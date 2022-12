Flat tax: per le partite Iva è un bel risparmio

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede norme che contribuiscono a erodere ulteriormente la base imponibile Irpef e aumentano la complessità e l’iniquità del sistema. La più importante riguarda l’estensione della “flat tax delle partite Iva”.

La flat tax e l’Irpef

Il disegno di legge di bilancio 2023 prevede alcune norme che contribuiscono a erodere ulteriormente la base imponibile Irpef e aumentano l’erraticità, la complessità e l’iniquità del sistema. La più importante, su cui concentreremo questo articolo, riguarda l’estensione della “flat tax delle partite Iva”.

La flat tax per le partite Iva viene estesa in due direzioni: a) aumenta da 65 mila a 85 mila euro la soglia di ricavi entro cui lavoratori autonomi, professionisti e imprese possono optare per il regime forfetario del 15 per cento, sfuggendo alla progressività dell’Irpef e alle addizionali regionali e comunali, oltre che all’Irap e all’Iva; b) introduce, per il 2023, una flat tax del 15 per cento sull’incremento di reddito rispetto al maggiore dei redditi dichiarati nel triennio precedente (2020-2022), ridotto del 5 per cento, fino a un importo massimo di 40 mila euro. Della flat tax incrementale può beneficiare sia chi non opta per il regime forfetario, sia chi non vi rientra perché supera la soglia di 85 mila euro di ricavi. Sicché potrebbe anche convenire, se si volesse fruire di elevate detrazioni in sede Irpef, non optare per la flat tax, ma beneficiare di quella incrementale.

Anche limitando l’attenzione all’Irpef erariale, il confronto non è semplice e occorre fare una serie di ipotesi. Le figure che seguono si riferiscono a un lavoratore single, senza carichi familiari e senza altre detrazioni, oltre a quella per tipologia di reddito. Si ipotizza inoltre che il contribuente scelga sempre il regime a lui più favorevole. Nel caso del lavoratore titolare di partita Iva, per calcolare il reddito imponibile a partire dai ricavi, si è utilizzato un coefficiente di redditività del 78 per cento, relativo a molte attività professionali, una aliquota contributiva del 26,23 per cento e un minimale di 4.260,54 euro, che sono i valori di riferimento per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata Inps. Sia i coefficienti di redditività, sia i contributi sono in realtà molto differenziati, in funzione della specifica attività e della tipologia di lavoro e quindi le assunzioni fatte costituiscono solo uno dei tanti possibili casi. Coefficienti di redditività più bassi e contributi più alti evidentemente riducono, a parità di ricavi, l’ammontare di reddito che può beneficiare della flat tax e a partire dal quale si applica quella incrementale, e viceversa, ma non cambiano la sostanza del ragionamento. Per mostrare ciò, le figure illustrano anche il caso di una redditività del 40 per cento, a parità di aliquota contributiva. Per quanto riguarda la flat tax incrementale, si è ipotizzato un incremento di reddito di 10 mila euro, nel 2023, rispetto al 2022 (assunto come reddito più alto del triennio precedente) e che il contribuente ne fruisca quando i ricavi superano la soglia di 85 mila euro.

Quanto risparmiano gli autonomi con la flat tax

Sulla base di queste ipotesi, la figura 1 illustra i risparmi di imposta erariale, per un lavoratore titolare di partita Iva che beneficia della flat tax, rispetto a quanto avrebbe pagato secondo il normale regime Irpef.

Figura 1 – Il risparmio per gli autonomi

Innanzi tutto, i risparmi si hanno solo a partire da 13.176 euro di reddito (prima conviene il regime Irpef), sono crescenti al crescere del reddito, fino a un massimo di 6.657 per redditi imponibili pari a 48.910, nel caso del coefficiente di redditività al 78 per cento, e fino a un massimo di 4.143 per redditi imponibili pari a 37.622, nel caso del coefficiente di redditività al 60 per cento. I risparmi sono significativi e sarebbero anche superiori se si considerassero le addizionali regionali e comunali (le cui aliquote e soglie di esenzione variano tra enti locali e possono anche superare il 4 per cento per i contribuenti in alcune fasce di reddito, ad esempio a Roma), che sono dovute da chi paga l’Irpef, ma non da chi beneficia della flat tax.

Oltre le soglie di reddito prima menzionate (che corrispondono a 85 mila euro di ricavi), il titolare di partita Iva usufruisce della flat tax incrementale. Il risparmio di imposta, per un incremento pari a 10 mila euro, è inferiore a quello della flat tax, ma per nulla trascurabile e sarebbe ovviamente tanto più elevato quanto maggiore fosse l’incremento di reddito nel 2023. L’andamento del risparmio è oscillante all’inizio e poi via via decrescente, a causa dell’interagire tra la struttura dell’Irpef, la flat tax incrementale e il correttivo del 5 per cento che riduce l’incremento di reddito agevolabile tanto più quanto maggiore è il reddito di riferimento.

