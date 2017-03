Fare leva sui residui fiscali per sostenere la necessità del federalismo è sbagliato. Mostrano solo la redistribuzione dai territori con redditi più alti verso quelli con redditi più bassi. Come vuole la Costituzione, per garantire a tutti gli stessi diritti. Le responsabilità della politica.

Cosa sono i residui fiscali

Il tema della presunta ingiustizia fiscale sofferta dal Nord torna periodicamente, utilizzato per sostenere proposte, più o meno esplicite, di trattenere nelle regioni settentrionali le risorse altrimenti destinate a finanziare la spesa pubblica di un Sud inefficiente e sprecone. L’ultima occasione è offerta dall’aggiornamento al 2012 dei residui fiscali regionali della Cgia (l’associazione artigiani e piccole imprese) di Mestre.

Ma qual è il reale significato dei residui? Sono davvero eccessivi? E ha senso invocare la ripresa dell’impegno federalista per ridurli?

Come ci ricorda la Cgia, il residuo fiscale misura il saldo tra le entrate e le spese pubbliche regionalizzate, ossia la differenza tra l’onere medio che il contribuente sostiene per il pagamento di imposte e contributi e il beneficio che trae dalla spesa pubblica diretta al territorio di residenza. Il saldo risulta positivo in tutte le regioni del Nord (tranne il Friuli dove è praticamente nullo) e negativo per tutte quelle del Sud. La Cgia valuta il residuo della Lombardia in 53,9 miliardi di euro (5.511 pro capite). Quello del Veneto è di 18,2 miliardi (3.733 euro pro capite). Questi valori sono ritenuti troppo alti, sicché sarebbe necessario “riprendere in mano la riforma del federalismo fiscale, premiando i territori più virtuosi e penalizzando chi gestisce in maniera scriteriata la cosa pubblica”.

Redistribuzione fra territori

In un nostro recente lavoro, abbiamo ricostruito l’evoluzione storica dei residui fiscali dal 1951 al 2010, affrontando i problemi metodologici connessi al loro calcolo, causa principale della eterogeneità delle stime esistenti. A questo proposito, si può notare come i residui calcolati dalla Cgia siano molto ampi rispetto ad altre stime (ad esempio, di Giampaolo Arachi, Caterina Ferrario e Alberto Zanardi). Nella nostra ricostruzione, al 2010 il residuo pro capite nel Nord-Ovest era di circa 2.150 euro, di poco più di mille euro nel Nord-Est. Valori molto più elevati rispetto agli anni Settanta, ma in evidente decrescita dalla fine degli anni Novanta (figura1).

Prescindendo dall’entità dei residui, il loro «segno» non deve stupire. Le entrate delle amministrazioni pubbliche crescono con la base imponibile, più elevata al Nord, mentre la spesa pubblica è distribuita abbastanza uniformemente tra tutti i cittadini, titolari degli stessi diritti di cittadinanza. I residui riflettono dunque la redistribuzione tra individui con redditi in media più elevati al Nord e più bassi al Sud. A ciò si aggiunga che, per “promuovere lo sviluppo, la coesione e la solidarietà sociale e rimuovere gli squilibri economici e sociali” (articolo 119 Costituzione), risorse aggiuntive andrebbero destinate ai territori in ritardo di sviluppo (per alcuni anni, ciò si è tradotto nell’obiettivo programmatico di riservare al Sud il 45 per cento della spesa in conto capitale), un’ulteriore giustificazione della redistribuzione evidenziata dai residui.

In realtà, quale misura debbano assumere i residui dipende dalle preferenze della politica in merito al diritto all’accesso ai beni pubblici (e a quanto questo diritto possa essere limitato dalla capacità contributiva del territorio di residenza), oltre che dall’impegno per il riequilibrio territoriale.

Nell’esercizio condotto in un altro lavoro, deriviamo residui regionali «teorici», ipotizzando un prelievo fiscale commisurato al reddito medio regionale, una spesa ordinaria proporzionale alla popolazione residente e una spesa per le politiche regionali coerente con gli obiettivi programmatici. Il confronto fra questi residui e quelli effettivi (calcolati da Staderini e Vadalà) è sintetizzato nelle ultime due colonne della tabella 1. Solo il Piemonte risulta sensibilmente penalizzato come regione «eccessivamente donatrice». Il Sud, nel suo complesso, riceve quasi l’11 per cento in meno di quanto il criterio utilizzato implicherebbe.

La dimensione dei residui può essere quindi più o meno ampia, sia in un sistema centralistico che federale, a seconda della propensione della politica economica alla redistribuzione territoriale. Un assetto istituzionale efficiente (o meno) può certo influire su responsabilità fiscale, inefficienze e sprechi, come mostra l’esperienza italiana, dove il modello del decentramento senza responsabilità che ha ispirato l’istituzione delle regioni ha contribuito a una crescita incontrollata della spesa pubblica e di conseguenza anche dei residui (figura 1). Ma se il federalismo (e in particolare un buon federalismo) può rafforzare la virtù dei responsabili della politica fiscale, nulla impedisce che, anche in un contesto federale e virtuoso, i residui fiscali «ottimali» possano essere molto elevati, quando si attribuisca importanza adeguata alla realizzazione dei principi costituzionali di uguaglianza dei cittadini nell’accesso ai servizi pubblici e alla necessità di ridurre i divari regionali.

Note: 1 Il valore pro capite Italia corrisponde al dato stimato da Staderini e Vadalà (2009) per le entrate effettive; 2 A partire dai dati di spesa pro capite stimati da Staderini e Vadalà (2009), si sono calcolati i valori totali. Il totale Italia è stato ripartito tra Mezzogiorno e Centro-Nord in coerenza con l’obiettivo programmatico (rispettivamente 45 e 55%) e la spesa così ottenuta è stata ripartita tra le regioni applicando la distribuzione regionale della spesa effettiva; 3 questo capitolo di spesa è ripreso da Staderini e Vadalà (2009) senza correzioni; 4 il dato pro capite Italia è imputato ad ogni regione e macroripartizione; 5 i residui fiscali effettivi sono quelli stimati da Staderini e Vadalà (2009, pag. 602, tav. 2); 6 scostamento % del residuo effettivo dal residuo teorico: sono penalizzate le regioni che contribuiscono alla redistribuzione più di quanto dovrebbero (eccesso di residuo > 0); 7 scostamento % del residuo effettivo dal residuo teorico: sono penalizzate le regioni che ricevono meno di quanto dovrebbero (difetto di residuo > 0).