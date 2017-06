Legge elettorale: buona come una pizza a Berlino

I partiti maggiori sembrano aver trovato l’accordo sulla nuova legge elettorale. Dovrebbe ricalcare il sistema tedesco, ma se ne discosta su punti fondamentali. Tanto che candidati vincitori nei collegi uninominali potrebbero essere esclusi dal parlamento.

Sistema tedesco?

Immaginate di entrare in un ristorante a Berlino, trovare sul menù una “vera pizza italiana” e scoprire che la mozzarella è stata sostituita dalle sottilette e che insieme al prosciutto ci sono anche fettine di ananas. Ebbene, un cittadino tedesco avrebbe la stessa reazione se fosse a conoscenza del dibattito italiano sulla legge elettorale. Cominciamo quindi subito dalla conclusione: quello di cui si discute e su cui pare ci si l’accordo di tutti i principali partiti italiani non è il sistema elettorale tedesco. Chissà perché chiamarlo così: un’operazione di marketing? Improvvisamente, la Germania è diventata un modello per i politici italiani?

Il sistema tedesco prevede infatti l’elezione diretta per il solo Bundestag; il 50 per cento dei seggi è assegnato ai partiti con legge proporzionale su lista bloccata per ogni stato (länder) e l’altro 50 per cento con maggioritario puro in collegi uninominali nei quali ogni länder è suddiviso. Tuttavia, il numero dei seggi totali che spettano a ciascun partito è in larga parte determinato dal risultato nella parte proporzionale. Se un partito ottiene il 40 per cento dei suffragi a livello nazionale su base proporzionale, allora ha diritto a 40 deputati eletti in quel länder. Se il partito vince in meno di 40 collegi uninominali, riempie i posti rimanenti con i primi della lista proporzionale in quella regione. Se invece il partito vince in più di 40 collegi uninominali, i posti in più non vanno persi, ma si aggiungono al numero dei parlamentari. La dimensione del Bundestag è quindi variabile.

È anche previsto il voto disgiunto: un elettore può votare al collegio uninominale per un candidato del partito x, ma al proporzionale per il partito y. Accede alla ripartizione dei seggi la lista che supera, a livello nazionale, il 5 per cento dei voti o che ottiene almeno tre seggi nei collegi uninominali. Il sistema elettorale si inserisce poi in un meccanismo istituzionale diverso da quello italiano; per esempio, la sfiducia costruttiva consente al Bundestag di sostituire un governo solo se c’è una maggioranza alternativa.

La proposta sul tavolo in Italia

Della proposta di cui si parla con tanta insistenza sulla stampa non esiste ancora un testo e quindi si discute più che altro sulla base di indiscrezioni. Come il sistema tedesco, anche la proposta italiana configura un sistema proporzionale con il 50 per cento dei seggi attribuiti con collegi uninominali. Ma c’è una differenza importante: il parlamento italiano ha una dimensione fissa, definita dalla Costituzione, e dunque non si possono aumentare i seggi per compensare i vincitori della parte uninominale in eccesso a quella proporzionale. Ma allora cosa succede se un partito ottiene più seggi dalla parte uninominale di quelli che gli spetterebbero in base alla parte proporzionale? Da quanto si legge sembrerebbe che solo quest’ultima debba contare per l’attribuzione dei seggi. Come si farà dunque a decidere a chi attribuire il seggio tra i candidati vincitori nei collegi uninominali in eccesso? Qualunque meccanismo apparirebbe arbitrario e potrebbe sollevare problemi in sede di verifica costituzionale.

Ci sono però anche altre differenze importanti. Per esempio, pare non sia previsto il voto disgiunto. E solo la soglia del 5 per cento determina chi ottiene seggi, non è previsto alcun recupero delle liste che vincono almeno tre collegi uninominali. Ne segue che un partito debole a livello nazionale, ma forte a livello locale, verrebbe escluso dal parlamento anche se vincesse diversi seggi. Sembrano tutte scelte che vanno nella direzione di rafforzare le preferenze dei partiti rispetto a quelle degli elettori.

Le conseguenze

Dobbiamo aspettare il testo per capire se e come verranno risolti questi problemi tecnici, che poi tanto tecnici non sono. Ma alcune conseguenze del nuovo sistema sono già prefigurabili. Intanto, la proposta depotenzia nettamente il collegio uninominale: candidati vincenti e scelti direttamente dagli elettori rischierebbero di venire esclusi, scavalcati da quelli inseriti in liste bloccate. Nella peggiore delle ipotesi, ci potrebbero essere partiti che, pur conquistando vari collegi uninominali, resterebbero comunque fuori dal parlamento perché troppo piccoli per raggiungere la soglia nazionale. Non è un bel risultato se si vuole ricostruire un rapporto di fiducia tra eletti ed elettori.

Per quanto riguarda la governabilità, il meccanismo ha il pregio di ridurre la frantumazione del parlamento (se la soglia rimarrà al 5 per cento) ma lasciando in campo forze molto polarizzate. Non è neanche detto che le maggioranze possibili siano le stesse alla Camera e al Senato, visto che gli elettori non sono gli stessi. E gli accordi si faranno dopo le elezioni, sulla base dei risultati, non prima: i cittadini non potranno quindi scegliere tra proposte politiche alternative. Nel complesso, davvero una brutta proposta.