Cosa succede dopo i referendum

Archiviati i due referendum inutili in Lombardia e Veneto, parte ora la trattativa. Ma può trasformarsi in farsa se la richiesta è di mantenere sul territorio gran parte delle imposte destinate allo stato, illudendo i cittadini su un esito impossibile.

Si vince con ogni risultato

Da poche ore si sono chiuse le urne – o spenti i tablet – in Veneto e Lombardia. Al di là delle polemiche o delle battute sull’efficienza del voto elettronico, certamente utili e interessanti ma ininfluenti ai fini della vera posta in palio, le prime dichiarazioni di vittoria e ottimismo di Luca Zaia e Roberto Maroni confermano l’inutilità di una tornata referendaria il cui esito era ampiamente prevedibile e i cui rischi superavano di gran lunga i possibili effetti positivi.

Data per scontata la vittoria del “sì” (infatti superiore al 95 per cento in entrambe le regioni), per i referendari la vera battaglia si giocava sulla partecipazione. Che è stata elevata in Veneto (circa il 60 per cento) e invece contenuta in Lombardia (il 38,25 per cento). E, tuttavia, entrambi i presidenti hanno già annunciato che andranno a Roma portando il massimo delle richieste possibili. Il che, nel caso lombardo, sarebbe incomprensibile se il referendum fosse stato davvero cruciale. In Lombardia, nel 2016, la partecipazione al referendum confermativo della riforma costituzionale fu del 74 per cento (dato simile a quello delle regionali lombarde del 2013). Non solo: ai lombardi sembra che la questione dell’autonomia interessi appena un po’ di più della questione delle trivelle in mare (partecipazione al 30 per cento). Tuttavia, Maroni fa benissimo a infischiarsene: perché avrebbe dovuto e potuto avanzare le sue richieste in termini di competenze anche se la partecipazione al voto fosse stata la metà. O anche, guarda un po’, se il referendum non si fosse mai nemmeno tenuto. Perché gli argomenti cruciali che le due regioni dovranno portare per convincere il legislatore risiedono negli equilibri dei loro bilanci e non nella loro capacità di mobilitare il corpo elettorale su una domanda dall’esito prevedibile e scontato.

Sia chiaro: qui non si sostiene che il voto non conti nulla. Anzi, si sostiene proprio il contrario: Zaia e Maroni sono presidenti eletti direttamente dalla popolazione e rappresentano l’intero territorio regionale, così come le altre istituzioni regionali. Avevano già nelle loro mani un forte mandato politico, che il referendum avrebbe solo rischiato di ridurre. Che cosa succede quindi, ora?

La trattativa

A questo punto potrà finalmente cominciare la procedura prevista dall’articolo 116 della Costituzione. L’organo regionale competente dovrà approvare una richiesta che sarà poi inviata al governo e che diventerà la base per una trattativa. Se sarà raggiunto un accordo tra le parti, questo sarà sottoposto al giudizio del parlamento, che dovrà approvarlo a maggioranza qualificata.

Il passaggio parlamentare, oltre che costituzionalmente sacrosanto, diventa estremamente interessante perché costringerà i partiti nazionali a prendere posizione in merito alla questione. E li costringerà a farlo proprio nel pieno della campagna elettorale per le elezioni politiche. Certo, il parlamento si presenta all’appuntamento senza avere ancora fatto il proprio dovere: a sedici anni dalla riforma costituzionale e a dieci dall’approvazione di un disegno di legge governativo, non esiste ancora una legge di applicazione dell’articolo 116, che avrebbe avuto quantomeno il merito di dare maggior certezza al procedimento, soprattutto per quanto riguarda i tempi di inizio e di conclusione della trattativa. A proposito della quale, se dal lato delle competenze si è capito che entrambi i presidenti punteranno a ottenere tutte le ventitré previste, Zaia ha già ribadito la richiesta di tenere sul territorio i nove decimi delle imposte versate a Roma. Sempre che sia prima confermata dal Consiglio regionale, realisticamente la richiesta dovrà comunque essere abbandonata. La fastidiosa campagna di disinformazione cominciata prima del referendum sembra continuare: ciò è molto grave perché illude i cittadini rispetto a un esito che, a Costituzione vigente, non potrà mai realizzarsi. E rischia di creare tensione tra i cittadini e lo stato centrale, davvero un brutto modo per cominciare il processo che, la Catalogna insegna, per avere successo deve essere svolto in collaborazione e non certo in opposizione tra stato e regioni. Chiedere al governo prima e alla maggioranza qualificata del parlamento poi di non trasferire più risorse a Roma significa montare una farsa calcolata, entrare in una trattativa sapendo già che fallirà.

È lecito aspettarsi minore spesa pubblica e minori tasse? In realtà, la storia del regionalismo italiano non è un elenco di esempi felici. I guadagni di efficienza della spesa a livello locale (legati principalmente ad argomenti di maggiore conoscenza delle esigenze locali) potrebbero annullarsi con la rinuncia ad economie di scala. Il successo di questa operazione dipenderà inoltre anche dalla qualità del ceto politico di riferimento. Tanto per cominciare, per esempio, non sarebbe male mettersi a raccontare la verità agli elettori, una volta tanto.