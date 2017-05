Imt Lucca, un progetto incompiuto*

Bio dell'autore

Leonardo Baccini McGill University

Altri articoli di Leonardo Baccini

Giammario Impullitti È professore associato di Economia presso la University of Nottingham da settembre 2013. In passato è stato assistant professor alla University of Cambridge e alla IMT Lucca e Max Weber post-doctoral fellow allo European University Institute di Firenze. Attualmente è Fellow del CESifo di Monaco di Baviera, del IAE-CSIC di Barcelona e del Centro Studi Luca d’Agliano di Milano. Ha conseguito il dottorato di ricerca in economia alla Sapienza di Roma nel 2003 ed il PhD alla New School for Social Research di New York nel 2006. La sua ricerca si è concentrata sulle aree di economia della crescita, commercio internazionale, disuguaglianza economica, e politiche dell’innovazione, con un approccio sia teorico che empirico. Ha pubblicato articoli accademici su prestigiose riviste internazionali.

Altri articoli di Giammario Impullitti

Gabriel Katz University of Exeter

Altri articoli di Gabriel Katz

Mauricio Prado Copenhagen Business School

Altri articoli di Mauricio Prado

Francesco Sobbrio E’ professore associato di economia politica alla LUISS “G. Carli”. Dopo la laurea in economia e scienze sociali all’Università Bocconi ha conseguito un Master in economia presso l’Università di Warwick (Regno Unito) ed un PhD in economia presso la University of Southern California (USA). E’ stato Jean-Monnet Fellow presso lo European University Institute e ricercatore all’IMT Lucca e all’Università Cattolica di Milano. La sua principale area di ricerca è political economics con particolare riferimento all’analisi dei mass media.

Altri articoli di Francesco Sobbrio

Mauro Sylos Labini Mauro Sylos Labini è professore associato presso l'Università di Pisa. Si è laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi e ha ottenuto un dottorato di ricerca in Economia e Management presso la Scuola Superiore Sant'Anna. E’ stato visiting researcher all'universitá di Stanford, visiting professor dell’Università di Alicante e assistant professor all’IMT di Lucca. Ha inoltre lavorato come research analyst al Centro Studi Confindustria. La sua attivitá di ricerca si concentra nelle aree dell'economia del lavoro e dell'economia del cambiamento tecnologico.

Altri articoli di Mauro Sylos Labini