Un esempio può chiarire il meccanismo. Si consideri un contribuente con una base imponibile pari a 50 mila euro nel 2023 e a 40 mila nel 2022, il reddito più alto del triennio precedente. L’incremento di reddito è di 10 mila euro, ma quello che può essere tassato al 15 per cento è solamente di 8 mila, perché da 10 mila va tolto il 5 per cento di 40 mila. La rimanente quota di 2 mila euro rientra nella base imponibile Irpef ordinaria, che complessivamente è pari a 42 mila. Ne deriva che se l’incremento di reddito nel 2023 fosse inferiore o pari al 5 per cento del reddito di riferimento non si avrebbe alcuna agevolazione, così come si perde qualsiasi agevolazione, indipendentemente dall’incremento di reddito nel 2023, se il reddito di riferimento è 800 mila euro, essendo il 5 per cento di questo reddito pari a 40 mila euro, il massimo agevolabile previsto.

Poiché la flat tax incrementale è relativa a un solo anno (il 2023), è evidente la convenienza a concentrare il più possibile in questo anno la maggior parte dei ricavi, fino alla soglia di incremento di 40 mila euro di reddito. È altrettanto evidente che la misura non potrà avere alcun effetto di emersione dell’imponibile, essendo limitata agli incrementi di reddito. Quale sia la ratio e l’equità di questa ulteriore agevolazione, a vantaggio solo dei lavoratori autonomi, per di più relativamente benestanti e fortunati, è davvero difficile da spiegare. E il costo non è affatto trascurabile: circa 800 milioni.

Quanto pagano di Irpef i dipendenti rispetto agli autonomi

Sempre sulla base delle ipotesi precedenti, la figura 2 confronta l’andamento dell’aliquota media e marginale Irpef per i dipendenti e gli autonomi. Superata la soglia di incapienza (8.174 euro per i dipendenti e 5.500 euro per gli autonomi), l’aliquota media (e quindi anche l’imposta netta) è maggiore per gli autonomi e minore per i dipendenti. Se però si va oltre una certa soglia (con le ipotesi adottate 24.920 mila euro), l’aliquota media degli autonomi diviene sensibilmente più bassa rispetto a quella dei dipendenti e resta tale anche per livelli elevati di reddito. La differenza sarebbe ancora maggiore se si considerasse un incremento di reddito superiore ai 10 mila euro per la flat tax incrementale e se si considerassero le addizionali regionali e comunali.

Anche l’andamento delle aliquote marginali effettive (quanto si paga in più per ogni incremento di reddito) mostra differenze elevate e poco giustificabili. Per gli autonomi si osserva un andamento erratico: l’aliquota è pari al 26,4 per cento superata la no tax area (perché a questi valori di reddito è più conveniente il regime ordinario Irpef) e scende al 15 per cento per tutto l’intervallo di reddito nel quale si può applicare la flat tax degli autonomi (fino a 37.622 euro di reddito per gli autonomi con redditività al 60 per cento e a 48.910 per gli autonomi con redditività al 78 per cento), per poi risalire successivamente, quando entra in funzione la flat tax incrementale (l’aliquota è il 19,45 per cento a 50 mila euro di reddito, 24,1 per cento a 75 mila, 27,6 per cento a 100 mila euro). Questo andamento non sorprende, poiché solamente una parte del maggior reddito del 2023, decrescente all’aumentare del reddito di riferimento, è soggetta all’aliquota del 15 per cento.

La differenza con i lavoratori dipendenti è notevole: sopra i 28 mila euro di reddito e fino a quasi 40 o 50 mila a seconda del coefficiente di redditività, l’aliquota marginale effettiva dei dipendenti è quasi tre volte (tre volte o più se si considerano anche le addizionali) quella dei lavoratori autonomi; successivamente si riduce un po’, ma il divario è sempre eccessivamente ampio.

Figura 2 – Le aliquote medie e marginali effettive

Una misura senza razionalità economica

Le nuove misure a favore dei titolari di partita Iva contenute nel disegno di legge di bilancio, che rafforzano la flat tax esistente e introducono una tantum una flat tax sugli incrementi di reddito, contribuiscono a erodere ulteriormente la base imponibile dell’Irpef e aumentano le distorsioni già presenti con la flat tax a 65 mila euro. A parità di reddito imponibile, o di incremento di reddito, le differenze di tassazione tra lavoratori autonomi e dipendenti sono prive di qualsiasi giustificazione etica e di dubbia costituzionalità. Per di più non avvantaggiano neppure i lavoratori autonomi “marginali”, con volumi di ricavi e redditi bassi, che risultano invece i più penalizzati. Inoltre, come già è stato autorevolmente osservato, queste misure determinano calcoli di convenienza fiscale finalizzati alla minimizzazione del carico tributario senza avere effetti sul fenomeno evasivo e non stimolano la crescita dimensionale dei contribuenti coinvolti; al contrario possono determinare un potenziale incentivo all’evasione fiscale per i contribuenti con ricavi intorno alla soglia fissata per fruire della flat tax. In sostanza, una misura ingiusta e priva di razionalità economica, perché non è certo con queste misure che si può incentivare lo sforzo lavorativo né contrastare l’evasione Irpef degli autonomi, che continua ad aggirarsi attorno al 70 per cento.