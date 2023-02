Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge sull’autonomia differenziata. La sintesi trovata tra le varie componenti della maggioranza lascia aperte ancora troppe questioni cruciali. La proposta potrebbe comportare trasformazioni radicali degli assetti di potere e dell’organizzazione delle politiche pubbliche e a definirli non può essere una semplice intesa tra stato e singola regione. La Bce ha alzato di nuovo i tassi di interesse, di mezzo punto percentuale. Ha poi confermato la riduzione del portafoglio titoli. Sono decisioni giustificate dalla situazione e non configurano una stretta monetaria, ma una normalizzazione dopo le politiche ultra-espansive degli ultimi anni. Il Lazio ha da tempo un grave problema di gestione dei rifiuti, ma finora nella campagna elettorale per il voto regionale del 12-13 febbraio il tema è rimasto in secondo piano. L’emergenza richiede invece scelte chiare, informando seriamente i cittadini sulle soluzioni possibili. L’idea di introdurre anche in Italia multe proporzionate al reddito aumenterebbe la deterrenza e l’equità sociale. Uno studio suggerisce però che nel nostro paese i vantaggi andrebbero valutati alla luce della complessità di applicazione e dell’alto livello di evasione fiscale. Cambiano le abitudini dei consumatori e cambia il paniere dei beni e servizi che permette di calcolare i tre indici dei prezzi al consumo. Si modifica anche il peso con cui ciascun bene o servizio contribuisce alla misura dell’inflazione.

