, sono quasi il triplo di quelli spagnoli e quasi cinque volte quelli tedeschi.

Per certi versi, il plagio è una frode meno grave rispetto alla falsificazione e alla fabbricazione di dati e immagini, pratiche nelle quali i ricercatori italiani (per fortuna) non sembrano primeggiare. Dopo tutto, chi copia lo fa spesso perché non sa scrivere in inglese o non conosce le regole della comunità accademica e, di solito, non diffonde risultati scientifici falsi. Ma rappresenta comunque un tradimento della fiducia della comunità accademica, che sulla titolarità delle pubblicazioni basa le proprie valutazioni e gli avanzamenti di carriera.

Cosa si può fare per ridurre il tasso di furto di parole e idee ed evitare che inquini le valutazioni accademiche? L’uso dei nuovi software antiplagio può potenzialmente ridurre il problema, ma almeno finora, non sembra in grado di eliminarlo completamente. Un primo passo è quello di dotarsi di organismi indipendenti che applichino le regole esistenti. Il Cnr per esempio ha una Commissione per l’etica della ricerca autorizzata a raccogliere segnalazioni e verificare eventuali comportamenti fraudolenti. Le università e l’Anvur potrebbero seguire il suo esempio.