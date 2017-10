La miracolosa crescita dell’auto elettrica secondo Di Maio

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca a Luigi Di Maio e agli obiettivi sulle auto elettriche in circolazione nel 2020.

La dichiarazione di Luigi Di Maio

L’auto elettrica, si dice, è il futuro. Ma quanto impiegherà la tecnologia a raggiungere un numero consistente di vetture? Oggi, le auto di questo tipo in circolazione sono pochissime. Si tratta di un tema che la politica inizia ad apprezzare, tanto che il Movimento 5 Stelle utilizza vetture a propulsione elettrica per gli spostamenti nella campagna elettorale per le regionali siciliane. Non a caso Luigi Di Maio, presso il “Tag – Talent Garden” di Milano, come riportato dal Corriere.it, ha dichiarato:

“Uno degli obiettivi che ci siamo dati è quello di creare un milione di auto elettriche entro il 2020. E per farlo abbiamo bisogno di qualche centinaio di milioni di euro […]”.

Una previsione attendibile?

Poiché del futuro nessuno ha certezza, non possiamo attribuire all’affermazione di Di Maio un giudizio di vero o falso, come siamo soliti fare nel fact-checking. Però, possiamo studiarne le parole per verificare se si tratta di una previsione attendibile o meno.

Prenderemo dunque in considerazione sia la spesa proposta sia l’obiettivo fissato. Prima di tutto alcune assunzioni: “creare un milione di auto elettriche” va interpretato nel senso di permetterne la circolazione, e non di produrle. Per auto elettriche considereremo poi automobili mosse da uno o più motori elettrici e alimentate tramite batterie ricaricate con energia prelevata esclusivamente dalla rete elettrica: escludiamo dunque dal nostro calcolo le versioni ibride plug-in, e ovviamente le auto full hybrid (le definizioni sono spiegate nel dettaglio in un precedente articolo di Antonio Sileo). Assumiamo infine che Di Maio proponga un finanziamento che si avvicina al miliardo di euro. In realtà, la sua dichiarazione è vaga, ma così procedendo ragioniamo nella più ottimistica delle prospettive; se la somma venisse spesa interamente in incentivi diretti all’acquisto, non si supererebbero i 1.000 euro a vettura.

Stranamente la proposta di Di Maio non trova riscontro nel programma elettorale del Movimento, votato dagli iscritti. I capitoli sull’energia e sui trasporti presentano solo un generale obiettivo di raggiungimento del 90 per cento di penetrazione della mobilità elettrica, senza definire nel dettaglio né modalità né costi. La dichiarazione di Di Maio è dunque una novità.

Quante sono le auto elettriche

Il parco auto a propulsione elettrica circolante oggi in Italia è ancora poco significativo. Secondo un’elaborazione sugli open data del ministero dei Trasporti, le automobili elettriche al 25 febbraio 2017 erano quasi 6mila, su un totale di 38 milioni e mezzo. Numeri minimi, come in tutta Europa, dove – pur tenendo conto anche delle vetture ibride plug-in – le auto elettriche non superano lo 0,15 per cento del totale.

Iniziamo allora ad analizzare l’offerta di auto elettriche. Nonostante i tanti annunci, è oggi assai limitata e non verrà ampliata in modo significativo nei prossimi tre anni. Solo 19 sono i modelli disponibili in Italia, di cui tre di fatto identici. D’altronde, non risultano sempre effettivamente a disposizione presso le concessionarie, come denunciato dalla Ong Transport&Environment.

Se invece del parco circolante guardiamo alle vendite, le auto elettriche rimangono delle mosche bianche. Nonostante importanti incentivi – sia diretti all’acquisto, sia indiretti quali l’esenzione del bollo per cinque anni e l’accesso nelle zone a traffico limitato – le vendite non arrivano neanche allo 0,1 per cento del totale. Vale a dire 1.375 vetture nello scorso anno, di cui neppure 215 acquistate da privati e non da aziende.

Un risultato legato in particolar modo al prezzo, ancora decisamente elevato: per i modelli elettrici più venduti nel primo semestre del 2017 è stato nettamente superiore a quello medio delle auto più vendute in assoluto.

Il caso tedesco

Per analizzare la previsione di Di Maio, tentiamo di confrontare la situazione italiana con l’esperienza della Germania, il più grande mercato d’Europa con oltre 3,35 milioni di auto vendute lo scorso anno. Da giugno 2016 è operativo in Germania un piano di sussidi per incentivare l’acquisto di vetture elettriche. Ammonta a un miliardo di euro, di cui 600 milioni destinati all’acquisto delle vetture, da erogare fino a fine 2018, 300 milioni per accelerare la costruzione delle infrastrutture di ricarica e 100 milioni per rimpiazzare le flotte delle amministrazioni pubbliche. Il piano prevedeva di raggiungere un milione di auto elettriche entro il 2020, ma a maggio l’obiettivo è stato rivisto al ribasso a 500mila unità. Nel primo semestre 2017 in Germania si sono vendute poco più di 10mila auto elettriche che hanno beneficiato di un incentivo diretto di 4mila euro ciascuna.

Ricapitolando: i tedeschi, con lo stesso ammontare di risorse e con un anno di tempo in più, intendono raggiungere un risultato pari alla metà dell’obiettivo proposto dal candidato premier M5S. Va inoltre sottolineato che il parco auto circolante tedesco è più imponente di quello italiano, perciò i valori relativi sono differenti.

Le difficoltà delle auto “alternative”

Per comprendere la fattibilità della proposta Di Maio è utile vedere anche cosa succede nel mercato delle auto ibride. Nonostante la buona penetrazione – dal 2012 con tassi di crescita a due cifre – in quindici anni il peso specifico delle automobili ibride ha raggiunto appena lo 0,35 per cento del parco circolante: secondo i dati del ministero dei Trasporti solo 135mila autoveicoli.

Un risultato ancora limitato, a cui hanno contributo comunque importanti incentivi monetari e non: gli eco-incentivi, negli 2007, 2008, 2009 di almeno 1.500 euro solo da parte statale, mentre in Lombardia – grazie a risorse regionali – era previsto un ulteriore contributo di almeno 3mila euro, oltre all’esenzione del bollo. Come dimostra la tabella estrapolata dal rapporto dell’Agenzia europea per l’ambiente, l’Italia ha già messo in campo una vasta gamma di incentivi, diretti e indiretti, per l’acquisto di auto ecologiche.

Tabella 1

Fonte: Agenzia europea per l’ambiente, 2016

Il verdetto

Non disponiamo di sfere di cristallo, dunque non possiamo dire se la dichiarazione di Di Maio è oggi vera o falsa. Ma possiamo stimarne la realizzabilità: alla luce delle informazioni in nostro possesso passare da meno di 6mila unità a un milione in soli tre anni pare un’impresa improba. Le vendite di auto elettriche dovrebbero crescere dalle neppure 2mila attese per quest’anno (su un totale di 2 milioni) – 1.423 quelle vendute fino a settembre – a più di 300mila l’anno. Più di 150 volte tanto, parecchio di più di quanto nel 2017 venderanno le auto a Gpl, ibride e metano messe assieme. Tutti i dati a nostra disposizione indicano che la previsione di Di Maio, per quanto vaga, appare irrealizzabile, sulla base dell’esperienza nazionale e internazionale.

